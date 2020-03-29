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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zalman çift kuleli CNPS20X soğutucusunu duyurdu

    Dünyaca ünlü firma Zalman CNPS20X kod adlı çift kule tasarımlı işlemci soğutucusunu piyasaya sürdü. Yeni modelde iki adet büyük ve küçük yaprak içeren fan tercih edilmiş.
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    Soğutucular / Fanlar
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Zalman çift kuleli CNPS20X soğutucusunu duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü firma Zalman CNPS20X kod adlı çift kule tasarımlı işlemci soğutucusunu piyasaya sürdü. Isı direncini en aza indiren tasarıma sahip ısı boruları oluklu kuleler sayesinde ısı aktarma verimliliğini büyük ölçüde artırmış.

    Çift taraflı 140 mm'lik fan

    Zalman çift kuleli CNPS20X soğutucusunu duyurdu
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    Yeni modelin kulelerinde iki adet büyük ve küçük yaprak içeren fan tercih edilmiş ve 140 mm'lik fanlar sayesinde güçlü ve düz bir hava akışı sağlanan modelde 800 ila 1.500 rpm dönüşe sahip fanların çerçevesinde RGB ledleri ihmal edilmemiş. 140 mm genişliğe, 165 mm yüksekliğe ve 172 mm derinliğe sahip soğutucunun ağırlığı ise yaklaşık olarak 1.300g. Boyutlarıyla ve ilgi çekici dizaynıyla oldukça makul olan yeni model birçok kasa için kullanılabilir ölçülerde.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı"

    Yeni modelin fiyatı 90 Euro olarak belirlendi.



    https://www.guru3d.com/news-story/zalman-releases-cnps20x-cooler-with-300w-tdp.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 2 sa.
    Millet eskitneye basladi ne duyurmasi..

    Rrklam yapacaksaniz bari sabahaksam tel yerine saglam sitem toplayip test edip sonuclari paylasin.

    Hem site adinin hakkini vermis olursunuz..
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