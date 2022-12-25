Türkiye’den bir insansız savaş uçağı daha: TUSAŞ ANKA-3 MİUS görselleri ortaya çıktı

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi bu proje esasında TUSAŞ TİSU olarak biliniyordu. Ancak bir süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada ANKA-3 adı kullanılarak proje yeniden adlandırılmış oldu.
TUSAŞ ANKA-3 MİUS ne zaman uçacak?
TUSAŞ ANKA-3 MİUS ne amaçla kullanılacak?
Bunun yanında ANKA-3 MİUS’un yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı söylenmekte. V tipi tasarım sayesinde de uçağın düşük radar izine sahip olması ve bu sayede tespitinin zor olması bekleniyor. Bu bağlamda KIZILELMA’ya göre daha farklı görev tiplerine uygun olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d