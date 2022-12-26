Zeblaze Vibe 7 Pro, AMOLED ekran ve 30 güne kadar bekleme süresi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de ucuzdan pahalıya sayısız model ile boy gösteren Çinli Zeblaze markası ürün tanıtımlarına devam ediyor. Zeblaze Vibe 7 Pro firmanın amiral gemisi akıllı saat modeli olacak.

Zeblaze Vibe 7 Pro özellikleri ve fiyatı

1.43 inçlik AMOLED ekran

Realtek 876E yonga

3 ATM basınç, IP69 sertifikası

Bluetooth 5.1

Sesli görüşme

30 gün bekleme, 14 gün standart kullanım

200$

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Zeblaze Vibe 7 Pro akıllı saat modeli paslanmaz çelik dayanıklı bir gövdeye sahip ve ekran 1000 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Her zamana çık özelliği ile belirli bilgileri sürekli ekranda görebiliyorsunuz.

Nabız, gelişmiş kandaki oksijen, uyku düzeni gibi verileri takip edebilirken sesli görüşme yapmanızı da sağlıyor. Batarya 1.5 saatte şarj edilebilirken 14 güne yakın bir kullanım süresi sunuyor. Aliexpress üzerinde ön siparişe başlayan model 11 Şubat tarihinde dağıtıma çıkacak.

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Zeblaze Vibe 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı