YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak

Google, YouTube'un yakında kullanıcılara e-posta bildirimleri göndermeyi bırakacağını duyurdu. Alınan karar şirketin resmi blog sayfası aracılığıyla açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri"İlginizi Çekebilir YouTube abone sayıları için önemli bir değişiklik geliyor
Bildiğiniz üzere popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları abone oldukları kanallara yüklenen yeni videolar, canlı yayınlar ve diğer güncellemeler hakkında bilgilendirmek için çeşitli yöntemler kullanıyor.
Platform akıllı telefonlara ve tarayıcılara bildirim gönderdiği gibi aynı zamanda e-posta da yolluyor. Ancak e-posta bildirimleri 13 Ağustos itibarıyla sona erecek.
E-posta bildirimlerini açan yok
Google bu kararı son derece basit bir nedenden dolayı aldı. Zira yapılan incelemelerde, bu e-posta bildirimlerinin açılma oranının %0.1 olduğu belirlendi. Çoğu kişi de YouTube'dan gelen bildirimleri girekt olarak spam klasörüne gönderiyor.
Kullanıcıları abone oldukları kanalın yeni videolarını izlemeye iten etkili yolun YouTube mobil uygulamasından gelen bildirimler olduğu belirtildi. Bu nedenle Google bu iletişim kanalını geliştirmeyi planlıyor.
https://support.google.com/youtube/thread/63269933 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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