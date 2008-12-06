Zotac GTX260 AMP2! video inceleme

Zotac, AMP2 ile sınırları zorlamaya devam ediyor. Fabrika çıkışı en hızlı GTX260 Core 216, GTX260 AMP2!'yi inceliyoruz.

nVidia'nın GTX260 Core 216 ekran kartları özellikle 180 serisi nForce sürücüleriyle ATI'ın HD4870'ine iyi bir alternatif oluşturuyorlar.

Bu videomuzda hız aşırtılmış bir GTX260 Core 216 olan Zotac GTX260 AMP2!'yi inceliyoruz.