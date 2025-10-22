Giriş
    Oura akıllı yüzükler, yüksek tansiyon uyarısında bulunacak

    Oura, akıllı yüzüklerine tansiyon ölçümü özelliğini getirmeyi planlıyor. Oura Ring 3 ve Ring 4 modeline gelecek hipertansiyon uyarı özelliği, herkese sunulmadan önce test sürecinden geçecek.

    Oura Ring 3 & Ring 4 akıllı yüzük tansiyon ölçümü Tam Boyutta Gör
    Oura, 2023 yılında platformuna stres takibi özelliğini eklemişti. Akıllı yüzük üreticisi, yakın zamanda vücudun zaman içinde stresle nasıl başa çıktığına dair kişiye fikir verecek yeni bir araçla bu özelliğin geliştirildiğini duyurdu. Oura ayrıca, kullanıcıları tansiyonları yükseldiğinde uyaracak özellikler geliştirmek için ilk adımları attı.

    Apple ve Samsung, akıllı saatlerinin gerektiğinde tansiyon ölçümü yapabildiğini iddia etse de, Huawei Watch D ve Watch D2, tıbbi sertifikalı düzeyde tansiyon ölçümü sunan tek tüketici sınıfı giyilebilir cihazlar. Circular Ring 2 de tansiyon ölçebiliyor ancak bu özellik ücretli.

    Oura, en yeni akıllı yüzüklerinden bazılarına da benzer bir destek getireceğini belirtti. Şirket, özellikle Oura Ring 3 ve Oura Ring 4 modelinde tansiyon ölçümü sunmayı umuyor. Ancak Oura'nın bu özelliği tüketicilere sunabilmesi için yasal onay alması gerekiyor. Oura Labs hizmetini tercih eden kullanıcılar bu özelliğe erkenden erişebilecek.

    Oura'nın akıllı yüzükleri kan basıncı seviyelerini PPG sensörleri aracılığıyla yorumluyor. Oura Ring 3 ve Oura Ring 4, kullanımdan önce tıbbi sınıf tansiyon ölçüm cihazıyla kalibrasyon gerektirmeyecek. Başka bir deyişle, Oura Ring 3 ve Oura Ring 4, diyastolik ve sistolik ölçümleri gösteremeyecek.

