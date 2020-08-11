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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak

    Arama devi Google, YouTube ile ilgili önemli bir politka değişikliğine gittiğini duyurdu. 13 Ağustos itibarıyla kullanıcılara abone oldukları kanallarla ilgili e-posta bildirimi gönderilmeyecek.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak
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    Google, YouTube'un yakında kullanıcılara e-posta bildirimleri göndermeyi bırakacağını duyurdu. Alınan karar şirketin resmi blog sayfası aracılığıyla açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri"

    İlginizi Çekebilir Avatar YouTube abone sayıları için önemli bir değişiklik geliyor

    Bildiğiniz üzere popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları abone oldukları kanallara yüklenen yeni videolar, canlı yayınlar ve diğer güncellemeler hakkında bilgilendirmek için çeşitli yöntemler kullanıyor.

    Platform akıllı telefonlara ve tarayıcılara bildirim gönderdiği gibi aynı zamanda e-posta da yolluyor. Ancak e-posta bildirimleri 13 Ağustos itibarıyla sona erecek.

    YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak
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    E-posta bildirimlerini açan yok

    Google bu kararı son derece basit bir nedenden dolayı aldı. Zira yapılan incelemelerde, bu e-posta bildirimlerinin açılma oranının %0.1 olduğu belirlendi. Çoğu kişi de YouTube'dan gelen bildirimleri girekt olarak spam klasörüne gönderiyor.

    Kullanıcıları abone oldukları kanalın yeni videolarını izlemeye iten etkili yolun YouTube mobil uygulamasından gelen bildirimler olduğu belirtildi. Bu nedenle Google bu iletişim kanalını geliştirmeyi planlıyor.



    https://support.google.com/youtube/thread/63269933 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 1 hf.
    YouTube Vanced iyidir.Ayrıca ben YouTube'da oturum falan açmıyorum.
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    ozmenakif (Akif Özmen) 1 hf.
    YouTube can sıkıcı "YouTube'u güncelleyin" uyarılarını bıraksın
    1 Yanıt Yanıtla
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