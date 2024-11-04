IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 34 bin artış gösterdi

10 yılda yüzde 34 bin yükseldi
Halihazırda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak işletiliyor. Ancak bu ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde 45.614 TL’ye yükselecek. Zaten son yıllarda birkaç istisna dışında yurt dışından telefon almak pek mantıklı değildi ancak bu zamlarla birlikte hiçbir modelde avantaj kalmamış olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 oranında zamlandığını göreceğiz.
Öte yandan IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki yükselişi ise dikkat çekiyor. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Dolayısıyla 10 yıl içinde IMEI kayıt ücreti tam yüzde 34.719 (Otuz dört bin yedi yüz on dokuz) oranında artmış oldu.
Yıllara göre IMEI ücreti
- 2015: 131 TL
- 2016: 138 TL
- 2017: 149 TL
- 2018: 500 TL
- 2019: 1.500 TL
- 2020: 1.838 TL
- 2021: 2.006 TL
- 2022: 2.732 TL
- 2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL
- 2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL
- 2024: 31.692 TL
- 2025: 45.614 TL
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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