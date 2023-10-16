Efsane yönetmen Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu

Film, Apple'ın yayın hizmeti için çekilecek ancak ancak aynı zamanda sinemalarda da izleyiciyle buluşacak. Başrolde ise ünlü aktör Leonardo DiCaprio yer alacak. The Wager gemi kazası, isyan ve cinayeti konu alıyor. Martin Scorsese eseri tam teşekküllü bir senaryoya dönüştürecek.
The Wager'ın konusu
Romanın hikayesi 1740'larda bir deri bir kemik kalmış 30 adamı taşıyan harap bir teknenin Brezilya kıyılarına vurmasıyla başlıyor. Bu adamlar İspanya ile yapılan savaş sırasında gizli bir görev için İngiltere'den ayrılan Wager isimli İngiliz donanma gemisinin mürettebatıydı. Wager içi hazine dolu bir İspanyol savaş gemisini kovalarken Patagonya kıyılarındaki ıssız bir adada karaya oturmuştu.
Adadaki zorlu koşullara ve açlığa dayanarak hayatta kalmaları onları kahraman yapmıştı. Ancak altı ay sonra, ilkinden bile daha köhne bir başka tekne Şili kıyılarına vurdu. Bu teknede sadece üç kazazede vardı ve çok farklı bir hikaye anlatıyorlardı: Brezilya'da karaya vuran otuz denizci kahraman değildi - onlar aslında isyancılardı...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.