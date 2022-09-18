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    YouTube'dan kahreden haber geldi: Videodan önce 5-10 reklam göstermeyi test ediyoruz

    YouTube, kullanıcıları çıldırtmak pahasına videolardan önce 5 ila 10 reklam gösterimini test ettiğini doğruladı: "Amacımız izleyici deneyimini iyileştirmek".                                      
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    YouTube üzdü: Videodan önce 5-10 reklam göstermeyi test ediyoruz
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    Geçtiğimiz günlerde bazı YouTube kullanıcıları, video yayınlanmadan önce kendilerine iki yerine 5 ila 10 atlanamayan reklam videosu gösterildiğinden şikayetçiydiler. Google, bunun bir hata olmadığını, şirketin yürüttüğü bir test olduğunu açıkladı.

    Google, testin amacının, reklamların videoyu kesintiye uğratmak yerine video başlamadan önce gösterilmesi halinde izleyici deneyiminin nasıl gelişeceğini test etmek olduğunu söyledi. Buna paralel olarak da uzun metrajlı videolar başlatılmadan hemen önce 5 ila 10 arasında reklam filmi oynatıldı.

    YouTube'a etkisi olumlu olursa uygulanabilir

    Bir YouTube sözcüsüne göre, testler dünya çapında gerçekleştirildi ve artık sona ermiş durumda. Şirket bu testlerin ne kadar başarılı olduğunu ve gelecekte tüm kullanıcılar için reklam videolarının sayısının artıp artmayacağını ise henüz açıklamış değil.

    YouTube üzdü: Videodan önce 5-10 reklam göstermeyi test ediyoruz
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    Google ayrıca YouTube reklam formatları ve platformun çeşitli özellikleriyle ilgili düzenli olarak benzer testler yaptıklarını belirtti. Şirket, bu anlamda herhangi bir değişikliğin platform üzerinde olumlu bir etkisi olacağını fark ederse, onu uygulamaya koyuyor.

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