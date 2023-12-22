Isınan laptoplar için en iyi laptop soğutucular (2023)

- En İyi Laptop Soğutucular 💻
- 1️⃣ Zalman ZM-NS2000
- 2️⃣ JUO C1
- 3️⃣ Klim Wind
- 4️⃣ Inca INC-611
- 5️⃣ Zalman ZM-NC2
- 6️⃣ Dexim DNA002 Frigus
- 7️⃣ Frisby Fnc-5230st
- 8️⃣ Rampage AD-RX44 X-Gale
- 9️⃣ Deep Cool N8
- 🔟 Tx Red Alert
- Laptop soğutucu alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Oyun dizüstü bilgisayarları her zamankinden daha güçlü donanımlarla üretiliyor. Ancak bir dizüstü oyun bilgisayarı ne kadar güçlü olursa genellikle bir o kadar da ısınma eğiliminde oluyor. Günümüzün üst seviye dizüstü bilgisayarları bile çok uzun süre kullanıldığında ısınır. Isınma olduğunda ise performans düşüşü yaşanır. Bu nedenle en iyi dizüstü bilgisayar soğutucuları kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Eğer siz de “en iyi laptop soğutucu hangisi?” diye arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte gerçek kullanıcı yorumlarına göre en iyi laptop soğutucu önerileri:
|Marka - Model 🖥️
|Fiyat 🏷️
|Zalman ZM-NS2000
|899 TL
|JUO C1
|391 TL
|Klim Wind
|460 TL
|Inca INC-611
|790 TL
|Zalman ZM-NC2
|399 TL
|Dexim DNA002 Frigus
|325 TL
|Frisby Fnc-5230st
|558 TL
|Rampage AD-RX44 X-Gale
|1.249 TL
|Deep Cool N8
|1.433 TL
|Tx Red Alert
|699 TL
Laptop soğutucu yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop soğutucu markaları sıralamasında Zalman, JUO ve Klim öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi laptop soğutucu olarak ise Zalman ZM-NS2000, JUO C1 ve Klim Wind modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Zalman ZM-NS2000
- 17 inç’e kadar destek
- 200mm fan
- Fan RPM kontrolü
- 3 adet USB girişi
- Kablo yönetimi
- Ayarlanabilir yükseklik
Zalman ZM-NS2000 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet güzel ve benim için en önemli konu sesti. Bu cihaz en son ayarda bile sessiz çalışıyor. Soğutucu ararken en yüksek değerlendirmenin bu cihazda olduğunu görüp ve herkesin memnun kaldığını okuyunca bu soğutucuda karar kıldım.
👩 MSI GE75 RAIDER 17.3'lük laptop ile kullanıyorum. Öncelikle laptobu yazılım yaparken ve oyun oynarken kullanıyorum. Yazılım yaparken bile işlemcim çok ısınıyordu. Yorumlara bakarak bu soğutucuyu aldım. Stand olarak da kullanıldığı için ve yüksekte durduğu için hava girişi daha rahat oluyor ve daha rahat soğutuyor. Oyunlarda işlemci 90 derecelere kadar çıkıyordu, şimdi 80’i geçmiyor.
2️⃣ JUO C1
- 14 inç ile 17 inç arası destek
- Dijital ekran
- 4 adet soğutucu fan (2x 70mm, 2x 125mm)
- Ayarlanabilir yükseklik
- 6 seviyeli fan hızı
- 2 adet USB
JUO C1 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatının karşılığını sonuna kadar veriyor. En yüksek konumuna yükseltip en yüksek ayarlarda ağır oyunlarda 10 derece fark ettiriyor. Ki bu oldukça hissedilir bir fark.
👩 Ürün fiyat performans ürünü. Fiyatına göre iş görüyor. 10-15 derece kadar fark gözlemlenebiliyor. Bu fiyata daha fazlasını da beklememek lazım.
3️⃣ Klim Wind
- 4 adet 120mm fan
- 26 dB fan sesi
- Ayarlanabilir yükseklik ve açı
- 2 adet USB portu
- Fan hızı kontrolü
- Ergonomik ve şık tasarım
Klim Wind kullanıcı yorumları 💭
👨 Soğutmama performansı güzel. Yaklaşık 10 derece fark etti. Ve Boyun ağrılarım azaldı.İki bölgeli fan kontrolü olması mükemmel. Örgü kablosu yeterli uzunlukta ve kaliteli. Malzeme kalitesi yeterli düzeyde.
👩 İlk defa gerçekten %100 işe yarayan bir soğutucuya sahip oldum, valorantta 84 dereceleri gören ve sürekli fanı çalışan laptopun artık fanı çok az çalışıyor ve 72 73 derecelerde çalışıyor. Hiç düşünmeden alın.
4️⃣ Inca INC-611
- 13 inç ve 17 inç arası laptop desteği
- 5 adet fan (1x 120mm, 4x 80mm)
- 2 adet USB girişi
- 7 kademeli yükseklik ayarı
- Fan hız ayarı
Inca INC-611 kullanıcı yorumları 💭
👨 Alınabilecek en iyi soğutucu. Çok güçlü üflüyor. Ses çıkartmıyor abartıldığı kadar. Gayet sessiz çalışıyor. Zor beğenen biri olarak ürünü ben beğendim. Tavsiyede ederim.
👩 Son derece yeterli. Fan sesi fazla yok. Soğutması güzel. Biraz daha büyük olabilirdi. Öndeki mandalı kaldırdığımızda 15" notebook arka ayakları dışarıda kalıyor. Ancak 10 inç notebooklar falan o şekilde kullanabilir. Genel olarak beklediğimden daha iyi.
5️⃣ Zalman ZM-NC2
- 12 inç ila 16 inç arası laptoplar için destek
- Kablo kontrolü
- USB bağlantı
- 800 RPM fan hızı
- 140mm fan boyutu
Zalman ZM-NC2 kullanıcı yorumları 💭
👨 İş bilgisayarım var bazen de oyun oynarım. Geçen gün elime geçti. Aldığımdan bu yana bilgisayarım kendi soğutucusunu devreye sokmadı. O derece etkili bir araç. Ayrıca çalışıp çalışmadığını anlayamayacağınız kadar sessiz çalışıyor. Tam bir fiyat performans ürünü.
👩 Ürün çok sessiz çalışıyor. Her çalıştırdığımda çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Soğutma işinde de başarılı. Alacak arkadaşlar çok yüksek soğutma beklemesin. Ancak yeterli bir ısı düşüşü sağlıyor.
6️⃣ Dexim DNA002 Frigus
- 17.3 inçe kadar dizüstü bilgisayarlarla uyumlu
- 4 adet aydınlatmalı fan
- 4 kademeli ayarlanabilir fan hız ayarı
- Entegre kablo yeri
- 2 adet USB portu
Dexim DNA002 Frigus kullanıcı yorumları 💭
👨 Call of Duty Warzone’da full ayarlarda 100-120 fps seviyesinde sıcaklık 75 derecelerde dolaşıyordu. Ürün kullanımından sonra 61-65 derece arasına kadar düştü. 10/10 fiyata göre süper performans.
👩 Ürün harika benim laptopumun soğutma delikleri 4 taraflıydı ondan dolayı bu modeli tercih ettim. Öncesinde bir stand vesaire kullanmıyordum sadece stand olarak bile oldukça fark etti fanlar çalışırken gerçekten 10 dereceye yakın fark etti. F/P bir ürün. Boyutu 17 inch laptop için tam tamına diyebilirim.
7️⃣ Frisby Fnc-5230st
- 10 inç ila 17 inç boyutunda laptoplar için uygun
- 2 x 125mm ve 2 x 70mm mavi LED’li fanlar
- 6 farklı kademede ve 3 farklı modda fan ayarı
- Ayarlanabilir yükseklik
- LCD kontrol paneli
Frisby Fnc-5230st kullanıcı yorumları 💭
👨 Yıllardır kullandığım üründü. İkinci laptop için düşünmeden aldım. Adana sıcağında görevini yerine getiren bir soğutucu. Sıcaklıkları 10 derece kadar düşürüyor.
👩 Alüminyum kasa laptop kullandığım için ürün ciddi manada soğutmayı başardı. Yüksek grafik oyunlarda maks. 62 derece sıcaklık ölçtüm işlemci ve ekran kartında. Bu da gayet yeterli.
8️⃣ Rampage AD-RX44 X-Gale
- 17.3 inç boyutlarla uyumlu
- 12 RGB modu
- 7 kademeli yükseklik ayarı
- 6 adet 60mm fan
- 2 adet USB
- Fan kontrolü
Rampage AD-RX44 X-Gale kullanıcı yorumları 💭
👨 Laptopta çok net bir ısı rahatlaması yarattı. Bir de fanlarının değişik kombinasyonlarda çalıştırılması bence çok faydalı. 10 derece ve belki daha fazla bir fark yarattı.
👩 Arkadaşlar ürün iş görüyor, elimde 5 fanlı farklı bir soğutucu var ona göre 5-10 derece fark edip sabit tuttu sıcaklığı. Örneğin oyun sırasında 70 80 derece arası gidip geldi 81 in üzerine çıkarmadı (PC de turbo fan kapalı iken) diğerinde 90a doğru gidiyor turbo fan açmak zorunda kalıyordum.
9️⃣ Deep Cool N8
- 380X278X55mm boyut
- 2 adet 140mm fan
- 1244g ağırlık
- 25db fan sesi
- Tam alüminyum panel
Deep Cool N8 kullanıcı yorumları 💭
👨 Notebook altına soğutma için aldım. Ürün güzel ve kaliteli, biraz pahalı gibi ancak saf alüminyumdan yapılmış ve 2 tane büyük fanı var. Yeterli ve sessiz soğutma sağlıyor.
👩 Malzeme kalitesi iyi. Soğutma gerçekten başarılı. 17.3" bilgisayara tam oluyor. Fanlar ve alüminyum sayesinde 10 derece kadar soğutma sağlayabiliyor.
🔟 Tx Red Alert
- 11" ile 17" arasındaki ürünlerle uyumlu
- 2 adet USB portu
- 6 adet 70mm LED fan
- 6 kademe yükseklik ayarı
- Dijital fan kontrol paneli
Tx Red Alert kullanıcı yorumları 💭
👨 Aslında gerçekten işe yarar bir soğutucu. F/P olarak kesinlikle yeterli. Bilgisayarım Casper Excalibur G770 ve turbo fan özelliği var. Soğutucu, turbo fandan kat kat daha az ses çıkartıyor ve soğutması da gayet iyi. Hem cpu hem gpu’da 10 derece kadar azalma var.
👩 2 yıldır kullanıyorum, ürün parasına göre iyi soğutuyor bence. Ayarlanabilir açısı güzel ben en dik açıda 17.3 inchlik laptopu sorunsuz kullanıyorum. Sesi de çok fazla çıkmıyor ancak duyulmayacak seviyede de değil. Ben tavsiye ederim, memnunum.
Bir içeriğimiz daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi laptop soğutucu fan modellerini gerçek laptop soğutucu kullanıcı yorumlarıyla sizlere aktardık. Sıcaklık, bilgisayarınızın her zaman performansını etkileyen temel bir sorundur. O yüzden en iyi laptop soğutucu almak güzel bir tercih olacaktır. Her bütçeye uygun laptop soğutucu fiyatları da listemizde bulunuyor. Bu ürünlere Efsane Cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz
Laptop soğutucu alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Uyumluluk ve boyut
- Soğutucu malzemesi
- Fan sayısı ve fan büyüklüğü
- Güç tüketimi
- Fiyat ve bütçe
En İyi Notebook & Laptop Soğutucular Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18922Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.