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    IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 34 bin artış gösterdi

    TÜİK’in Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre 2025 IMEI kayıt ücreti 45 bin lirayı geçecek. Son 10 yıldaki artış ise dudak uçuklatıyor.
    IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 34 bin artış gösterdi Tam Boyutta Gör
    TÜİK, bugün Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Bu oran aynı zamanda yeniden değerleme oranı olarak gerçekleşti. Bu bağlamda 2025 yılında yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti de 45 bin TL’yi geçmiş olacak. IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki artışı ise dudak uçuklatıyor.

    10 yılda yüzde 34 bin yükseldi

    Halihazırda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak işletiliyor. Ancak bu ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde 45.614 TL’ye yükselecek. Zaten son yıllarda birkaç istisna dışında yurt dışından telefon almak pek mantıklı değildi ancak bu zamlarla birlikte hiçbir modelde avantaj kalmamış olacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 oranında zamlandığını göreceğiz.

    Öte yandan IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki yükselişi ise dikkat çekiyor. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Dolayısıyla 10 yıl içinde IMEI kayıt ücreti tam yüzde 34.719 (Otuz dört bin yedi yüz on dokuz) oranında artmış oldu.

    Yıllara göre IMEI ücreti

    • 2015: 131 TL
    • 2016: 138 TL
    • 2017: 149 TL
    • 2018: 500 TL
    • 2019: 1.500 TL
    • 2020: 1.838 TL
    • 2021: 2.006 TL
    • 2022: 2.732 TL
    • 2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL
    • 2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL
    • 2024: 31.692 TL
    • 2025: 45.614 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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