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    Mastercard dört blockchain girişimiyle iş birliği yaptı

    Mastercard, blockchain teknolojileri geliştirien dört girişimle iş birliği yaptı. Bu iş birliği ileüketiciler ve işletmeler arasındaki güvenilir etkileşimleri doğrulamaya yardımcı olacak.
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    Mastercard dört blockchain girişimiyle iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör
    Birçok şirket kripto para sektörü ile yakından ilgileniyor. Bu şirketler arasında, ödeme şirketi Mastercard dikkat çekiyor. Mastercard bu kez kripto kart bağlantılarını genişletmek istemesiyle gündeme gelmişti. Son olarak Mastercard, kötü niyetli kişileri engellemek için Web3 kullanıcı doğrulama çözümünü başlatıyor. 

    Twitter’da paylaşılan bir açıklayıcı videoda firma, Web3 ve blok zinciri hizmet sağlayıcılarının, Mastercard tarafından belirlenen standartlara göre doğrulanmış kullanıcılar arasındaki işlemlerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için bir yol oluşturduğunu özetledi.

    Kripto alanındaki hamlelerinin yeni bir şey olmadığını ve daha önceden de çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Dhamodharan, güvenilir ekosistemler oluşturmaya odaklandıklarının altını çizdi. 

    Mastercard, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

    "Çözüm aynı zamanda düzenlemeleri karşılamak ve gerekli olan temel uyumluluğu desteklemek için tasarlandı. Olası saldırılardan korunmak için fonların tamamen kaybolma riskini azaltmak gerekiyor"

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    alfa-x 17 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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