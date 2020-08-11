YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak

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Google, YouTube'un yakında kullanıcılara e-posta bildirimleri göndermeyi bırakacağını duyurdu. Alınan karar şirketin resmi blog sayfası aracılığıyla açıklandı.

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YouTube abone sayıları için önemli bir değişiklik geliyor

Bildiğiniz üzere popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları abone oldukları kanallara yüklenen yeni videolar, canlı yayınlar ve diğer güncellemeler hakkında bilgilendirmek için çeşitli yöntemler kullanıyor.

Platform akıllı telefonlara ve tarayıcılara bildirim gönderdiği gibi aynı zamanda e-posta da yolluyor. Ancak e-posta bildirimleri 13 Ağustos itibarıyla sona erecek.

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E-posta bildirimlerini açan yok

Google bu kararı son derece basit bir nedenden dolayı aldı. Zira yapılan incelemelerde, bu e-posta bildirimlerinin açılma oranının %0.1 olduğu belirlendi. Çoğu kişi de YouTube'dan gelen bildirimleri girekt olarak spam klasörüne gönderiyor.

Kullanıcıları abone oldukları kanalın yeni videolarını izlemeye iten etkili yolun YouTube mobil uygulamasından gelen bildirimler olduğu belirtildi. Bu nedenle Google bu iletişim kanalını geliştirmeyi planlıyor.

https://support.google.com/youtube/thread/63269933

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