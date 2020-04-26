YOBYBO Note 20 tam kablosuz kulaklık kılıf tasarımı ile ses getirecek

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Özellikle Apple’ın AirPods kulaklık serisi ile birlikte tam kablosuz kulaklık sınıfında bir patlama yaşandığı açık. Teknoloji devlerinin yanı sıra Çinli üreticiler de uygun fiyatlı ürünlerle yarışa dahil oldu. Bu sınıfta bazı ilginç projeler de kitle fonlama platformlarında destek arıyor.

YOBYBO Note 20 özellikleri ve fiyatı

YOBYBO Note 20 adındaki tam kablosuz kulaklık Lenovo tarafından da desteklenen ilginç bir girişim. CES 2020 fuarında sergilenen ve tasarım ödülü de alan kulaklık modeli Indiegogo üzerinde rekor bağışa ulaştı.

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YOBYBO Note 20 modeli ergonomi üzerine geliştirilmiş. Kulaklık tasarımı biraz daha düz ve ince yapıda. Kulağa takıldıktan sonra yapısına göre üst kısmı 3 farklı açıda döndürülebiliyor ve kulağa tam oturuyor.

6mm sürücüler kullanan kulaklık Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanıyor. Çinli Airoha tarafından geliştirilen özel bağlantı yongası akıcı iletişim ve enerji verimliliği sunuyor. IPX4 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklık 4 saate yakın kullanım süresi sunuyor ve 1 saatte şarj olabiliyor. Dış kısımda ise dokunmatik kontroller mevcut. Sinyal işlemcisi üzerinden gürültü engelleme yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Kulaklığın can alıcı kısmı kılıfı. Aslında kılıftan ziyade tutturma aparatı diyebiliriz. Kulaklık ince olduğu için aparat da 13mm kalınlığa sahip. Kulaklıklar dış kısmı birbirine bakacak şekilde yuvaya oturuyor. Manyetik pinler çok güçlü bir şekilde kulaklıkları tutuyor.

İnce yapısı sayesinde gömlek cebinize sığan aparat ayrıca kulaklığınızı 3 kere daha şarj edebiliyor. Hızlı şarj özelliğinin yanında kablosuz şarj da oldukça kullanışlı Aparat üzerinde LED ile batarya durumunu takip edebiliyorsunuz.

YOBYBO Note 20 kulaklık modeli Indiegogo üzerinde daha ilk günde ihtiyacı olan bağışı toplamış durumda. En az 59$ karşılığında kulaklık sizin olabiliyor ve kısa sürede ilk parti dağıtıma çıkacak. Lenovo’nun bu kulaklığı kendi markası altında satıp satmayacağı ise bilinmiyor.

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