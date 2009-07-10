Zalman'dan yüksek performans odaklı yeni işlemci soğutucusu; CNPS 10x Quiet

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Hazırladığı yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Zalman'ın yeni işlemci soğutucusu detaylandı. Computex 2009 fuarında tanıtılan CNPS 10X Extreme modeline alternatif olarak hazırlanan CNPS 1OX Quiet isimli yeni model, 135 x 100 x 160 mm boyutlarında ve yaklaşık 750 gram ağırlığında. Bakır tabanlı yüzeye, Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna ve Alüminyum yapılı çok sayıda yaprağa sahip olan yeni soğutucu, 700- 400 devir/dakika hızlarında çalışan PWM kontrollü 120mm'lik fanla geliyor.

Geniş bir işlemci desteğine sahip olan yeni soğutucu, AMD cephesinde Soket 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3, Intel tarafında ise LGA775, 1366 ve henüz lanse edilmemiş LGA1156 formundaki işlemcilerle kullanılabilecek. Kutu içeriğinde ZM-STG2 termal macunun da olacağı yeni soğutucu 50 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulacak.

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