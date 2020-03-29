Zalman çift kuleli CNPS20X soğutucusunu duyurdu

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Dünyaca ünlü firma Zalman CNPS20X kod adlı çift kule tasarımlı işlemci soğutucusunu piyasaya sürdü. Isı direncini en aza indiren tasarıma sahip ısı boruları oluklu kuleler sayesinde ısı aktarma verimliliğini büyük ölçüde artırmış.

Çift taraflı 140 mm'lik fan

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Yeni modelin kulelerinde iki adet büyük ve küçük yaprak içeren fan tercih edilmiş ve 140 mm'lik fanlar sayesinde güçlü ve düz bir hava akışı sağlanan modelde 800 ila 1.500 rpm dönüşe sahip fanların çerçevesinde RGB ledleri ihmal edilmemiş. 140 mm genişliğe, 165 mm yüksekliğe ve 172 mm derinliğe sahip soğutucunun ağırlığı ise yaklaşık olarak 1.300g. Boyutlarıyla ve ilgi çekici dizaynıyla oldukça makul olan yeni model birçok kasa için kullanılabilir ölçülerde.

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Yeni modelin fiyatı 90 Euro olarak belirlendi.

https://www.guru3d.com/news-story/zalman-releases-cnps20x-cooler-with-300w-tdp.html

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