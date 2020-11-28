Zam oranı resmen açıklandı: 2021'de vergiler ne kadar artacak?

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Türkiye’deki vergilere, her yıl başında yeniden değerleme oranı kadar zam geliyor. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararda 2020 yılı yeniden değerleme oranı açıklandı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de TÜİK’in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksine göre değerleme oranı belirlendi.

1 Ocak 2021’de -aksi belirtilmeyen- tüm vergilere ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam uygulanacak. IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve diğer vergilere yüzde 9,11 zam gelecek. ÖTV, KDV ve elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların içindeki ek vergiler bu kapsamın dışında tutuluyor.

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Geçen sene yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 oranında belirlenmişti. MTV için yeni bi karar alınmış ve MTV’ye yüzde 12 oranında zam gelmişti. Bu sene yeniden değerleme oranı geçen seneye göre düşük olduğu için MTV’ye uygulanacak zamda indirim yapılması beklenmiyor.

2021'de vergi ücretleri ne kadar olacak?

2020 2021 IMEI Kayıt Harcı 1838 TL 2006 TL 6 Aylık Pasaport Harcı 208,3 TL 272,2 TL Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası 188 TL 205 TL Emniyet Kemeri Kullanmamak 132 TL 144 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 288 TL 314 TL Kırmızı ışıkta geçmek 288 TL 314 TL Hız Sınırını %10-30 Aşmak 288 TL 314 TL Hız Sınırını %30-50 Aşmak 598 TL 652 TL Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1228 TL 1340 TL Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1228 TL 1340 TL Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1539 TL 1679 TL Alkol Testine İtiraz Etmek 3516 TL 3836 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi bir karar alınmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 9,11 oranında artacak. Böylelikle, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan araçlardaki en düşük MTV ücreti yıl başından itibaren 964 TL'den 1052 TL'ye çıkmış olacak. En yüksek MTV miktarı 3881 TL'ye çıkacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-11.htm

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