Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi

Yılan ısırmalarına karşı antidotlar ( panzehir ) bulunmasına karşın bu maddelerin üretimi pahalı olmakla birlikte zaman alan bir süreç gerektiriyor ve maddelerin tecrübeli klinisyen hekimler tarafından uygulanması gerekiyor. Şimdi ise bilim insanları bu süreci kolaylaştırabilecek etkili ve ucuz antidot geliştirdi.

Antidot

Tam Boyutta Gör

University of Copenhagen kurumunda araştırmacı Doç. Dr. Brian Lohse önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi peptit bazlı antidot geliştirmekle birlikte bahsi geçen maddenin, toksik olan zehirleri nötralize ettiği ve hemen hemen bütün yılan toksinlerinin %75’inde ( yılan toksini = yılan zehiri ) etkili olduğu iddia ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Ağır metal tedavisinde kullanılan ilaç yılan sokmalarının tedavisinde kullanılabilir

Ayrıca Bkz. "Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi"

Yeni antidot yapılan laboratuvar testlerinde olumlu sonuçlar vermekle birlikte yeni maddenin gelecekte ceplerde taşınabilecek enjeksiyonlar halinde üretilmesi planlanıyor.

Yeni araştırma Journal of Medicinal Chemistry adlı dergide yayımlanmakla birlikte yeni antidotun üniversite tarafından ticarileştirilme işlemleri başlatıldı.

https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2020/11/deadly-snake-bites-danish-researchers-present-potential-new-antivenom/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.