Zoom şimdi de eposta hizmetine başlıyor

Pandeminin etkisiyle 2020 yılının en başarılı uygulaması olmayı başaran Zoom yeni dönem için hazırlıklara başladı. Görüntülü görüşme uygulamasının yanında eposta ve takvim uygulaması da planlar arasında.

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Pandemi döneminde yoğun bir görüntülü görüşme trafiğine sahne olan Zoom uygulaması şirket olarak da önemli bir yükseliş yaşadı. Bununla birlikte yeni dönemde normalleşme beklentileri haliyle görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgiyi azaltabilir.

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Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bir eposta ve takvim uygulaması için hazırlıklar başladı. Eposta uygulaması öncelikli proje ve işler yolunda giderse 2021 yılının başlarında hizmete sunulması düşünülüyor.

Zoom markası insanların ofislere ve iş yerlerine döndükten sonra yine ilgi göstermesini istiyor. Böylece görüntülü görüşme, eposta ve takvim uygulamalarını entegre eden bir ekosistem oluşturabilecek. Elbette bunlar pandeminin gidişatıyla doğrudan alakalı.

https://www.engadget.com/zoom-email-calendar-service-leak-161232345.html

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