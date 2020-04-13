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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube Android uygulaması, yorumları açıklamanın altına taşımayı test ediyor

    YouTube Android uygulamasında şimdiye kadar birçok kullanıcı için sinir bozucu bir durum olarak nitelendiren yorumlara önerilen videoların ardından yer verilmesi, yeni sürümde değişecek gibi görünüyor
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    YouTube Android uygulaması, yorumları açıklamanın altına taşımayı test ediyor
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    Son birkaç aydır YouTube Android uygulaması üzerinde birçok arayüz testi yürüten Google, şimdi de videoların altında yorumları görmeyi daha kolay hâle getiriyor. Yeni sürümde, yorumlar açıklamanın hemen altına taşınmış durumda ve önerilen videolar ise daha aşağıya alınmış hâlde.

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    Şimdiye kadar mobil uygulamada yorumlara ulaşmak için tüm önerilen videoları aşağı kaydırarak geçmek gereken uygulamada artık böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Yeni arayüz, versiyon 15.14.33 YouTube Android uygulamasında görünüyor. Yorumlar, açıklamanın altında bir kutucukta yer alıyor ve buraya dokunmak, kutucuğun genişlemesine sebep oluyor.

    Twitter üzerinde çok sayıda kullanıcı yeni arayüz özelliğini kendi cihazında da bulabildiğini söylese de özellik şimdilik herkesin kullanımına sunulmuş değil. Bu sebeple Google’ın özelliği henüz test ettiği düşünülüyor. Firmadan bu duruma yönelik bir açıklama gelirse haber de buna uygun olacak şekilde güncellenecektir.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 3 dk.
    Instagram hikayeleri tarzında bir yapı olabilir ama öyle uzun uzadıya bir liste cidden can sıkıyor artık
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 57 dk.
    Seçim kullanıcıya bırakılmalı. Ayarlar kısmına eklenebilir.
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    eas722 2 sa.
    Birkaç ay önce bu dediğiniz yere taşımışlardı bende. Şimdi eski yerine, en aşağıya döndü:)
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    emreis23 2 sa. yeni yorumcu
    Yeni yeri çok kötü olmuş.
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