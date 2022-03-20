Japonya’daki deprem yonga üreticilerini vurdu

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Japonya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan 7.3 şiddetindeki deprem civardaki yonga üreticilerini olumsuz etkiledi. Kioxia ve Sony başta olmak üzere bölgede üretim yapan önemli yonga firmaları mevcut.

Yonga sektörünü bu kez deprem vurdu

Fukushima faciasının da yakın olduğu bir bölgede gerçekleşen depremde en az 4 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı rapor edilmişti. Depremden en fazla etkilenen Kioxia’nın NAND tesisleri zira yeni yeni düzene girmeye başlamıştı.

Yonga üretiminde yeni kriz 2 ay önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda bir sızıntı nedeniyle NAND üretim hatları kapatılan ve yaklaşık yüzde 10 civarında bir fiyat artışı beklenen K1 tesisleri deprem bölgesine oldukça yakın. Sızıntı sonrasında yavaş yavaş üretim düzene giriyordu ancak deprem nedeniyle yine bazı yonga plakaları zarar gördü. Bu nedenle tesislerin tam üretime geçmesinin biraz daha uzun süreceği belirtiliyor.

Sony de bölgede 3 üretim tesisine sahip. Depolama medyası ve görüntü sensörü üretiminin tamamen durduğu ifade ediliyor. Yonga plakası üretiminde önemli role sahip Sumco ve Shin-Etsu bölgeye biraz uzaktı ancak hassas üretim nedeniyle hatların etklendiği tahmin ediliyor. Otomotiv sensörleri geliştiren Renesas da bölgedeki tesislerini geçici olarak kapattı. Önümüzdeki günlerde depremin ne kadar zarar oluşturduğu raporlanmış olacak.

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