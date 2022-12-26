Zeblaze Vibe 7 Pro, AMOLED ekran ve 30 güne kadar bekleme süresi ile geliyor

Zeblaze Vibe 7 Pro özellikleri ve fiyatı
- 1.43 inçlik AMOLED ekran
- Realtek 876E yonga
- 3 ATM basınç, IP69 sertifikası
- Bluetooth 5.1
- Sesli görüşme
- 30 gün bekleme, 14 gün standart kullanım
- 200$
Zeblaze Vibe 7 Pro akıllı saat modeli paslanmaz çelik dayanıklı bir gövdeye sahip ve ekran 1000 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Her zamana çık özelliği ile belirli bilgileri sürekli ekranda görebiliyorsunuz.
Nabız, gelişmiş kandaki oksijen, uyku düzeni gibi verileri takip edebilirken sesli görüşme yapmanızı da sağlıyor. Batarya 1.5 saatte şarj edilebilirken 14 güne yakın bir kullanım süresi sunuyor. Aliexpress üzerinde ön siparişe başlayan model 11 Şubat tarihinde dağıtıma çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d