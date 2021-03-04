Google Haritalar demiryolu geçitlerini göstermeye başladı

Arama devi Google, popüler harita uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, Google Haritalar için demiryolu geçitlerinde yaşanan kazaları azaltacak son derece faydalı bir güncelleme yayınladı.
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Bazı kullanıcılar uygulamanın navigasyon sırasında güzergah üzerindeki demiryolu geçitlerini göstermeye başladığını fark ettiler. Seçtiğiniz rotada hemzemin geçide yaklaştığınızda ekranda olası bir gecikme yaşayabileceğinize dair uyarı da görünüyor.
Kademeli olarak dağıtılıyor
Google söz konusu özelliği henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılarda aktif hale gelmiş durumda. Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Bu arada Waze uygulamasının geçen yıl Ağustos ayından beri benzer bir özellik sunduğunu da belirtelim.
https://9to5google.com/2021/03/03/google-maps-railroad-crossing-alerts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...