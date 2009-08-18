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Zotac GeForce GTX 260 Extreme modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 260 Extreme modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, özellikle hız aşırtmacıların ilgisini çekmesi beklenen GeForce GTX 260 Extreme modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Baskılı devresinden kartı üstü komponentlerine kadar hemen her detayı Zotac mühendisleri tarafından özelleştirilen yeni modelin, 15 fazlı özel güç tasarımı ile hız aşırtma ile ulaşılacak "extreme" saat hızlarında yüksek stabilite suması bekleniyor.

Hynix tarafından üretilen 0.77ns erişim süreli GDDR3 bellek yongaları ile donatılan ekran kartı, 12 katmalı baskılı devre tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği yeni model 216x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve saat hızları GPU için 750MHz, paralel işlem birimleri için 1600MHz ve bellekler için de 2400MHz olarak belirlenen yeni modeli Arctic Cooling'in yüksek performans segmentindeki ekran kartları için hazırladığı Xtreme GTX soğutucusunu kullanıyor. Sadece Çin pazarında satışa sunulacağı belirtilen Zotac GeForce GTX 260 Extreme'in fiyatı ise açıklanmadı.

Zotac GeForce GTX 260 Extreme modelini kullanıma sunuyor
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mamad 10 yıl
Kartın tasarımı mükemmel olmuş. Anlaşılan nvidia gt300'le ilgili herhangi bir şey paylaşamadı henüz partnerleri ile. Adamlar da boş durmak yerine eski kartları geliştiriyorlar.
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Timeguard 10 yıl

mamad

Kartın tasarımı mükemmel olmuş. Anlaşılan nvidia gt300'le ilgili herhangi bir şey paylaşamadı henüz partnerleri ile. Adamlar da boş durmak yerine eski kartları geliştiriyorlar.




valla bunu 800 x 1700-1750 falan remlerıde 2500-2600 e hız asırtınca bu gt500 olur ya cıdden okadar oc de olması muhtemel tr ye gelsın bu kart heemn XD
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OverClocK1ng 10 yıl
Ya anlamıyorum. Daha yeni mesela GTX275 yapacaklarına 260 yapıp 275 ten daha pahalı satıyorlar. Boş iş bence.
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sahafiec 10 yıl
neden Çin mi?
ciddi olamazsınız arkadaşlar...Çin'in potansiyeli bir yerde yok pazar olarak da ondan.
adamlarda toplumun sadece orta tabakası bizim nüfüsun 4-5 katı kadar...
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sadtneverdie 10 yıl
bu Çin pazarıda sinirlerimi bozmaya başladı
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SeKSandDoRT 10 yıl
zotac bir zamanlar asus yaptığını yapmaya çalışıyor herhalde, hatırlar mısınız bilmem, asus bir zamanlar çoğunlukla referans tasarım dışına çıkardı, revizyonla elden geçirirdi, ar-ge yapardı, ve ortaya muhteşem bir tasarım ürün doğar öyle piyasaya sürerdi...
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Tolgá 10 yıl
param olsa alırım valla
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F.@.T.İ.H 10 yıl
zotac kalitesini konusturmus resmen ..

fakat neden sadece çin...
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dante38 10 yıl
Çokbüyük kart yha biraz daha küçültmeye çalışsalar...
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sahafiec 10 yıl
haber için sağ ol fx57...


bu saatten sonra bu tür çalışmalar için nasıl ve neden kapasite ayırıyorlar anlamış değilim...
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