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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor

    Apple, iPad Pro'dan sonra yeni iPad Air tabletinde de USB-C teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Dördüncü nesil iPad Air hakkında bazı önemli detaylar açığa çıktı.
    22 sa.
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor
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    Apple haberleri konusunda sağlam kaynaklardan biri olarak gösterilen Mac Otakara, dördüncü nesil iPad Air hakkında bazı önemli detaylar paylaştı.

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    Japon internet sitesinin yayınladığı rapora göre yeni nesil tablet USB-C girişi ile piyasaya sürülecek. Yani Cupertinolu şirket bu modelde de Lightning konnektörünü rafa kaldırıyor.

    Apple, 2018 itibarıyla iPad Pro tabletlerinde USB-C'ye geçiş yaptı ancak diğer tabletlerinde Lightning girişini kullanmayı sürdürüyor. Mac Otakara yeni iPad Air'in 11 inç iPad Pro'yu temel alacağı görüşünde.

    iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor
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    Yeni iPad Mini de yolda

    Bir süre önce Apple'ın 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmek üzere 11 inçlik bir iPad Air üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Yeni tablet mini-LED ekrana sahip olabilir.

    Mac Otakara ayrıca ekran boyutu 8.5 ila 9 inç arasında olan yeni bir iPad Mini modelinin yolda olduğunu belirtti. 2021'de çıkması beklenen yeni iPad Mini'nin Lightning konnektörünü koruması bekleniyor.



    http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-39860.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    Ortak bir giriş kullanılması geçte olsa sonunda mantıklı bir karar
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    burakk, (Burakk gizli) 17 sa.
    Allah razı olsun! Hala 10 watt adaptörle tablet şarj ediyorduk.
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    esmerbuyucu (E. B.) 19 sa.
    Bilgisayar yerleşiği oldukları için makul bir seçim
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    gun (Gün Oksay) 19 sa.
    Hızlı şarj olacağı durumda geçiyor Apple birde makul aynı şarjı MacBook’larda da kullanabiliyor.
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