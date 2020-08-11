Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri

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Realme'nin önümüzdeki günlerde piyasya sürmeyi planladığı yeni telefonunun görüntüleri ortaya çıktı. RMX2200 model numarasına sahip cihazın piyasadaki en ucuz 5G özellikli telefon olması bekleniyor.

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Realme RMX2200, MediaTek Dimensity 720 yonga seti ve 4.890 mAh pille gelecek. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın yayınladığı görüntüler sayesinde artık cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını da biliyoruz.

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Damla çentik ve plastik gövde

Akıllı telefon damla çentikli tasarımla karşımıza çıkacak. Arka panelinde kare kamera modülü ve parmak izi tarayıcısı yer alacak. Plastik gövde kullanılan telefon bu yönüyle bize uygun bir fiyat etiketi taşıyacağının sinyalini veriyor. Cihazın lansman tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://twitter.com/stufflistings/status/1293104627991212037

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