Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya’daki deprem yonga üreticilerini vurdu

    Japonya’da meydana gelen büyük deprem sonrasında Kioxia, Sony, Sumco, Renesas gibi önemli yonga üreticilerinin tesisleri kapatmak zorunda kaldıkları ifade ediliyor. 
    Oy Ver

    Yonga
    Tam Boyutta Gör

    Japonya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan 7.3 şiddetindeki deprem civardaki yonga üreticilerini olumsuz etkiledi. Kioxia ve Sony başta olmak üzere bölgede üretim yapan önemli yonga firmaları mevcut.

    Yonga sektörünü bu kez deprem vurdu

    Fukushima faciasının da yakın olduğu bir bölgede gerçekleşen depremde en az 4 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı rapor edilmişti. Depremden en fazla etkilenen Kioxia’nın NAND tesisleri zira yeni yeni düzene girmeye başlamıştı.


    Geçtiğimiz haftalarda bir sızıntı nedeniyle NAND üretim hatları kapatılan ve yaklaşık yüzde 10 civarında bir fiyat artışı beklenen K1 tesisleri deprem bölgesine oldukça yakın. Sızıntı sonrasında yavaş yavaş üretim düzene giriyordu ancak deprem nedeniyle yine bazı yonga plakaları zarar gördü. Bu nedenle tesislerin tam üretime geçmesinin biraz daha uzun süreceği belirtiliyor.

    Sony de bölgede 3 üretim tesisine sahip. Depolama medyası ve görüntü sensörü üretiminin tamamen durduğu ifade ediliyor. Yonga plakası üretiminde önemli role sahip Sumco ve Shin-Etsu bölgeye biraz uzaktı ancak hassas üretim nedeniyle hatların etklendiği tahmin ediliyor. Otomotiv sensörleri geliştiren Renesas da bölgedeki tesislerini geçici olarak kapattı. Önümüzdeki günlerde depremin ne kadar zarar oluşturduğu raporlanmış olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız