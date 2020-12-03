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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi

    Araştırma ekibi peptit bazlı antidot geliştirmekle birlikte bahsi geçen maddenin, toksik olan zehirleri nötralize ettiği ve hemen hemen bütün yılan toksinlerinin %75’inde etkili olduğu iddia ediliyor.
    2 hf.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi

    Yılan ısırmalarına karşı antidotlar ( panzehir ) bulunmasına karşın bu maddelerin üretimi pahalı olmakla birlikte zaman alan bir süreç gerektiriyor ve maddelerin tecrübeli klinisyen hekimler tarafından uygulanması gerekiyor. Şimdi ise bilim insanları bu süreci kolaylaştırabilecek etkili ve ucuz antidot geliştirdi.

    Antidot

    Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi
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    University of Copenhagen kurumunda araştırmacı Doç. Dr. Brian Lohse önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi peptit bazlı antidot geliştirmekle birlikte bahsi geçen maddenin, toksik olan zehirleri nötralize ettiği ve hemen hemen bütün yılan toksinlerinin %75’inde ( yılan toksini = yılan zehiri ) etkili olduğu iddia ediliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi"

    Yeni antidot yapılan laboratuvar testlerinde olumlu sonuçlar vermekle birlikte yeni maddenin gelecekte ceplerde taşınabilecek enjeksiyonlar halinde üretilmesi planlanıyor.

    Yeni araştırma Journal of Medicinal Chemistry adlı dergide yayımlanmakla birlikte yeni antidotun üniversite tarafından ticarileştirilme işlemleri başlatıldı.



    https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2020/11/deadly-snake-bites-danish-researchers-present-potential-new-antivenom/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    zuhanda (ceyhun cenk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yılan toksini diye bişey olmaz nasıl çeviri bu ya. Yabancılarda doçentlik diye bir ünvan da yok.
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yilanlarin hangi zehrine karsi etkili. yilan zehirleri tek tip degil, nerotoksin sinir sistemini bloke eden zehirleri var, hemotoksin kani pihtilastiran zehirleri var, kalbi ve dokuyu curuten zehirleri var. daha kotusu bir yilanda hepsinin farkli karisimlari halinde birden fazla zehir tipi oluyor. cok farkli mekanizmalarla cok farkli etkileri olan zehirler. hepsine etkili tek bir antidot aklima yatmadi. hayat tecrubesiyle herseye etki eden mucize seylerin cok seye etki ettigini soyliyebilirim. nasil calistigini neye etki ettigini gormek gerek.
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