Türkiye’den bir insansız savaş uçağı daha: TUSAŞ ANKA-3 MİUS görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmekte olan ANKA-3 MİUS’tan (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) haberler gelmeye devam ediyor. Halihazırda ilk uçuşuna hazırlandığı bilinen ANKA-3 MİUS’un görselleri de artık ortaya çıkmış durumda. Bu görsellerden uçağın nasıl bir tasarıma sahip olacağını görmekteyiz.

TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının ismi açıklandı: ANKA-3 MİUS 1 hf. önce eklendi

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi bu proje esasında TUSAŞ TİSU olarak biliniyordu. Ancak bir süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada ANKA-3 adı kullanılarak proje yeniden adlandırılmış oldu.

TUSAŞ ANKA-3 MİUS ne zaman uçacak?

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan görsellerden de görüleceği üzere TUSAŞ ANKA-3 MİUS, V tipi bir tasarıma sahip olacak. Genel tasarım bakımından uçağın ABD’nin Northrop Grumman X-47B modeline benzediği görülüyor. Öte yandan ANKA-3 MİUS’un ilk prototip modelinin Ocak 2023’te hazır hale getirilmesi, Şubat-Mart döneminde yer testlerinin tamamlanması bekleniyor. Nisan 2023 tarihinde ise motor çalıştırma ve taksi sürecinin başlaması ve aynı ay içerisinde de ilk uçuşun gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ ANKA-3 MİUS ne amaçla kullanılacak?

Tam Boyutta Gör ANKA-3 MİUS tıpkı Baykar’ın KIZILELMA uçağıyla benzer bir amaca hizmet edecek. TUSAŞ’ın bu yeni modeli hava ve yer hedeflerine karşın kullanılacak. Ancak ANKA-3 MİUS’un görsellerinden anlaşıldığı üzere daha yüksek mühimmat kapasitesine sahip olması bekleniyor. Zira iç silah istasyonunun yanında kanat altı dış silah istasyonları da bulunuyor. Bu da sahada çok daha yüksek bir ateş gücü anlamına geliyor.

Bunun yanında ANKA-3 MİUS’un yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı söylenmekte. V tipi tasarım sayesinde de uçağın düşük radar izine sahip olması ve bu sayede tespitinin zor olması bekleniyor. Bu bağlamda KIZILELMA’ya göre daha farklı görev tiplerine uygun olacağını söyleyebiliriz.

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