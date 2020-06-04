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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak

    Video konferans uygulamaları arasında şüphesiz en popüler seçenek olan Zoom, yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarla neden uçtan uca şifrelemeyi herkese vermediklerini belirtti.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak
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    Zoom tarafından açıklandığı üzere video konferans uygulaması, ücretsiz kullanıcıların yaptığı görüşmelerde herhangi bir şifreleme aktive etmeyecek. CEO Eric Yuan’ın açıklamasına göre bunun sebebi, zararlı davranışlar içine giren kullanıcıların büyük çoğunluğunun ücretsiz pakette olması ve buna yönelik FBI ve yerel polise destek vermek istemeleri.

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    Bloomberg’e verilen demeçte Zoom, sadece ücretli pakette yer alan kullanıcılarına uçtan uca şifreleme desteği vereceğini belirtiyor ve kötülüğün nereden geldiğini yineliyor. Bu açıklamaya göre de kötü amaçlı kişiler sahte kişiliklerle birlikte ücretsiz paketi kullanıyor.

    Zoom, güvenlik konusunda ardı arkası gelmeyen skandalların ardından konunun üzerine eğildi ve ABD merkezli olarak çocuk güvenliği birimleri, kişilik hakları organizasyonları, şifreleme uzmanları ve güvenlik güçleriyle birlikte çalışıyor. Bu stratejinin temelinde çocukları ve potansiyel nefret cinayetlerini engellemek yer alıyor.

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    Zoom’un açıklamasına göre ücretli pakette uçtan uca şifreleme yapılmasının sebebi, bu kullanıcıların kimliklerinin sadece e-posta değil kredi kartı gibi bilgilerle de doğrulanmış olmasından kaynaklanıyor ve gelebilecek zararı azaltıyor. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    raxetul (Emrah Urhan) 2 sa.
    Yerlisini çıkartan CEO "Verilerimiz Çin'e gitmesin" diye kendi tamamlamadığı ürünün reklamını yapmaya çalışıyordu, adamlar FBI ile çalışacaklarını söylüyor. Bu kadar vizyonsuz, gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan adamlar Türkiye'de şirket yönetiyorlar.
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    Rachsuchtig 2 sa. raxetul
    Zoom Çin sunucuları üzerinden bağlanarak Çin'e bir sürü veri gönderdi ama
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    java (Tevfik Kaya) 3 sa.
    Şifreleme vs. hepsi hikaye... Nette yazdığınız her şey izlenebilir/izleniyor... Güvenilir, şifrelenmiş gibi lafların hepsi boş kanımca...



    Öte yandan ne kadar gizli verimiz varsa orada zaten hali hazırda...
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