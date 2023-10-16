Efsane yönetmen Martin Scorsese bir sonraki filmini açıkladı: İşte konusu

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Martin Scorsese, The Sunday Times'a verdiği röportajda bir sonraki filminin The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder adlı romandan uyarlanacağını doğruladı. Kitabın yazarı David Grann da geçtiğimiz Ağustos ayında Scorsese'nin planları hakkında bazı bilgiler aktarmıştı.

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Film, Apple'ın yayın hizmeti için çekilecek ancak ancak aynı zamanda sinemalarda da izleyiciyle buluşacak. Başrolde ise ünlü aktör Leonardo DiCaprio yer alacak. The Wager gemi kazası, isyan ve cinayeti konu alıyor. Martin Scorsese eseri tam teşekküllü bir senaryoya dönüştürecek.

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The Wager'ın konusu

Romanın hikayesi 1740'larda bir deri bir kemik kalmış 30 adamı taşıyan harap bir teknenin Brezilya kıyılarına vurmasıyla başlıyor. Bu adamlar İspanya ile yapılan savaş sırasında gizli bir görev için İngiltere'den ayrılan Wager isimli İngiliz donanma gemisinin mürettebatıydı. Wager içi hazine dolu bir İspanyol savaş gemisini kovalarken Patagonya kıyılarındaki ıssız bir adada karaya oturmuştu.

Adadaki zorlu koşullara ve açlığa dayanarak hayatta kalmaları onları kahraman yapmıştı. Ancak altı ay sonra, ilkinden bile daha köhne bir başka tekne Şili kıyılarına vurdu. Bu teknede sadece üç kazazede vardı ve çok farklı bir hikaye anlatıyorlardı: Brezilya'da karaya vuran otuz denizci kahraman değildi - onlar aslında isyancılardı...

Tam Boyutta Gör Martin Scorsese The Wager'dan sonra Marilynne Robinson'un Home adlı romanının uyarlaması üzerinde çalışmaya devam edecek. Yönetmen şimdilerde Killers of the Flower Moon'un (Dolunay Katilleri) vizyona girmesine hazırlanıyor. Osage Cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu alan film 20 Ekim'de gösterime girecek.

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