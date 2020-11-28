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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zam oranı resmen açıklandı: 2021'de vergiler ne kadar artacak?

    2020 yılı yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayınlandı. 2021'in ilk gününde tüm vergilere yüzde 9,11 oranında zam uygulanacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Zam oranı resmen açıklandı: 2021'de vergiler ne kadar artacak?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’deki vergilere, her yıl başında yeniden değerleme oranı kadar zam geliyor. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararda 2020 yılı yeniden değerleme oranı açıklandı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de TÜİK’in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksine göre değerleme oranı belirlendi.

    1 Ocak 2021’de -aksi belirtilmeyen- tüm vergilere ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam uygulanacak. IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve diğer vergilere yüzde 9,11 zam gelecek. ÖTV, KDV ve elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların içindeki ek vergiler bu kapsamın dışında tutuluyor.

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    Geçen sene yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 oranında belirlenmişti. MTV için yeni bi karar alınmış ve MTV’ye yüzde 12 oranında zam gelmişti. Bu sene yeniden değerleme oranı geçen seneye göre düşük olduğu için MTV’ye uygulanacak zamda indirim yapılması beklenmiyor.

    2021'de vergi ücretleri ne kadar olacak?

      2020

    2021
    IMEI Kayıt Harcı 1838 TL 2006 TL
    6 Aylık Pasaport Harcı 208,3 TL 272,2 TL
    Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası 188 TL 205 TL
    Emniyet Kemeri Kullanmamak 132 TL

    144 TL
    Seyir halinde cep telefonu kullanmak 288 TL 314 TL
    Kırmızı ışıkta geçmek 288 TL 314 TL
    Hız Sınırını %10-30 Aşmak 288 TL 314 TL
    Hız Sınırını %30-50 Aşmak 598 TL 652 TL
    Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1228 TL 1340 TL
    Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1228 TL 1340 TL
    Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1539 TL 1679 TL
    Alkol Testine İtiraz Etmek 3516 TL 3836 TL

    Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak?

    Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi bir karar alınmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 9,11 oranında artacak. Böylelikle, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan araçlardaki en düşük MTV ücreti yıl başından itibaren 964 TL'den 1052 TL'ye çıkmış olacak. En yüksek MTV miktarı 3881 TL'ye çıkacak.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-11.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    59 dakika önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    3 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    4 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    4 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    5 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    13 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    17 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrHamilton 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    AribyAriana 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni yıl demek sağlık ve mutluluk demek. Lakin bizde vergi ve yeni zamlar demek. Hırbo mırbo ama insaflı be, en azından faturalardaki vergiye dokunmuyor. Allah razı olsun.
    Yeni yıl demek sağlık ve mutluluk demek. Lakin bizde vergi ve yeni zamlar demek. Hırbo mırbo ama insaflı be, en azından faturalardaki vergiye dokunmuyor. Allah ...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 27 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cezalar hariç gelen zamlara hakkımı helal etmiyorum.
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    SAFİMARANGA (***** *****) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pasaport'a %30 geçirmişler ,Allah devletimize zeval vermesin.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ikinci kez alkollu arac kullanmanin cezasi 5000 felan olmali bence en azindan alkol testine itirazdan az olmamali
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    AribyAriana 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni yıl demek sağlık ve mutluluk demek. Lakin bizde vergi ve yeni zamlar demek. Hırbo mırbo ama insaflı be, en azından faturalardaki vergiye dokunmuyor. Allah razı olsun.
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    th9 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    keşke maaşlarada zam gelse
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    MrHamilton 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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