Oppo Air Glass 2 gözlük arama yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı gözlükler Google Glass döneminden beri halen istenen yaygınlığa ulaşamadı. Kısa kullanım süreleri ve yüksek maliyetler nedeniyle tüketici uzak kalmayı tercih ediyor. Bununla birlikte üreticiler konsept tasarımlara devam ediyor.

Oppo Air Glass 2 nedir?

Geçen yılın devam modeli olan Oppo Air Glass 2 bağımsız çalışan bir akıllı gözlük. Firma bunu yardımlı gerçeklik olarak tanımlıyor yani kullanıcıya yardımcı olacak özelliklere sahip. Snapdragon Wear yongası barındıran gözlük sap kısmında bulunan microLED mini projeksiyon modülü ile firmanın kendi geliştirdiği reçine dalga kılavuzu lenslere yansıtma yapıyor.

Oppo, kendi işlemcisi üretmeye hazırlanıyor 8 ay önce eklendi

Gözlük ile çağrı cevaplayabilme, navigasyon görüntüleyebilme, gerçek zamanlı olarak tercüme yapabilme ve duyma problemleri olanlar için metinden sese çevirme şeklinde fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.

Sadece 38 gram ağırlığında olan gözlük ayrıca numaralı camlara da uygun. Darbelere de dayanıklı olduğu için günlük hayatta rahat bir şekilde kullanılabilecek. Oppo Air Glass 2 için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat paylaşılmadı.

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