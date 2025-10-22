Oura akıllı yüzükler, yüksek tansiyon uyarısında bulunacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oura, 2023 yılında platformuna stres takibi özelliğini eklemişti. Akıllı yüzük üreticisi, yakın zamanda vücudun zaman içinde stresle nasıl başa çıktığına dair kişiye fikir verecek yeni bir araçla bu özelliğin geliştirildiğini duyurdu. Oura ayrıca, kullanıcıları tansiyonları yükseldiğinde uyaracak özellikler geliştirmek için ilk adımları attı.

Apple ve Samsung, akıllı saatlerinin gerektiğinde tansiyon ölçümü yapabildiğini iddia etse de, Huawei Watch D ve Watch D2, tıbbi sertifikalı düzeyde tansiyon ölçümü sunan tek tüketici sınıfı giyilebilir cihazlar. Circular Ring 2 de tansiyon ölçebiliyor ancak bu özellik ücretli.

Oura, en yeni akıllı yüzüklerinden bazılarına da benzer bir destek getireceğini belirtti. Şirket, özellikle Oura Ring 3 ve Oura Ring 4 modelinde tansiyon ölçümü sunmayı umuyor. Ancak Oura'nın bu özelliği tüketicilere sunabilmesi için yasal onay alması gerekiyor. Oura Labs hizmetini tercih eden kullanıcılar bu özelliğe erkenden erişebilecek.

Oura'nın akıllı yüzükleri kan basıncı seviyelerini PPG sensörleri aracılığıyla yorumluyor. Oura Ring 3 ve Oura Ring 4, kullanımdan önce tıbbi sınıf tansiyon ölçüm cihazıyla kalibrasyon gerektirmeyecek. Başka bir deyişle, Oura Ring 3 ve Oura Ring 4, diyastolik ve sistolik ölçümleri gösteremeyecek.

