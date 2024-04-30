YouTube'un yeni tasarımı kullanıcı tepkileri nedeniyle geri çekildi

Tam Boyutta Gör Nisan ayının başlarında YouTube, masaüstü web sitesi için yeni bir tasarımı test etmeye başladı ve arayüz değişikliği kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Bu nedenle de geliştiriciler tam ölçekli güncellemeyi iptal ederek durumu daha da kötüleştirmemeye karar verdiler.

YouTube'un yeni tasarımı test ediliyor: İşte görüntüleri 2 hf. önce eklendi

Kullanıcılar yeni tasarımı sevmedi

Yeniden tasarımın bir parçası olarak, videonun başlığı, açıklaması ve yorumları kenar çubuğuna taşınırken, önerilen videolar daha büyük hale geldi ve oynatıcı penceresinin altına taşındı. Bu düzen, dönüşümleri artırarak diğer videoları daha görünür kılmak için tasarlanmıştı. Ancak farklı ülkelerdeki kısıtlı sayıda kullanıcıya açılan yeni tasarım, olumsuz geri bildirimlerle karşılandı.

Tam Boyutta Gör Olumsuz geri dönüşlerin çoğu, alışılmış düzende yapılan değişikliklere karşı duyulan tepkilerden oluşurken, yorumları okurken videonun ekranın dışına çıkması gibi kullanılabilirlikle ilgili de bazı şikayetler vardı. Google'ın bu yeni tasarıma bir şans daha verip vermeyeceği ise henüz belli değil.

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YouTube'un yeni tasarımı tepkiler nedeniyle geri çekildi