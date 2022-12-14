Oppo Air Glass 2 gözlük arama yapabiliyor

Oppo Air Glass 2 nedir?
Geçen yılın devam modeli olan Oppo Air Glass 2 bağımsız çalışan bir akıllı gözlük. Firma bunu yardımlı gerçeklik olarak tanımlıyor yani kullanıcıya yardımcı olacak özelliklere sahip. Snapdragon Wear yongası barındıran gözlük sap kısmında bulunan microLED mini projeksiyon modülü ile firmanın kendi geliştirdiği reçine dalga kılavuzu lenslere yansıtma yapıyor.
Gözlük ile çağrı cevaplayabilme, navigasyon görüntüleyebilme, gerçek zamanlı olarak tercüme yapabilme ve duyma problemleri olanlar için metinden sese çevirme şeklinde fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.
Sadece 38 gram ağırlığında olan gözlük ayrıca numaralı camlara da uygun. Darbelere de dayanıklı olduğu için günlük hayatta rahat bir şekilde kullanılabilecek. Oppo Air Glass 2 için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...