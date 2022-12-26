ALKA, testlerden başarıyla geçti: Hedefi tam 12'den vurdu

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip olan yüksek güçlü lazer silah sisteminin kabiliyetlerini gözler önüne seren gösterim gerçekleştirildi.
Farklı güç seviyelerinde ve sabit, taşınabilir ve mobil olmak üzere farklı taşıyıcı platformlara entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sisteminin atış testleri gösterildi. Geliştirilen sistemlerin hem yer hem de havadaki hedeflere karşı üstün başarı gösterdiği canlı olarak görüldü.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan, Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi’nde Ermaksan da lazer kaynağını sağlayan firma olarak yer alıyor.
ALKA özellikleri
- Lazer silahı ile 750 m etkili tahrip menzili
- EKS ile geniş aralıkta mini / mikro İHA tehditlerini engelleme
- Radar ile alçaktan ve yüksekten uçan mini / mikro İHA tehditlerini tespit ve takip
- Elektro-optik hedef takip sistemi ile yüksek hassasiyette hedef takibi
- Yüksek hızlı hedef takip ve tahribi
- Hedef üzerinde tahrip edilecek bölgenin hassas seçimi
- Yapay zekâ ile görüntü üzerinden otomatik hedef tespiti ve takibi [Minimum yanlış alarm / ikaz verme yeteneği]
- Tespit edilen hedefe otomatik yönlenebilme
- Sürü saldırılarında hedef sayısından bağımsız engelleme
- Komuta merkezinden komuta edilebilme
- Gece-gündüz görev yapabilme
- Gözetleme sistemi olarak kullanılabilme
- Nöroergonomi uygulaması ile kullanıcı üzerindeki operasyon yükünü azaltma
- Seri atış yapabilme
- Konvansiyonel yöntemlere göre düşük atış maliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d