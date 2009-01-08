Zotac GTX295 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
nVidia, çift GPU'lu ekran kartı arenasına geri dönüyor. Bakalım 55nm üretim teknolojisi ve GTX200 grafik yongalarından güç alan GTX295, ATI'nın gladyatörü HD4870 X2'yi yere serebilecek mi?
nVidia, çift GPU'lu ekran kartı arenasına geri dönüyor. Bakalım 55nm üretim teknolojisi ve GTX200 grafik yongalarından güç alan GTX295, ATI'nın gladyatörü HD4870 X2'yi yere serebilecek mi?
Bu videomuzda Zotac GTX295 ile bu soruya cevap arıyoruz.
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Merhaba,
Kart üzerinde her GPU için ayrı ayrı 896MB bellek bulunuyor. Oyunlar GPU başına düşen belleği kullanırlar yani toplam bellek miktarı yerine GPU başına düşen bellek miltarının görünüyor olması normal bir durum.
o kadarda değğil ati çift gpu koyduda ne oldu....o kadar avansta veremez nvidia ati cift gpu yapıcak nvida tek gpu oldu başka!!!!
ati'de yapsın geçsin o zaman cift gpu ile...
Mesut abi sizce imzamdaki sisteme Gtx 295 ekran karti ile degiştirirsem çok şey degişir mi ? Çünkü uzun zamandan beri, incelemesini yaptiginiz ekran kartinin peşindeyim.. incelemenizde bi çok alanda şu an kullandigim 4870X2 ekran kartina fark atmiş olarak gördüm.. Ben ekran kartini alirsam SADECE oyun amaçli alicam.. Şu an ki fiyatini ve nerelerde bulabilicegimi biliyormusunuz ? Ve size bir uzman olarak soruyorum sizce imzamdaki sistemi TAM ANLAMİYLA kullanabilmem için imzamdaki sistem bileşenleri yeterlimidir.. hangi parçanin yerine hangi parça gelse ben bu sistemden %100'e yakin performans alabilirim.. Sorumla ilgilenirseniz sevinirim.. Teşekkürler..
Merhaba,
Sisteminiz oyunlar için oldukça yeterli görünüyor. GTX295'i taktığınızda bir sorun yaşamadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat HD4870 X2 ile GTX295 arasındaki farkı tam olarak görebilmek için en az 22" (1680x1050) bir monitöre ihtiyacınız var benim tavsiyem ise 24" bir monitör olacaktır. Böylece oyunları 1920x1200 piksel çözünürlükte oynayabilirsiniz.
Üst seviye kartların farkları ancak yüksek çözünürlüklerde net bir şekilde anlaşılabiliyor.