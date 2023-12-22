Isınan laptoplar için en iyi laptop soğutucular (2023)

Oyun dizüstü bilgisayarları her zamankinden daha güçlü donanımlarla üretiliyor. Ancak bir dizüstü oyun bilgisayarı ne kadar güçlü olursa genellikle bir o kadar da ısınma eğiliminde oluyor. Günümüzün üst seviye dizüstü bilgisayarları bile çok uzun süre kullanıldığında ısınır. Isınma olduğunda ise performans düşüşü yaşanır. Bu nedenle en iyi dizüstü bilgisayar soğutucuları kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Eğer siz de “en iyi laptop soğutucu hangisi?” diye arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte gerçek kullanıcı yorumlarına göre en iyi laptop soğutucu önerileri:

Laptop soğutucu yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop soğutucu markaları sıralamasında Zalman, JUO ve Klim öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi laptop soğutucu olarak ise Zalman ZM-NS2000, JUO C1 ve Klim Wind modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Zalman ZM-NS2000 Tam Boyutta Gör Bilgisayar çevre birimleri konusunda uzman olan Zalman, aynı zamanda en iyi laptop soğutucu markası olarak da biliniyor. Zalman ZM-NS2000 ise en iyi en iyi laptop soğutucu önerilerinde zirvede bulunuyor. Zira bu üründe 4 kademeli açı ayarı, kablo kontrolü, ergonomik tasarım, 200mm büyüklüğünde geniş fan ve fan RPM kontrolü bulunuyor. 45 dereceye kadar açılar sunan ürün, 17 inç büyüklüğüne kadar olan tüm laptopları destekliyor. Tek ve büyük fan sayesinde ürün ayrıca oldukça sessiz çalışıyor. Zalman ZM-NS2000 en kaliteli laptop soğutucu olarak nitelendiriliyor. 17 inç’e kadar destek

200mm fan

Fan RPM kontrolü

3 adet USB girişi

Kablo yönetimi

Ayarlanabilir yükseklik Zalman ZM-NS2000 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün gayet güzel ve benim için en önemli konu sesti. Bu cihaz en son ayarda bile sessiz çalışıyor. Soğutucu ararken en yüksek değerlendirmenin bu cihazda olduğunu görüp ve herkesin memnun kaldığını okuyunca bu soğutucuda karar kıldım. 👩 MSI GE75 RAIDER 17.3'lük laptop ile kullanıyorum. Öncelikle laptobu yazılım yaparken ve oyun oynarken kullanıyorum. Yazılım yaparken bile işlemcim çok ısınıyordu. Yorumlara bakarak bu soğutucuyu aldım. Stand olarak da kullanıldığı için ve yüksekte durduğu için hava girişi daha rahat oluyor ve daha rahat soğutuyor. Oyunlarda işlemci 90 derecelere kadar çıkıyordu, şimdi 80’i geçmiyor.

2️⃣ JUO C1 Tam Boyutta Gör Laptop soğutucu yorumları göz önüne alındığında JUO C1 ön plana çıkıyor. Ucuz bir en iyi soğutucu pad olmasının yanında güçlü performansı ile sıklıkla tercih ediliyor. İki büyük, iki adet de küçük fana sahip olan JUO C-1, 14” – 17” arasındaki tüm dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Fan hızı ve modları için dijital ekran ile birlikte bir kontrolcüye sahip olan JUO C-1 altı kademeli olarak kontrol edilebiliyor. 14 inç ile 17 inç arası destek

Dijital ekran

4 adet soğutucu fan (2x 70mm, 2x 125mm)

Ayarlanabilir yükseklik

6 seviyeli fan hızı

2 adet USB JUO C1 kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyatının karşılığını sonuna kadar veriyor. En yüksek konumuna yükseltip en yüksek ayarlarda ağır oyunlarda 10 derece fark ettiriyor. Ki bu oldukça hissedilir bir fark. 👩 Ürün fiyat performans ürünü. Fiyatına göre iş görüyor. 10-15 derece kadar fark gözlemlenebiliyor. Bu fiyata daha fazlasını da beklememek lazım.

3️⃣ Klim Wind Tam Boyutta Gör İsmi biraz ilginç olsa da bu sizi yanıltmasın zira Klim Wind, piyasada en çok satan laptop soğutucu olarak biliniyor. En iyi laptop soğutucu fan arayışında olanlar güçlü yapısı nedeniyle sıklıkla Klim Wind’i tercih ediyor. 11 inç ila 19 inç ekran boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu olan Klim Wind, dört adet fana sahip. 2 USB bağlantı noktasına sahip olan ürün bu sayede ek port da size sunmuş oluyor. Ürünün en öne çıkan tarafı ise 26 dB gibi çok düşük bir ses seviyesine sahip olması. Klim Wind dünyanın en iyi laptop soğutucusu olarak belirtiliyor. 4 adet 120mm fan

26 dB fan sesi

Ayarlanabilir yükseklik ve açı

2 adet USB portu

Fan hızı kontrolü

Ergonomik ve şık tasarım Klim Wind kullanıcı yorumları 💭 👨 Soğutmama performansı güzel. Yaklaşık 10 derece fark etti. Ve Boyun ağrılarım azaldı.İki bölgeli fan kontrolü olması mükemmel. Örgü kablosu yeterli uzunlukta ve kaliteli. Malzeme kalitesi yeterli düzeyde. 👩 İlk defa gerçekten %100 işe yarayan bir soğutucuya sahip oldum, valorantta 84 dereceleri gören ve sürekli fanı çalışan laptopun artık fanı çok az çalışıyor ve 72 73 derecelerde çalışıyor. Hiç düşünmeden alın.

4️⃣ Inca INC-611 Tam Boyutta Gör Inca INC-611 en iyi notebook soğutucu modelleri arasında bulunuyor. Ürün, 13 inç büyüklüğündeki laptoplardan 17 inç büyüklüğündeki laptoplara kadar bir uyumluluk sunuyor. Oldukça ince bir yapıya sahip olan üründe 1 adet 120 mm + 4 adet 80mm olmak üzere toplamda 5 adet led aydınlatmalı fan bulunuyor. Fan hızı ayarı da sunan üründe ayrıca 2 adet USB girişi yer alıyor. Ek olarak 7 kademeli yükseklik ayarı da uzun süre bilgisayar başında kalanlar için ideal. 13 inç ve 17 inç arası laptop desteği

5 adet fan (1x 120mm, 4x 80mm)

2 adet USB girişi

7 kademeli yükseklik ayarı

Fan hız ayarı Inca INC-611 kullanıcı yorumları 💭 👨 Alınabilecek en iyi soğutucu. Çok güçlü üflüyor. Ses çıkartmıyor abartıldığı kadar. Gayet sessiz çalışıyor. Zor beğenen biri olarak ürünü ben beğendim. Tavsiyede ederim. 👩 Son derece yeterli. Fan sesi fazla yok. Soğutması güzel. Biraz daha büyük olabilirdi. Öndeki mandalı kaldırdığımızda 15" notebook arka ayakları dışarıda kalıyor. Ancak 10 inç notebooklar falan o şekilde kullanabilir. Genel olarak beklediğimden daha iyi.

5️⃣ Zalman ZM-NC2 Tam Boyutta Gör Sadelik ancak güçlü bir soğutma isteyenler için Zalman ZM-NC2 güzel bir tercih olabilir. En iyi bilgisayar soğutucu arasında olan Zalman ZM-NC2, 12 inç ila 16 inç arasındaki laptopları destekliyor. Kayma önleyici kaplama ve kablo kontrolü sunan ürün, güçlü ve sessiz soğutma sağlıyor. 140mm boyutunda tek fana sahip olan üründeki fan 800rpm seviyesinde dönüyor. 12 inç ila 16 inç arası laptoplar için destek

Kablo kontrolü

USB bağlantı

800 RPM fan hızı

140mm fan boyutu Zalman ZM-NC2 kullanıcı yorumları 💭 👨 İş bilgisayarım var bazen de oyun oynarım. Geçen gün elime geçti. Aldığımdan bu yana bilgisayarım kendi soğutucusunu devreye sokmadı. O derece etkili bir araç. Ayrıca çalışıp çalışmadığını anlayamayacağınız kadar sessiz çalışıyor. Tam bir fiyat performans ürünü. 👩 Ürün çok sessiz çalışıyor. Her çalıştırdığımda çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Soğutma işinde de başarılı. Alacak arkadaşlar çok yüksek soğutma beklemesin. Ancak yeterli bir ısı düşüşü sağlıyor.

6️⃣ Dexim DNA002 Frigus Tam Boyutta Gör En iyi laptop soğutucu pad arayanlara önerilen Dexim DNA002 Frigus, 4 hız seviyesine ayarlanabilen aydınlatmalı pervaneleri ve sağlam yapısı, dizüstü bilgisayarınızı soğutarak daha yüksek performans elde etmenize yardımcı oluyor. 17.3 inçe kadar tüm dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan bu soğutucunun fan hızları da ayarlanabiliyor. Ayrıca, entegre kablo yeri sayesinde kolay taşıma imkanı sunuyor. 17.3 inçe kadar dizüstü bilgisayarlarla uyumlu

4 adet aydınlatmalı fan

4 kademeli ayarlanabilir fan hız ayarı

Entegre kablo yeri

2 adet USB portu Dexim DNA002 Frigus kullanıcı yorumları 💭 👨 Call of Duty Warzone’da full ayarlarda 100-120 fps seviyesinde sıcaklık 75 derecelerde dolaşıyordu. Ürün kullanımından sonra 61-65 derece arasına kadar düştü. 10/10 fiyata göre süper performans. 👩 Ürün harika benim laptopumun soğutma delikleri 4 taraflıydı ondan dolayı bu modeli tercih ettim. Öncesinde bir stand vesaire kullanmıyordum sadece stand olarak bile oldukça fark etti fanlar çalışırken gerçekten 10 dereceye yakın fark etti. F/P bir ürün. Boyutu 17 inch laptop için tam tamına diyebilirim.

7️⃣ Frisby Fnc-5230st Tam Boyutta Gör Çok fazla para harcamak istemeyen ancak makul bir performans almak isteyenlerin tercih etiği bir marka olan Frisby’nin Fnc-5230st modeli en güçlü laptop soğutucu modelleri arasında yer alıyor. Ürün üzerinde yer alan kontrol paneli kullanarak fanların çalışması 6 farklı kademede ve 3 farklı modda ayarlanabiliyor. 2 x 125mm ve 2 x 70mm mavi LED’li fanlar ayrıca sessiz bir kullanım sunuyor. Ayrıca ürün 10 inç ila 17 inç boyutunda laptoplar için uygun. 10 inç ila 17 inç boyutunda laptoplar için uygun

2 x 125mm ve 2 x 70mm mavi LED’li fanlar

6 farklı kademede ve 3 farklı modda fan ayarı

Ayarlanabilir yükseklik

LCD kontrol paneli Frisby Fnc-5230st kullanıcı yorumları 💭 👨 Yıllardır kullandığım üründü. İkinci laptop için düşünmeden aldım. Adana sıcağında görevini yerine getiren bir soğutucu. Sıcaklıkları 10 derece kadar düşürüyor. 👩 Alüminyum kasa laptop kullandığım için ürün ciddi manada soğutmayı başardı. Yüksek grafik oyunlarda maks. 62 derece sıcaklık ölçtüm işlemci ve ekran kartında. Bu da gayet yeterli.

8️⃣ Rampage AD-RX44 X-Gale Tam Boyutta Gör En iyi gaming laptop soğutucu modellerinden olan Rampage AD-RX44 X-Gale, en pahalı laptop soğutucular arasında yer alıyor. Bünyesinde 2 adet USB barındıran üründe fan açma kapama özelliği de sunuluyor. Toplamda 6 adet fan barındıran ürünün fan boyutları ise 60mm. Led göstergesiyle desteklenen ürünün fan dönme hızı 2900 RPM’e kadar çıkıyor. Ses seviyesi ise 28-32dBA aralığında. 17.3 inç boyutlarla uyumlu

12 RGB modu

7 kademeli yükseklik ayarı

6 adet 60mm fan

2 adet USB

Fan kontrolü Rampage AD-RX44 X-Gale kullanıcı yorumları 💭 👨 Laptopta çok net bir ısı rahatlaması yarattı. Bir de fanlarının değişik kombinasyonlarda çalıştırılması bence çok faydalı. 10 derece ve belki daha fazla bir fark yarattı. 👩 Arkadaşlar ürün iş görüyor, elimde 5 fanlı farklı bir soğutucu var ona göre 5-10 derece fark edip sabit tuttu sıcaklığı. Örneğin oyun sırasında 70 80 derece arası gidip geldi 81 in üzerine çıkarmadı (PC de turbo fan kapalı iken) diğerinde 90a doğru gidiyor turbo fan açmak zorunda kalıyordum.

9️⃣ Deep Cool N8 Tam Boyutta Gör En iyi laptop soğutucu markaları arasında olan Deep Cool N8 modeliyle hem son derece şık hem de güçlü bir soğutma performansı sunuyor. Şık laptop soğutma pedi arayanlar için çok iyi bir tercih olabilecek olan üründe verimli bir ısı dağılımı için alüminyum panel bulunuyor. 140mm ikiz fanlar ile sessiz ve güçlü soğutma sunan üründe ayrıca 4 adet USB bağlantısı bulunuyor. 380X278X55mm boyut

2 adet 140mm fan

1244g ağırlık

25db fan sesi

Tam alüminyum panel Deep Cool N8 kullanıcı yorumları 💭 👨 Notebook altına soğutma için aldım. Ürün güzel ve kaliteli, biraz pahalı gibi ancak saf alüminyumdan yapılmış ve 2 tane büyük fanı var. Yeterli ve sessiz soğutma sağlıyor. 👩 Malzeme kalitesi iyi. Soğutma gerçekten başarılı. 17.3" bilgisayara tam oluyor. Fanlar ve alüminyum sayesinde 10 derece kadar soğutma sağlayabiliyor.

🔟 Tx Red Alert Tam Boyutta Gör TX Red Alert, fiyatına göre başarılı bilgisayar soğutucusu arayanlar için ideal bir ürün konumunda. Tam 6 adet 70mm boyutunda kırmızı LED fanlara sahip olan üründe dijital fan kontrol paneli de bulunuyor. Toplamda 6 kademeli yükseklik ayarı sunan ürünün arka tarafında 2 tane USB port bulunuyor. 11" ile 17" boyutları arasındaki tüm Ultrabook, Notebook, MacBooklar ile tam uyumlu olan ürünün ses seviyesi ise 21 dB seviyesinde. 11" ile 17" arasındaki ürünlerle uyumlu

2 adet USB portu

6 adet 70mm LED fan

6 kademe yükseklik ayarı

Dijital fan kontrol paneli Tx Red Alert kullanıcı yorumları 💭 👨 Aslında gerçekten işe yarar bir soğutucu. F/P olarak kesinlikle yeterli. Bilgisayarım Casper Excalibur G770 ve turbo fan özelliği var. Soğutucu, turbo fandan kat kat daha az ses çıkartıyor ve soğutması da gayet iyi. Hem cpu hem gpu’da 10 derece kadar azalma var. 👩 2 yıldır kullanıyorum, ürün parasına göre iyi soğutuyor bence. Ayarlanabilir açısı güzel ben en dik açıda 17.3 inchlik laptopu sorunsuz kullanıyorum. Sesi de çok fazla çıkmıyor ancak duyulmayacak seviyede de değil. Ben tavsiye ederim, memnunum.

Bir içeriğimiz daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi laptop soğutucu fan modellerini gerçek laptop soğutucu kullanıcı yorumlarıyla sizlere aktardık. Sıcaklık, bilgisayarınızın her zaman performansını etkileyen temel bir sorundur. O yüzden en iyi laptop soğutucu almak güzel bir tercih olacaktır. Her bütçeye uygun laptop soğutucu fiyatları da listemizde bulunuyor. Bu ürünlere Efsane Cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz

En iyi laptop & dizüstü bilgisayar önerileri 2 ay önce eklendi

Laptop soğutucu alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Laptop soğutucu alırken, soğutucunun boyutu, malzemesi, fan sayısı ve güç kaynağına öncelikle dikkat etmelisiniz. Uyumluluk ve boyut

Soğutucu malzemesi

Fan sayısı ve fan büyüklüğü

Güç tüketimi

Fiyat ve bütçe

En İyi Notebook & Laptop Soğutucular Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18922

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