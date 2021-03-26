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    Xiaomi, kendi tasarımı olan yeni bir yonga seti çıkaracak

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, yayınladığı yeni bir teaser görüntüsünde, şirketin yonga seti geliştirme projesini henüz rafa kaldırmadığına işaret etti.
    26 Mart 2021, 17:30 (32 dk.)
    122
    26
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, kendi tasarımı olan yeni bir yonga seti çıkaracak
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    Xiaomi bugün, Çinli sosyal medya platformu Weibo'da kendi tasarımı olan yeni bir yonga setinden bahseden bir teaser yayınladı. Çinli üretici, büyük olasılıkla Surge işlemcisinin geliştirilmesinden vazgeçmedi. Ancak, gelen haberlere göre yayınlanan bu teaser, şirketin 29 Mart'ta açıklayacağı yeni bir yonga setini ima ediyor.

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    Surge'un oldukça ilginç bir geçmişi var. 2020'de Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin kendi yonga setini üretme niyetini doğruladı. Ancak Ocak 2021'de Xiaomi'nin yeni ürünler müdürü Wang Teng Thomas, Surge üretiminin beklenmedik nedenlerle ertelendiğini duyurdu.

    Xiaomi'nin kendi geliştirdiği ilk yonga setini Şubat 2017'de piyasaya sürdüğünü belirtmekte fayda var. İşlemci, Surge S1 olarak adlandırıldı. Platformun sekiz çekirdekli bir yapılandırması vardı: 2,2 GHz saat hızına sahip dört yüksek performanslı ARM Cortex-A73 çekirdeği ve 1,8 GHz saat hızına sahip dört ARM Cortex-A53 çekirdeği.

    Yonga seti üretim süreci oldukça zor

    Yeni platformun LPDDR4 belleğe sahip bir Mali G71MP8 GPU ve UFS 2.1 depolama desteği ile tamamlanabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, ana teknik özellikler henüz belli değil. Teknoloji şirketleri açısından kendi yonga geliştirmenin, zor, pahalı ve zaman alıcı bir iş olduğunu unutmamak önemli. Huawei gibi büyük üreticiler bile ilk seferinde yüksek performanslı bir platform yaratmayı başaramadı.

    Dolayısıyla Xiaomi'nin yeni geliştirdiği yonga setinin, standart Snapdragon işlemcilere yakın olduğuna dair bir teori var. Kullanıcılar tüm bu soruların yanıtlarını 29 Mart'ta düzenlenecek olan yıllık bahar konferansında alacaklar. Xiaomi bu etkinlikte yeni yazılım ve donanım ürünlerini tanıtacak.



    https://www.androidauthority.com/xiaomi-surge-chipset-1211008/
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