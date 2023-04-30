Mastercard dört blockchain girişimiyle iş birliği yaptı

Twitter’da paylaşılan bir açıklayıcı videoda firma, Web3 ve blok zinciri hizmet sağlayıcılarının, Mastercard tarafından belirlenen standartlara göre doğrulanmış kullanıcılar arasındaki işlemlerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için bir yol oluşturduğunu özetledi.
Kripto alanındaki hamlelerinin yeni bir şey olmadığını ve daha önceden de çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Dhamodharan, güvenilir ekosistemler oluşturmaya odaklandıklarının altını çizdi.
Mastercard, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Çözüm aynı zamanda düzenlemeleri karşılamak ve gerekli olan temel uyumluluğu desteklemek için tasarlandı. Olası saldırılardan korunmak için fonların tamamen kaybolma riskini azaltmak gerekiyor"Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah