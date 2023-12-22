Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Isınan laptoplar için en iyi laptop soğutucular (2023)

    Dizüstü bilgisayarlar yük altında ısınıp performans kaybı yaşayabilir.  Performans kaybı yaşamak istemeyenler için en iyi laptop soğutucu tavsiyeleri burada!    

    Oyun dizüstü bilgisayarları her zamankinden daha güçlü donanımlarla üretiliyor. Ancak bir dizüstü oyun bilgisayarı ne kadar güçlü olursa genellikle bir o kadar da ısınma eğiliminde oluyor. Günümüzün üst seviye dizüstü bilgisayarları bile çok uzun süre kullanıldığında ısınır. Isınma olduğunda ise performans düşüşü yaşanır. Bu nedenle en iyi dizüstü bilgisayar soğutucuları kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Eğer siz de “en iyi laptop soğutucu hangisi?” diye arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte gerçek kullanıcı yorumlarına göre en iyi laptop soğutucu önerileri:

    En İyi Laptop Soğutucular 💻
    Marka - Model 🖥️ Fiyat 🏷️
    Zalman ZM-NS2000 899 TL
    JUO C1 391 TL
    Klim Wind 460 TL
    Inca INC-611 790 TL
    Zalman ZM-NC2 399 TL
    Dexim DNA002 Frigus 325 TL
    Frisby Fnc-5230st 558 TL
    Rampage AD-RX44 X-Gale 1.249 TL
    Deep Cool N8 1.433 TL
    Tx Red Alert  699 TL

    Laptop soğutucu yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop soğutucu markaları sıralamasında Zalman, JUO ve Klim öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi laptop soğutucu olarak ise Zalman ZM-NS2000, JUO C1 ve Klim Wind modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

    1️⃣ Zalman ZM-NS2000

    Zalman ZM-NS2000 Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar çevre birimleri konusunda uzman olan Zalman, aynı zamanda en iyi laptop soğutucu markası olarak da biliniyor. Zalman ZM-NS2000 ise en iyi en iyi laptop soğutucu önerilerinde zirvede bulunuyor. Zira bu üründe 4 kademeli açı ayarı, kablo kontrolü, ergonomik tasarım, 200mm büyüklüğünde geniş fan ve fan RPM kontrolü bulunuyor. 45 dereceye kadar açılar sunan ürün, 17 inç büyüklüğüne kadar olan tüm laptopları destekliyor. Tek ve büyük fan sayesinde ürün ayrıca oldukça sessiz çalışıyor. Zalman ZM-NS2000 en kaliteli laptop soğutucu olarak nitelendiriliyor.
    • 17 inç’e kadar destek
    • 200mm fan
    • Fan RPM kontrolü
    • 3 adet USB girişi
    • Kablo yönetimi
    • Ayarlanabilir yükseklik

    Zalman ZM-NS2000 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün gayet güzel ve benim için en önemli konu sesti. Bu cihaz en son ayarda bile sessiz çalışıyor. Soğutucu ararken en yüksek değerlendirmenin bu cihazda olduğunu görüp ve herkesin memnun kaldığını okuyunca bu soğutucuda karar kıldım.

    👩 MSI GE75 RAIDER 17.3'lük laptop ile kullanıyorum. Öncelikle laptobu yazılım yaparken ve oyun oynarken kullanıyorum. Yazılım yaparken bile işlemcim çok ısınıyordu. Yorumlara bakarak bu soğutucuyu aldım. Stand olarak da kullanıldığı için ve yüksekte durduğu için hava girişi daha rahat oluyor ve daha rahat soğutuyor. Oyunlarda işlemci 90 derecelere kadar çıkıyordu, şimdi 80’i geçmiyor.

    2️⃣ JUO C1

    JUO C1 dizüstü bilgisayar soğutucusu Tam Boyutta Gör
    Laptop soğutucu yorumları göz önüne alındığında JUO C1 ön plana çıkıyor. Ucuz bir en iyi soğutucu pad olmasının yanında güçlü performansı ile sıklıkla tercih ediliyor. İki büyük, iki adet de küçük fana sahip olan JUO C-1, 14” – 17” arasındaki tüm dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Fan hızı ve modları için dijital ekran ile birlikte bir kontrolcüye sahip olan JUO C-1 altı kademeli olarak kontrol edilebiliyor.
    • 14 inç ile 17 inç arası destek
    • Dijital ekran
    • 4 adet soğutucu fan (2x 70mm, 2x 125mm)
    • Ayarlanabilir yükseklik
    • 6 seviyeli fan hızı
    • 2 adet USB

    JUO C1 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyatının karşılığını sonuna kadar veriyor. En yüksek konumuna yükseltip en yüksek ayarlarda ağır oyunlarda 10 derece fark ettiriyor. Ki bu oldukça hissedilir bir fark.

    👩 Ürün fiyat performans ürünü. Fiyatına göre iş görüyor. 10-15 derece kadar fark gözlemlenebiliyor. Bu fiyata daha fazlasını da beklememek lazım.

    3️⃣ Klim Wind

    Klim Wind notebook soğutucu Tam Boyutta Gör
    İsmi biraz ilginç olsa da bu sizi yanıltmasın zira Klim Wind, piyasada en çok satan laptop soğutucu olarak biliniyor. En iyi laptop soğutucu fan arayışında olanlar güçlü yapısı nedeniyle sıklıkla Klim Wind’i tercih ediyor. 11 inç ila 19 inç ekran boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu olan Klim Wind, dört adet fana sahip. 2 USB bağlantı noktasına sahip olan ürün bu sayede ek port da size sunmuş oluyor. Ürünün en öne çıkan tarafı ise 26 dB gibi çok düşük bir ses seviyesine sahip olması. Klim Wind dünyanın en iyi laptop soğutucusu olarak belirtiliyor.
    • 4 adet 120mm fan
    • 26 dB fan sesi
    • Ayarlanabilir yükseklik ve açı
    • 2 adet USB portu
    • Fan hızı kontrolü
    • Ergonomik ve şık tasarım

    Klim Wind kullanıcı yorumları 💭

    👨 Soğutmama performansı güzel. Yaklaşık 10 derece fark etti. Ve Boyun ağrılarım azaldı.İki bölgeli fan kontrolü olması mükemmel. Örgü kablosu yeterli uzunlukta ve kaliteli. Malzeme kalitesi yeterli düzeyde.

    👩 İlk defa gerçekten %100 işe yarayan bir soğutucuya sahip oldum, valorantta 84 dereceleri gören ve sürekli fanı çalışan laptopun artık fanı çok az çalışıyor ve 72 73 derecelerde çalışıyor. Hiç düşünmeden alın.

    4️⃣ Inca INC-611

    Inca INC-611 Tam Boyutta Gör
    Inca INC-611 en iyi notebook soğutucu modelleri arasında bulunuyor. Ürün, 13 inç büyüklüğündeki laptoplardan 17 inç büyüklüğündeki laptoplara kadar bir uyumluluk sunuyor. Oldukça ince bir yapıya sahip olan üründe 1 adet 120 mm + 4 adet 80mm olmak üzere toplamda 5 adet led aydınlatmalı fan bulunuyor. Fan hızı ayarı da sunan üründe ayrıca 2 adet USB girişi yer alıyor. Ek olarak 7 kademeli yükseklik ayarı da uzun süre bilgisayar başında kalanlar için ideal.
    • 13 inç ve 17 inç arası laptop desteği
    • 5 adet fan (1x 120mm, 4x 80mm)
    • 2 adet USB girişi
    • 7 kademeli yükseklik ayarı
    • Fan hız ayarı

    Inca INC-611 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Alınabilecek en iyi soğutucu. Çok güçlü üflüyor. Ses çıkartmıyor abartıldığı kadar. Gayet sessiz çalışıyor. Zor beğenen biri olarak ürünü ben beğendim. Tavsiyede ederim.

    👩 Son derece yeterli. Fan sesi fazla yok. Soğutması güzel. Biraz daha büyük olabilirdi. Öndeki mandalı kaldırdığımızda 15" notebook arka ayakları dışarıda kalıyor. Ancak 10 inç notebooklar falan o şekilde kullanabilir. Genel olarak beklediğimden daha iyi.

    5️⃣ Zalman ZM-NC2

    Zalman ZM-NC2 laptop soğutucusu Tam Boyutta Gör
    Sadelik ancak güçlü bir soğutma isteyenler için Zalman ZM-NC2 güzel bir tercih olabilir. En iyi bilgisayar soğutucu arasında olan Zalman ZM-NC2, 12 inç ila 16 inç arasındaki laptopları destekliyor. Kayma önleyici kaplama ve kablo kontrolü sunan ürün, güçlü ve sessiz soğutma sağlıyor. 140mm boyutunda tek fana sahip olan üründeki fan 800rpm seviyesinde dönüyor.
    • 12 inç ila 16 inç arası laptoplar için destek
    • Kablo kontrolü
    • USB bağlantı
    • 800 RPM fan hızı
    • 140mm fan boyutu

    Zalman ZM-NC2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 İş bilgisayarım var bazen de oyun oynarım. Geçen gün elime geçti. Aldığımdan bu yana bilgisayarım kendi soğutucusunu devreye sokmadı. O derece etkili bir araç. Ayrıca çalışıp çalışmadığını anlayamayacağınız kadar sessiz çalışıyor. Tam bir fiyat performans ürünü.

    👩 Ürün çok sessiz çalışıyor. Her çalıştırdığımda çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Soğutma işinde de başarılı. Alacak arkadaşlar çok yüksek soğutma beklemesin. Ancak yeterli bir ısı düşüşü sağlıyor.

    6️⃣ Dexim DNA002 Frigus

    Dexim DNA002 Frigus Tam Boyutta Gör
    En iyi laptop soğutucu pad arayanlara önerilen Dexim DNA002 Frigus, 4 hız seviyesine ayarlanabilen aydınlatmalı pervaneleri ve sağlam yapısı, dizüstü bilgisayarınızı soğutarak daha yüksek performans elde etmenize yardımcı oluyor. 17.3 inçe kadar tüm dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan bu soğutucunun fan hızları da ayarlanabiliyor. Ayrıca, entegre kablo yeri sayesinde kolay taşıma imkanı sunuyor.
    • 17.3 inçe kadar dizüstü bilgisayarlarla uyumlu
    • 4 adet aydınlatmalı fan
    • 4 kademeli ayarlanabilir fan hız ayarı
    • Entegre kablo yeri
    • 2 adet USB portu

    Dexim DNA002 Frigus kullanıcı yorumları 💭

    👨 Call of Duty Warzone’da full ayarlarda 100-120 fps seviyesinde sıcaklık 75 derecelerde dolaşıyordu. Ürün kullanımından sonra 61-65 derece arasına kadar düştü. 10/10 fiyata göre süper performans.

    👩 Ürün harika benim laptopumun soğutma delikleri 4 taraflıydı ondan dolayı bu modeli tercih ettim. Öncesinde bir stand vesaire kullanmıyordum sadece stand olarak bile oldukça fark etti fanlar çalışırken gerçekten 10 dereceye yakın fark etti. F/P bir ürün. Boyutu 17 inch laptop için tam tamına diyebilirim.

    7️⃣ Frisby Fnc-5230st

    Frisby Fnc-5230st Tam Boyutta Gör
    Çok fazla para harcamak istemeyen ancak makul bir performans almak isteyenlerin tercih etiği bir marka olan Frisby’nin Fnc-5230st modeli en güçlü laptop soğutucu modelleri arasında yer alıyor. Ürün üzerinde yer alan kontrol paneli kullanarak fanların çalışması 6 farklı kademede ve 3 farklı modda ayarlanabiliyor. 2 x 125mm ve 2 x 70mm mavi LED’li fanlar ayrıca sessiz bir kullanım sunuyor. Ayrıca ürün 10 inç ila 17 inç boyutunda laptoplar için uygun.
    • 10 inç ila 17 inç boyutunda laptoplar için uygun
    • 2 x 125mm ve 2 x 70mm mavi LED’li fanlar
    • 6 farklı kademede ve 3 farklı modda fan ayarı
    • Ayarlanabilir yükseklik
    • LCD kontrol paneli

    Frisby Fnc-5230st kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yıllardır kullandığım üründü. İkinci laptop için düşünmeden aldım. Adana sıcağında görevini yerine getiren bir soğutucu. Sıcaklıkları 10 derece kadar düşürüyor.

    👩 Alüminyum kasa laptop kullandığım için ürün ciddi manada soğutmayı başardı. Yüksek grafik oyunlarda maks. 62 derece sıcaklık ölçtüm işlemci ve ekran kartında. Bu da gayet yeterli.

    8️⃣ Rampage AD-RX44 X-Gale

    Rampage AD-RX44 X-Gale Tam Boyutta Gör
    En iyi gaming laptop soğutucu modellerinden olan Rampage AD-RX44 X-Gale, en pahalı laptop soğutucular arasında yer alıyor. Bünyesinde 2 adet USB barındıran üründe fan açma kapama özelliği de sunuluyor. Toplamda 6 adet fan barındıran ürünün fan boyutları ise 60mm. Led göstergesiyle desteklenen ürünün fan dönme hızı 2900 RPM’e kadar çıkıyor. Ses seviyesi ise 28-32dBA aralığında.
    • 17.3 inç boyutlarla uyumlu
    • 12 RGB modu
    • 7 kademeli yükseklik ayarı
    • 6 adet 60mm fan
    • 2 adet USB
    • Fan kontrolü

    Rampage AD-RX44 X-Gale kullanıcı yorumları 💭

    👨 Laptopta çok net bir ısı rahatlaması yarattı. Bir de fanlarının değişik kombinasyonlarda çalıştırılması bence çok faydalı. 10 derece ve belki daha fazla bir fark yarattı.

    👩 Arkadaşlar ürün iş görüyor, elimde 5 fanlı farklı bir soğutucu var ona göre 5-10 derece fark edip sabit tuttu sıcaklığı. Örneğin oyun sırasında 70 80 derece arası gidip geldi 81 in üzerine çıkarmadı (PC de turbo fan kapalı iken) diğerinde 90a doğru gidiyor turbo fan açmak zorunda kalıyordum.

    9️⃣ Deep Cool N8

    Deep Cool N8 Tam Boyutta Gör
    En iyi laptop soğutucu markaları arasında olan Deep Cool N8 modeliyle hem son derece şık hem de güçlü bir soğutma performansı sunuyor. Şık laptop soğutma pedi arayanlar için çok iyi bir tercih olabilecek olan üründe verimli bir ısı dağılımı için alüminyum panel bulunuyor. 140mm ikiz fanlar ile sessiz ve güçlü soğutma sunan üründe ayrıca 4 adet USB bağlantısı bulunuyor.
    • 380X278X55mm boyut
    • 2 adet 140mm fan
    • 1244g ağırlık
    • 25db fan sesi
    • Tam alüminyum panel

    Deep Cool N8 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Notebook altına soğutma için aldım. Ürün güzel ve kaliteli, biraz pahalı gibi ancak saf alüminyumdan yapılmış ve 2 tane büyük fanı var. Yeterli ve sessiz soğutma sağlıyor.

    👩 Malzeme kalitesi iyi. Soğutma gerçekten başarılı. 17.3" bilgisayara tam oluyor. Fanlar ve alüminyum sayesinde 10 derece kadar soğutma sağlayabiliyor.

    🔟 Tx Red Alert

    Tx Red Alert notebook soğutucu Tam Boyutta Gör
    TX Red Alert, fiyatına göre başarılı bilgisayar soğutucusu arayanlar için ideal bir ürün konumunda. Tam 6 adet 70mm boyutunda kırmızı LED fanlara sahip olan üründe dijital fan kontrol paneli de bulunuyor. Toplamda 6 kademeli yükseklik ayarı sunan ürünün arka tarafında 2 tane USB port bulunuyor. 11" ile 17" boyutları arasındaki tüm Ultrabook, Notebook, MacBooklar ile tam uyumlu olan ürünün ses seviyesi ise 21 dB seviyesinde.
    • 11" ile 17" arasındaki ürünlerle uyumlu
    • 2 adet USB portu
    • 6 adet 70mm LED fan
    • 6 kademe yükseklik ayarı
    • Dijital fan kontrol paneli

    Tx Red Alert kullanıcı yorumları 💭

    👨 Aslında gerçekten işe yarar bir soğutucu. F/P olarak kesinlikle yeterli. Bilgisayarım Casper Excalibur G770 ve turbo fan  özelliği var. Soğutucu, turbo fandan kat kat daha az ses çıkartıyor ve soğutması da gayet iyi. Hem cpu hem gpu’da 10 derece kadar azalma var.

    👩 2 yıldır kullanıyorum, ürün parasına göre iyi soğutuyor bence. Ayarlanabilir açısı güzel ben en dik açıda 17.3 inchlik laptopu sorunsuz kullanıyorum. Sesi de çok fazla çıkmıyor ancak duyulmayacak seviyede de değil. Ben tavsiye ederim, memnunum.

    Bir içeriğimiz daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi laptop soğutucu fan modellerini gerçek laptop soğutucu kullanıcı yorumlarıyla sizlere aktardık. Sıcaklık, bilgisayarınızın her zaman performansını etkileyen temel bir sorundur. O yüzden en iyi laptop soğutucu almak güzel bir tercih olacaktır. Her bütçeye uygun laptop soğutucu fiyatları da listemizde bulunuyor. Bu ürünlere Efsane Cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz

    Laptop soğutucu alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    Laptop soğutucu dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    Laptop soğutucu alırken, soğutucunun boyutu, malzemesi, fan sayısı ve güç kaynağına öncelikle dikkat etmelisiniz.
    • Uyumluluk ve boyut
    • Soğutucu malzemesi
    • Fan sayısı ve fan büyüklüğü
    • Güç tüketimi
    • Fiyat ve bütçe

    En İyi Notebook & Laptop Soğutucular Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18922

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 dci marş basıyor çalışmıyor bulaşık makinesi tuz ayarı kaçta olmalı 300.000 km araba alınır mı analog kablo tv ne demek kyk bursu alan tev bursu alabilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3510
    Dell Vostro 3510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız