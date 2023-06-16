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    YSK elektronik seçim için çalışmalara başladı!

    Yüksek Seçim Kurulu, elektronik seçim sistemine geçiş için araştırmalara başladı. Elektronik seçim sistemi sayesinde internetten oy kullanılabilecek.                
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    YSK elektronik seçim için çalışmalara başladı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de geleneksel oy pusulalı ve ıslak imzalı seçim sistemi uygulanmasına rağmen “seçim güvenliği” tartışmaları yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Elektronik seçim için hazırlıklar başladı.

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, elektronik seçim sistemine geçiş çalışmalarını duyurdu. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra elektronik oylama sistemine geçilmesi için çalışmalara başlanacak.

    Elektronik seçime ne zaman geçilecek?

    Elektronik seçime bir ya da iki seçim sonra geçilebileceğini belirten Yener, “Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır. Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız.” dedi.

    Yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yener, “Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak.” ifadelerini kullandı.

    Elektronik seçim yapan ülkelerle görüşülecek

    Elektronik seçim için e-Devlet üzerinden yapılabilmesi başta olmak üzere tüm alternatifler değerlendirilecek. Elektronik seçim yapan Estonya gibi ülkelerle görüşmeler yapılarak sistem hakkında bilgi alışverişi yapılacağı belirtildi.

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    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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