Yüksek yalıtımlı bu ultra hafif kumaş, kutup ayılarından ilham alarak üretildi

Geleneksel aerojel, havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, kırılganlığı ve işlenmesinin zor olması nedeniyle diğer alanlarda çok az kullanım alanı buldu. Bunları kumaş olarak örmek için gereken dayanıklılık ve esnekliğinini olmamasının yanı sıra, mevcut aerojel elyaflar makinede yıkanamıyor ve ıslak veya nemli ortamlarda ısı yalıtım özelliklerini hızla kaybediyor.
Pek çok hayvan, yıllarca aşırı soğuk ortamlarda yaşamaktan kendilerini sıcak ve kuru tutan özel kürklere sahip olacak şekilde evrimleşmiştir. Araştırma ekibi, performansı ve dayanıklılığı önemli ölçüde artıran, kutup ayısı kıllarına benzeyen çekirdek-kabuk yapısına sahip kapsüllenmiş bir aerojel elyaf (EAF) tasarladı.
Bu teknik, geleneksel silika aerojelin kırılganlığın üstesinden gelerek EAF'nin bükülmesine ve kıvrılmasına olanak tanıyor. South China Morning Post'a konuşan Profesör Bai, "Yüzde 90'ın üzerindeki iç gözenekli yapıya rağmen, elyafımız yüzde 1000'e kadar gerilebiliyor. Bu da yaklaşık yüzde 2 gerilmeye dayanıklı geleneksel aerojel liflerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor" dedi.
Kazaktan uzay elbisesine kadar geniş kullanım alanı potansiyeli var
EAF'nin pratik uygulamaları geniş kapsamlıdır. Araştırmacılar, geleneksel kuş tüyü ceketle karşılaştırılabilecek, ancak bunun yalnızca beşte biri kalınlığında ısı yalıtımlı bir kazak örerek EAF'nin uygulanabilirliğini gösterdi. -20 santigrat derecelik bir ortamda gerçekleştirilen bir deneyde, EAF malzemesi, yüzey sıcaklıklarını korumada kuş tüyü, yün ve pamuğu geride bırakarak üstün yalıtım özelliklerini ortaya koydu.
Üstelik aerojel elyafı yıkanabilir ve boyanabilir olduğundan tekstilde günlük kullanıma da uygun. Islak veya nemli ortamlarda ısı yalıtım özelliklerini kaybeden geleneksel silika aerojele göre önemli bir ilerleme sunuyor. Araştırmacılar, EAF'nin 10.000 germe döngüsünden sonra bile özelliklerini koruduğunu vurguluyor. Bu avantajları aerojel fiberin ısı yalıtımlı tekstillerin ötesinde çok işlevli kullanım potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor.
Sivil uygulamalarda kullanım için muazzam bir potansiyel olmasına rağmen, Suzhou Nanoteknoloji ve Nanobiyonik Enstitüsü'nden Profesör Zhang Xuetong, seri üretimdeki zorluklara dikkat çekti. Hızlı eğirme teknolojisinin nasıl geliştirileceği ve seri üretim için gerekli olan sürekli imalatın nasıl çözüleceği konusunda zorlukların olduğunu söyledi ve askeri üniformalar ve aşırı soğuk ortamlardaki uzay kıyafetleri gibi alanlarda potansiyel kullanımına dikkat çekti. Ekibin çalışması Science dergisinde yayınlandı.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/this-new-ultra-light-textile-with-high-insulation-is-inspired-by-polar-bears https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj8013 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.