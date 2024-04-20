Google Pixel 9 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte o görüntüler

Google'ın Mayıs ayında piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefonu Pixel 9 Pro'nun canlı görüntüleri, yakın bir zamanda ortaya çıktı. İşte cihazın tüm ayrıntılarını ortaya koyan o görseller: