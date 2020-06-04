Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak

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Zoom tarafından açıklandığı üzere video konferans uygulaması, ücretsiz kullanıcıların yaptığı görüşmelerde herhangi bir şifreleme aktive etmeyecek. CEO Eric Yuan’ın açıklamasına göre bunun sebebi, zararlı davranışlar içine giren kullanıcıların büyük çoğunluğunun ücretsiz pakette olması ve buna yönelik FBI ve yerel polise destek vermek istemeleri.

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Bloomberg’e verilen demeçte Zoom, sadece ücretli pakette yer alan kullanıcılarına uçtan uca şifreleme desteği vereceğini belirtiyor ve kötülüğün nereden geldiğini yineliyor. Bu açıklamaya göre de kötü amaçlı kişiler sahte kişiliklerle birlikte ücretsiz paketi kullanıyor.

Zoom, güvenlik konusunda ardı arkası gelmeyen skandalların ardından konunun üzerine eğildi ve ABD merkezli olarak çocuk güvenliği birimleri, kişilik hakları organizasyonları, şifreleme uzmanları ve güvenlik güçleriyle birlikte çalışıyor. Bu stratejinin temelinde çocukları ve potansiyel nefret cinayetlerini engellemek yer alıyor.

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Zoom’un açıklamasına göre ücretli pakette uçtan uca şifreleme yapılmasının sebebi, bu kullanıcıların kimliklerinin sadece e-posta değil kredi kartı gibi bilgilerle de doğrulanmış olmasından kaynaklanıyor ve gelebilecek zararı azaltıyor.

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