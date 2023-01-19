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    Makyajlı Mercedes CLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Mercedes CLA ailesi, iç ve dış tasarımdaki ufak dokunuşların yanı sıra daha fazla standart donanıma sahip olacak şekilde makyajlandı. Ayrıca hibrit modellerin güç aktarma organları da güncellendi.
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    Yeni Mercedes CLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes, kısa süre önce makyajlı CLA'nın örtüsünü kaldırdı. Mercedes CLA'nın hem coupe hem de station wagon gövde tipi üzerinde gerçekleştirilen makyaj operasyonu, kapsamlı güncellemeler yerine küçük dokunuşlar içeriyor.

    Makyajlı Mercedes CLA, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Makyajlı Mercedes CLA, mevcut modele kıyasla daha fazla standart donanıma sahip. Bu donanımlar arasında modern grafiklerle sunulan Yüksek Performanslı LED farlar ve LED stoplar dikkat çekiyor. Ayrıca, CLA modellerine özel "hyper blue" ve "spectral blue" yeni renk seçenekleri de devrede. Makyajlı CLA modelleri standart olarak 17 inçlik jantlarla gelirken, versiyona göre 19 inçe kadar çıkan jantlarda da üç yeni tasarım söz konusu.

    Bunun yanı sıra, AMG olmayan versiyonların ön panjurunda küçük yıldızlardan oluşan desen dikkat çekerken, AMG tarafında ise daha önce en tepedeki AMG CLA 45 için ayrılan Panamericana ızgaranın artık CLA 35'te de bulunduğunu görmekteyiz.

    Yeni Mercedes CLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekânda geri dönüştürülmüş malzemelere yer verilirken giriş seviye versiyonlarda 7 inç ve 10.25 inçlik bitişik ekranlardan oluşan dijital kokpit bulunuyor. Son nesil MBUX multimedya sistemiyle çalışan bu ekranlardan küçük olanı opsiyonel olarak 10.25 inçe yükseltilebiliyor. Suni Artico deri ve siyah kumaş karışımı döşemeye sahip konfor koltukların da standart donanımları arasında yer aldığı alanda Dolby Atmos özellikli Burmester ses sistemi de opsiyon listesinde bulunuyor.

    Mercedes CLA'nın kaputu altındaki motorlarda da bazı değişiklikler yapılmış. 161 beygirlik 250 e hibrit modellerdeki elektrik motoru artık 107 hp (80 kW) güç üretiyor. Bu da öncekine göre 7 hp güç artışı anlamına geliyor. Ayrıca, bataryanın desteklediği AC şarj gücü de 7.4 kW'tan 11 kW'a yükseltilmiş. 22 kW'lık DC hızlı şarj gücünde herhangi bir değişiklik yok. Bu seçenek ile 15.6 kWsa'lik batarya 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

    CLA Coupe'nin hibrit versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor ve saf elektrikli sürüş modunda 82 km yol kat edebiliyor. Satışa sunulacağı pazarlara göre değişmekle birlikte diğer motor seçenekleri ise CLA 180 (136 hp) ve 200'de (163 hp) bulunan 1.3 litre dört silindirli, CLA 220 (190 hp) ve 250'de (224 hp) bulunan 2.0 litre dört silindirli ve 116-190 hp aralığında güç üreten dizel motorlardan oluşuyor.

    Yeni Mercedes CLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyaj operasyonuyla birlikte AMG CLA 35 de hibrit gücünün tadına bakıyor. Ancak standart versiyondaki şarj edilebilir hibrit versiyonun aksine burada 48V hafif hibrit sistemden söz ediyoruz. Güç ve tork verileri 306 hp ve 400 Nm'de değişmeden duruyor. Aynı şekilde 4,9 saniyelik 0-100 km/s süresinde de değişim olmamış. Bu süreyi 4,1 saniyeye düşürmek isteyenlere de 415 beygirlik AMG CLA 45 S versiyonu sunuluyor.

    Makyajlı Mercedes CLA modellerinin fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut CLA Coupe'nin ülkemizdeki fiyatı 1.429.500 TL'den başlayıp AMG CLA 45 S 4Matic+ ile birlikte yaklaşık 3.4 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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