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    Efsane yönetmen Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu

    Sinemanın usta ismi Martin Scorsese bir sonraki filminin The Wager adlı romandan uyarlanacağını onayladı. Ünlü yönetmenin Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmi yakında vizyona girecek.
    Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Martin Scorsese, The Sunday Times'a verdiği röportajda bir sonraki filminin The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder adlı romandan uyarlanacağını doğruladı. Kitabın yazarı David Grann da geçtiğimiz Ağustos ayında Scorsese'nin planları hakkında bazı bilgiler aktarmıştı.

    Film, Apple'ın yayın hizmeti için çekilecek ancak ancak aynı zamanda sinemalarda da izleyiciyle buluşacak. Başrolde ise ünlü aktör Leonardo DiCaprio yer alacak. The Wager gemi kazası, isyan ve cinayeti konu alıyor. Martin Scorsese eseri tam teşekküllü bir senaryoya dönüştürecek.

    Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu Tam Boyutta Gör

    The Wager'ın konusu

    Romanın hikayesi 1740'larda bir deri bir kemik kalmış 30 adamı taşıyan harap bir teknenin Brezilya kıyılarına vurmasıyla başlıyor. Bu adamlar İspanya ile yapılan savaş sırasında gizli bir görev için İngiltere'den ayrılan Wager isimli İngiliz donanma gemisinin mürettebatıydı. Wager içi hazine dolu bir İspanyol savaş gemisini kovalarken Patagonya kıyılarındaki ıssız bir adada karaya oturmuştu.

    Adadaki zorlu koşullara ve açlığa dayanarak hayatta kalmaları onları kahraman yapmıştı. Ancak altı ay sonra, ilkinden bile daha köhne bir başka tekne Şili kıyılarına vurdu. Bu teknede sadece üç kazazede vardı ve çok farklı bir hikaye anlatıyorlardı: Brezilya'da karaya vuran otuz denizci kahraman değildi - onlar aslında isyancılardı...

    Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu Tam Boyutta Gör
    Martin Scorsese The Wager'dan sonra Marilynne Robinson'un Home adlı romanının uyarlaması üzerinde çalışmaya devam edecek. Yönetmen şimdilerde Killers of the Flower Moon'un (Dolunay Katilleri) vizyona girmesine hazırlanıyor. Osage Cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu alan film 20 Ekim'de gösterime girecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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