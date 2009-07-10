Zalman'dan yüksek performans odaklı yeni işlemci soğutucusu; CNPS 10x Quiet

Hazırladığı yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Zalman'ın yeni işlemci soğutucusu detaylandı. Computex 2009 fuarında tanıtılan CNPS 10X Extreme modeline alternatif olarak hazırlanan CNPS 1OX Quiet isimli yeni model, 135 x 100 x 160 mm boyutlarında ve yaklaşık 750 gram ağırlığında. Bakır tabanlı yüzeye, Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna ve Alüminyum yapılı çok sayıda yaprağa sahip olan yeni soğutucu, 700- 400 devir/dakika hızlarında çalışan PWM kontrollü 120mm'lik fanla geliyor.
Geniş bir işlemci desteğine sahip olan yeni soğutucu, AMD cephesinde Soket 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3, Intel tarafında ise LGA775, 1366 ve henüz lanse edilmemiş LGA1156 formundaki işlemcilerle kullanılabilecek. Kutu içeriğinde ZM-STG2 termal macunun da olacağı yeni soğutucu 50 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulacak.
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Haber için teşekkürler fx57.
yapta gorelım o zmn , :p