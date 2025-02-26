Düşük sıcaklıklar için geliştirilen ısı pompası -29 derecede bile çalışabiliyor

Aşırı soğukluklar artık engel değil
SL22KLV modeli, 21 SEER2, 13.2 EER2 ve 10.5 HSPF2 gibi oldukça yüksek enerji verimliliği değerlerine sahip. R-454B soğutucu akışkanını kullanan cihaz, 2 tondan 5 tona kadar değişen kapasite seçenekleri sunuyor. Buradaki “ton” terimi, cihazın ağırlığını değil, bir evin ihtiyaç duyduğu ısı kapasitesini ifade ediyor.
Cihazın soğutma kapasitesi 22.000 Btuh ile 56.000 Btuh arasında değişirken, ısıtma kapasitesi 21.600 Btuh ile 60.000 Btuh arasında yer alıyor. Boyutları ise 908 mm x 1.010 mm x 1.181 mm olarak açıklandı.
Lennox’a göre, elektronik soğutucu enjeksiyon (ERI) teknolojisi ile donatılmış değişken hızlı kompresör, dış ortam sıcaklıklarına göre enerji tüketimini dinamik olarak ayarlayarak enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, hassas dengelenmiş doğrudan tahrikli fan ve ses yalıtım sistemi sayesinde cihazın 59 dB seviyesinde ultra sessiz çalıştığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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