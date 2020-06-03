iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor

Tam Boyutta Gör

Apple haberleri konusunda sağlam kaynaklardan biri olarak gösterilen Mac Otakara, dördüncü nesil iPad Air hakkında bazı önemli detaylar paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı"

İlginizi Çekebilir

Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor

Japon internet sitesinin yayınladığı rapora göre yeni nesil tablet USB-C girişi ile piyasaya sürülecek. Yani Cupertinolu şirket bu modelde de Lightning konnektörünü rafa kaldırıyor.

Apple, 2018 itibarıyla iPad Pro tabletlerinde USB-C'ye geçiş yaptı ancak diğer tabletlerinde Lightning girişini kullanmayı sürdürüyor. Mac Otakara yeni iPad Air'in 11 inç iPad Pro'yu temel alacağı görüşünde.

Tam Boyutta Gör

Yeni iPad Mini de yolda

Bir süre önce Apple'ın 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmek üzere 11 inçlik bir iPad Air üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Yeni tablet mini-LED ekrana sahip olabilir.

Mac Otakara ayrıca ekran boyutu 8.5 ila 9 inç arasında olan yeni bir iPad Mini modelinin yolda olduğunu belirtti. 2021'de çıkması beklenen yeni iPad Mini'nin Lightning konnektörünü koruması bekleniyor.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-39860.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.