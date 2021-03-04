Google Haritalar demiryolu geçitlerini göstermeye başladı

Tam Boyutta Gör

Arama devi Google, popüler harita uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, Google Haritalar için demiryolu geçitlerinde yaşanan kazaları azaltacak son derece faydalı bir güncelleme yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail"

Bazı kullanıcılar uygulamanın navigasyon sırasında güzergah üzerindeki demiryolu geçitlerini göstermeye başladığını fark ettiler. Seçtiğiniz rotada hemzemin geçide yaklaştığınızda ekranda olası bir gecikme yaşayabileceğinize dair uyarı da görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Kademeli olarak dağıtılıyor

Google söz konusu özelliği henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılarda aktif hale gelmiş durumda. Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Bu arada Waze uygulamasının geçen yıl Ağustos ayından beri benzer bir özellik sunduğunu da belirtelim.

https://9to5google.com/2021/03/03/google-maps-railroad-crossing-alerts

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.