YSK elektronik seçim için çalışmalara başladı!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, elektronik seçim sistemine geçiş çalışmalarını duyurdu. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra elektronik oylama sistemine geçilmesi için çalışmalara başlanacak.
Elektronik seçime ne zaman geçilecek?
Elektronik seçime bir ya da iki seçim sonra geçilebileceğini belirten Yener, “Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır. Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız.” dedi.
Yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yener, “Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak.” ifadelerini kullandı.
Elektronik seçim yapan ülkelerle görüşülecek
Elektronik seçim için e-Devlet üzerinden yapılabilmesi başta olmak üzere tüm alternatifler değerlendirilecek. Elektronik seçim yapan Estonya gibi ülkelerle görüşmeler yapılarak sistem hakkında bilgi alışverişi yapılacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
24 Kişi Okuyor (9 Üye, 15 Misafir) 8 Masaüstü 16 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1193 kez okundu.
25 kişi, toplam 30 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
seçim, siyaset ve