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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom şimdi de eposta hizmetine başlıyor

    Görüntülü görüşme uygulamaları arasında yıldızı bir anda parlayan Zoom yakın dönemde eposta hizmeti de sunmayı planlıyor. Firma pandemi sonrasına hazırlık yapıyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom şimdi de eposta hizmetine başlıyor

    Pandeminin etkisiyle 2020 yılının en başarılı uygulaması olmayı başaran Zoom yeni dönem için hazırlıklara başladı. Görüntülü görüşme uygulamasının yanında eposta ve takvim uygulaması da planlar arasında.

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    Zoom eposta hizmeti

    Pandemi döneminde yoğun bir görüntülü görüşme trafiğine sahne olan Zoom uygulaması şirket olarak da önemli bir yükseliş yaşadı. Bununla birlikte yeni dönemde normalleşme beklentileri haliyle görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgiyi azaltabilir.

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    Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bir eposta ve takvim uygulaması için hazırlıklar başladı. Eposta uygulaması öncelikli proje ve işler yolunda giderse 2021 yılının başlarında hizmete sunulması düşünülüyor.

    Zoom markası insanların ofislere ve iş yerlerine döndükten sonra yine ilgi göstermesini istiyor. Böylece görüntülü görüşme, eposta ve takvim uygulamalarını entegre eden bir ekosistem oluşturabilecek. Elbette bunlar pandeminin gidişatıyla doğrudan alakalı.



    https://www.engadget.com/zoom-email-calendar-service-leak-161232345.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    savasserter (Savaş SERTER) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlık mesajlaşma işine girse ülkemizde whatsapp a ciddi rakip olur. Covid yüzünden zoom u duymayan kullanmayan öğrenci kalmadı.
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