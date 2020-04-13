YouTube Android uygulaması, yorumları açıklamanın altına taşımayı test ediyor

Tam Boyutta Gör

Son birkaç aydır YouTube Android uygulaması üzerinde birçok arayüz testi yürüten Google, şimdi de videoların altında yorumları görmeyi daha kolay hâle getiriyor. Yeni sürümde, yorumlar açıklamanın hemen altına taşınmış durumda ve önerilen videolar ise daha aşağıya alınmış hâlde.

Ayrıca Bkz. "Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı"

Şimdiye kadar mobil uygulamada yorumlara ulaşmak için tüm önerilen videoları aşağı kaydırarak geçmek gereken uygulamada artık böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Yeni arayüz, versiyon 15.14.33 YouTube Android uygulamasında görünüyor. Yorumlar, açıklamanın altında bir kutucukta yer alıyor ve buraya dokunmak, kutucuğun genişlemesine sebep oluyor.

Twitter üzerinde çok sayıda kullanıcı yeni arayüz özelliğini kendi cihazında da bulabildiğini söylese de özellik şimdilik herkesin kullanımına sunulmuş değil. Bu sebeple Google’ın özelliği henüz test ettiği düşünülüyor. Firmadan bu duruma yönelik bir açıklama gelirse haber de buna uygun olacak şekilde güncellenecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.