ALKA, testlerden başarıyla geçti: Hedefi tam 12'den vurdu

Tam Boyutta Gör Asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan çok yakın hibrit savunma sistemi ALKA’nın testleri başarıyla gerçekleştirildi. Roketsan tarafından geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, yeteneklerini sergiledi ve hedefi tam isabetle vurdu.

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ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip olan yüksek güçlü lazer silah sisteminin kabiliyetlerini gözler önüne seren gösterim gerçekleştirildi.

Farklı güç seviyelerinde ve sabit, taşınabilir ve mobil olmak üzere farklı taşıyıcı platformlara entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sisteminin atış testleri gösterildi. Geliştirilen sistemlerin hem yer hem de havadaki hedeflere karşı üstün başarı gösterdiği canlı olarak görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan, Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi’nde Ermaksan da lazer kaynağını sağlayan firma olarak yer alıyor.

ALKA özellikleri

Lazer silahı ile 750 m etkili tahrip menzili

EKS ile geniş aralıkta mini / mikro İHA tehditlerini engelleme

Radar ile alçaktan ve yüksekten uçan mini / mikro İHA tehditlerini tespit ve takip

Elektro-optik hedef takip sistemi ile yüksek hassasiyette hedef takibi

Yüksek hızlı hedef takip ve tahribi

Hedef üzerinde tahrip edilecek bölgenin hassas seçimi

Yapay zekâ ile görüntü üzerinden otomatik hedef tespiti ve takibi [Minimum yanlış alarm / ikaz verme yeteneği]

Tespit edilen hedefe otomatik yönlenebilme

Sürü saldırılarında hedef sayısından bağımsız engelleme

Komuta merkezinden komuta edilebilme

Gece-gündüz görev yapabilme

Gözetleme sistemi olarak kullanılabilme

Nöroergonomi uygulaması ile kullanıcı üzerindeki operasyon yükünü azaltma

Seri atış yapabilme

Konvansiyonel yöntemlere göre düşük atış maliyeti

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Yüksek güçlü lazer silahı ALKA, hedefi tam 12'den vurdu