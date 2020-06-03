iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor

Apple haberleri konusunda sağlam kaynaklardan biri olarak gösterilen Mac Otakara, dördüncü nesil iPad Air hakkında bazı önemli detaylar paylaştı.
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Japon internet sitesinin yayınladığı rapora göre yeni nesil tablet USB-C girişi ile piyasaya sürülecek. Yani Cupertinolu şirket bu modelde de Lightning konnektörünü rafa kaldırıyor.
Apple, 2018 itibarıyla iPad Pro tabletlerinde USB-C'ye geçiş yaptı ancak diğer tabletlerinde Lightning girişini kullanmayı sürdürüyor. Mac Otakara yeni iPad Air'in 11 inç iPad Pro'yu temel alacağı görüşünde.
Yeni iPad Mini de yolda
Bir süre önce Apple'ın 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmek üzere 11 inçlik bir iPad Air üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Yeni tablet mini-LED ekrana sahip olabilir.
Mac Otakara ayrıca ekran boyutu 8.5 ila 9 inç arasında olan yeni bir iPad Mini modelinin yolda olduğunu belirtti. 2021'de çıkması beklenen yeni iPad Mini'nin Lightning konnektörünü koruması bekleniyor.
http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-39860.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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