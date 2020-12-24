Zoom şimdi de eposta hizmetine başlıyor

Pandeminin etkisiyle 2020 yılının en başarılı uygulaması olmayı başaran Zoom yeni dönem için hazırlıklara başladı. Görüntülü görüşme uygulamasının yanında eposta ve takvim uygulaması da planlar arasında.İlginizi Çekebilir Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek
Zoom eposta hizmeti
Pandemi döneminde yoğun bir görüntülü görüşme trafiğine sahne olan Zoom uygulaması şirket olarak da önemli bir yükseliş yaşadı. Bununla birlikte yeni dönemde normalleşme beklentileri haliyle görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgiyi azaltabilir.
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Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bir eposta ve takvim uygulaması için hazırlıklar başladı. Eposta uygulaması öncelikli proje ve işler yolunda giderse 2021 yılının başlarında hizmete sunulması düşünülüyor.
Zoom markası insanların ofislere ve iş yerlerine döndükten sonra yine ilgi göstermesini istiyor. Böylece görüntülü görüşme, eposta ve takvim uygulamalarını entegre eden bir ekosistem oluşturabilecek. Elbette bunlar pandeminin gidişatıyla doğrudan alakalı.
https://www.engadget.com/zoom-email-calendar-service-leak-161232345.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.