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Zotac GTX260 AMP2! video inceleme

10 yıl
107,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Zotac, AMP2 ile sınırları zorlamaya devam ediyor. Fabrika çıkışı en hızlı GTX260 Core 216, GTX260 AMP2!'yi inceliyoruz.

nVidia'nın GTX260 Core 216 ekran kartları özellikle 180 serisi nForce sürücüleriyle ATI'ın HD4870'ine iyi bir alternatif oluşturuyorlar.

Bu videomuzda hız aşırtılmış bir GTX260 Core 216 olan Zotac GTX260 AMP2!'yi inceliyoruz.


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vırvır 4 yıl
Yıl 2014 104 C gördü kart ve çalışıyor.
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XuLigan 9 yıl
bence guzel kart Fıyatıda uygun gelırse nıye alınmasın kı Bı arkadasım almıs Cok memnun karttan gtx 280 e kafa tutuyor kart Daha ne ıstıyorsunuz kı :D
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Zero Limit 9 yıl

sagopa344

bence guzel kart Fıyatıda uygun gelırse nıye alınmasın kı Bı arkadasım almıs Cok memnun karttan gtx 280 e kafa tutuyor kart Daha ne ıstıyorsunuz kı :D


arkadaşım geçmişten mi ışınlandın günümüze
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yamasut_over_anatolia 9 yıl
Selamlar bir sorum olacak ürün ile ilgili değil ama. İnceleme başlarken dh logosunun animasyonu ve editörün konuşmasının hemen ardından ekran kartının animasyonu (6genlerin belirip kaybolması) hangi program ile yapıyorsunuz?
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Key 9 yıl
her ay kart al 2tane 8800 gt amp ile slı yap ne alicam bu karti bea..XD XD
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ataman1941 10 yıl
NVIDIA yakında tek gpu'ya dayalı performans stratejisinden vazgeçer,demedi demeyin :))
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
eski sistemi tam satma zamanı dolarda yükseldi satıp kar bile yaparım çoook ucuza almıştım oysa 300 e aldıım kasa 600 ytl şuan
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K0rkunc 10 yıl
şu elimdeki 4870 satılsa hemen geçicem bunada satılamıyor lanetli kart
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espada1 10 yıl
Amp lar iyide fiyatlarıda iyi maşallah politika olarak asusu aratmıyorlar...
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Excaliburman 10 yıl
SAPPHIRE 4850X2 olayı bitirmiş, bundan sonra Nvidia'nın susup oturması lazım bence :)
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Mr NO 10 yıl
4850x2 varken hiç şansı yok bu kartın...
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Promity 10 yıl
Yahu çok para be hocam 4870 400 liraya satamazsın 2.elde kart sadece hızlı güçlü değil 256bit sonuçta min fps düşük 600ytl ye bulursun 216lı 260ı 30dan sonrasını salla zaten min. fps de 30kare/s almayacağın oyun yok. Ki ben 4850 ile veryhigh açıyorum aa kapalı 1600x1200 motion blur kapalı sen düşün gerisini ve 1gb 4870lerin fiyatı ile takaslayınca bu kartı daha mantıklı bu bence
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yusuf1985 10 yıl
hala anlamıyorum kartın fiyatı 750 ytl 4870 in fiyati 480 ytl matematiği olan anlar herhalde hala 4870 i devirmeye calışıyosunuz ama kendinizi kandırmayın tabi parayı kendiniz kazanıyorsanız ilave olarak zengin değilseniz
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iktyas 10 yıl

Orjinalden alıntı: yusuf1985

hala anlamıyorum kartın fiyatı 750 ytl 4870 in fiyati 480 ytl matematiği olan anlar herhalde hala 4870 i devirmeye calışıyosunuz ama kendinizi kandırmayın tabi parayı kendiniz kazanıyorsanız ilave olarak zengin değilseniz

herhalde gtx260 için en pahalı fıyatı 4870 içinde en ucuz fıyatı seçip yazmışsın
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Lord De Seis 10 yıl

Orjinalden alıntı: yusuf1985

hala anlamıyorum kartın fiyatı 750 ytl 4870 in fiyati 480 ytl matematiği olan anlar herhalde hala 4870 i devirmeye calışıyosunuz ama kendinizi kandırmayın tabi parayı kendiniz kazanıyorsanız ilave olarak zengin değilseniz


Bana bir tane 1 GB lık 480 ytl ye 4870 bul hemen gidip alıcam...
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