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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri

    Çinli üretici Realme çok yakında 5G bağlantısını destekleyen yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Uygun fiyat etiketi taşıması beklenen Realme RMX2200'ün görüntüleri ortaya çıktı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri
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    Realme'nin önümüzdeki günlerde piyasya sürmeyi planladığı yeni telefonunun görüntüleri ortaya çıktı. RMX2200 model numarasına sahip cihazın piyasadaki en ucuz 5G özellikli telefon olması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Realme RMX2200, MediaTek Dimensity 720 yonga seti ve 4.890 mAh pille gelecek. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın yayınladığı görüntüler sayesinde artık cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını da biliyoruz.

    Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri
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    Damla çentik ve plastik gövde

    Akıllı telefon damla çentikli tasarımla karşımıza çıkacak. Arka panelinde kare kamera modülü ve parmak izi tarayıcısı yer alacak. Plastik gövde kullanılan telefon bu yönüyle bize uygun bir fiyat etiketi taşıyacağının sinyalini veriyor. Cihazın lansman tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1293104627991212037 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    samsungla şu H harfiyele bağlayan adını tam telaffuz edemediğim marka birleşse güzel olur yani ! samsungun dış yapısı baya sağlam ama içi boş ! :|
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    KSB 1 hf.
    Damla çentik işi bozar. 2019 modasıydı damla çentik
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