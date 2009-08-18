Zotac GeForce GTX 260 Extreme modelini kullanıma sunuyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, özellikle hız aşırtmacıların ilgisini çekmesi beklenen GeForce GTX 260 Extreme modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Baskılı devresinden kartı üstü komponentlerine kadar hemen her detayı Zotac mühendisleri tarafından özelleştirilen yeni modelin, 15 fazlı özel güç tasarımı ile hız aşırtma ile ulaşılacak "extreme" saat hızlarında yüksek stabilite suması bekleniyor.

Hynix tarafından üretilen 0.77ns erişim süreli GDDR3 bellek yongaları ile donatılan ekran kartı, 12 katmalı baskılı devre tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği yeni model 216x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve saat hızları GPU için 750MHz, paralel işlem birimleri için 1600MHz ve bellekler için de 2400MHz olarak belirlenen yeni modeli Arctic Cooling'in yüksek performans segmentindeki ekran kartları için hazırladığı Xtreme GTX soğutucusunu kullanıyor. Sadece Çin pazarında satışa sunulacağı belirtilen Zotac GeForce GTX 260 Extreme'in fiyatı ise açıklanmadı.

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