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    Oppo Air Glass 2 gözlük arama yapabiliyor

    Oppo Air Glass 2 akıllı gözlük yardımlı gerçeklik üzerinde çalışıyor yani kullanıcıya belirli alanlarında yardımcı olmaya çalışıyor. Yetenekleri ise oldukça geniş hazırlanmış. 
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    Oppo Air Glass 2 Tam Boyutta Gör
    Akıllı gözlükler Google Glass döneminden beri halen istenen yaygınlığa ulaşamadı. Kısa kullanım süreleri ve yüksek maliyetler nedeniyle tüketici uzak kalmayı tercih ediyor. Bununla birlikte üreticiler konsept tasarımlara devam ediyor.

    Oppo Air Glass 2 nedir?

    Geçen yılın devam modeli olan Oppo Air Glass 2 bağımsız çalışan bir akıllı gözlük. Firma bunu yardımlı gerçeklik olarak tanımlıyor yani kullanıcıya yardımcı olacak özelliklere sahip. Snapdragon Wear yongası barındıran gözlük sap kısmında bulunan microLED mini projeksiyon modülü ile firmanın kendi geliştirdiği reçine dalga kılavuzu lenslere yansıtma yapıyor.

    Gözlük ile çağrı cevaplayabilme, navigasyon görüntüleyebilme, gerçek zamanlı olarak tercüme yapabilme ve duyma problemleri olanlar için metinden sese çevirme şeklinde fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.

    Sadece 38 gram ağırlığında olan gözlük ayrıca numaralı camlara da uygun. Darbelere de dayanıklı olduğu için günlük hayatta rahat bir şekilde kullanılabilecek. Oppo Air Glass 2 için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat paylaşılmadı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 8 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 20 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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