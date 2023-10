Efsane yönetmen Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu

Sinemanın usta ismi Martin Scorsese bir sonraki filminin The Wager adlı romandan uyarlanacağını onayladı. Ünlü yönetmenin Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmi yakında vizyona girecek.