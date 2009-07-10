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Zalman'dan yüksek performans odaklı yeni işlemci soğutucusu; CNPS 10x Quiet

9 yıl
14,5b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman'dan yüksek performans odaklı yeni işlemci soğutucusu; CNPS 10x Quiet
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Hazırladığı yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Zalman'ın yeni işlemci soğutucusu detaylandı. Computex 2009 fuarında tanıtılan CNPS 10X Extreme modeline alternatif olarak hazırlanan CNPS 1OX Quiet isimli yeni model, 135 x 100 x 160 mm boyutlarında ve yaklaşık 750 gram ağırlığında. Bakır tabanlı yüzeye, Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna ve Alüminyum yapılı çok sayıda yaprağa sahip olan yeni soğutucu, 700- 400 devir/dakika hızlarında çalışan PWM kontrollü 120mm'lik fanla geliyor.

Geniş bir işlemci desteğine sahip olan yeni soğutucu, AMD cephesinde Soket 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3, Intel tarafında ise LGA775, 1366 ve henüz lanse edilmemiş LGA1156 formundaki işlemcilerle kullanılabilecek. Kutu içeriğinde ZM-STG2 termal macunun da olacağı yeni soğutucu 50 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulacak.

Zalman'dan yüksek performans odaklı yeni işlemci soğutucusu; CNPS 10x Quiet
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Zalman'dan yüksek performans odaklı yeni işlemci soğutucusu; CNPS 10x Quiet
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dreamblue35 9 yıl
tasarımı biraz aerocool' a benziyor en azından tam ortadaki yapraklar aerocool' da bakır
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Momo-Oz 9 yıl
soğutucu yaprak açıklığı iyi gibi sanki , zırp pırt toz dolup tıkanıyodu hava geçirmiyodu soğutucu ...
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Executor Arhentir 9 yıl
Fiyatı diğer zalman ürünlerine göre biraz ucuz geldi bana şekli ve rengide güzel.En büyük yeniliğide fanı değişebilir olması bence
(Zalman kendini aşıyor gitgide :
)
Haber için teşekkürler fx57.
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selcuksert38 9 yıl
fıyat perfomans acısından guzel
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artenis 9 yıl
ben hala daha yaprakların birbirine paralel degil belli acıyla durup hava surtunmesı artırmasını yada yarakları 90derece kesecek mını yapraklarla yaprakların yuzeyının artırılmasını dusunuyorum. CPU ya temas kısmı ıcın farklı fıkırlerımde yok degil,
yapta gorelım o zmn , :p
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Thehunt 9 yıl
güzel ama çok sade modding cilere gelmez
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TSForever 9 yıl
fanının değiştirilebilir olması iyi olmuş.
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