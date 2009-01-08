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Zotac GTX295 video inceleme

10 yıl
235,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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nVidia, çift GPU'lu ekran kartı arenasına geri dönüyor. Bakalım 55nm üretim teknolojisi ve GTX200 grafik yongalarından güç alan GTX295, ATI'nın gladyatörü HD4870 X2'yi yere serebilecek mi?

nVidia, çift GPU'lu ekran kartı arenasına geri dönüyor. Bakalım 55nm üretim teknolojisi ve GTX200 grafik yongalarından güç alan GTX295, ATI'nın gladyatörü HD4870 X2'yi yere serebilecek mi?

Bu videomuzda Zotac GTX295 ile bu soruya cevap arıyoruz.


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esTFyz 10 yıl
Ya arkadaşlar bende bu kartı aldım yalnız.Özelliklerde 896 MB yazıyor :S yahu bu ekra kartı 1792 Mb değil mi ? Gözükürde 896'da çalışmada mı 1792? Olay nedir tam olarak anlatabilecek olan var mı ?
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Speed-Step 10 yıl
@esTFyz

Merhaba,

Kart üzerinde her GPU için ayrı ayrı 896MB bellek bulunuyor. Oyunlar GPU başına düşen belleği kullanırlar yani toplam bellek miktarı yerine GPU başına düşen bellek miltarının görünüyor olması normal bir durum.
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emre350z 10 yıl
bu kart a para vermem 4870x2 bu kartı tek geçer. hehe birde çift pcb ye koyabilmişler niye tek pcb de yapamadı nvidia. bu ati nin daha üstün olduğunu gösteriyor.
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Yeur 10 yıl
HIS İCEQ 4900 serisini 4 gözle bekliyorum.Yine gecektir yine gececektir...
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Lion_Army 10 yıl

Orjinalden alıntı: emre350z

bu kart a para vermem 4870x2 bu kartı tek geçer. hehe birde çift pcb ye koyabilmişler niye tek pcb de yapamadı nvidia. bu ati nin daha üstün olduğunu gösteriyor.


o kadarda değğil ati çift gpu koyduda ne oldu....o kadar avansta veremez nvidia ati cift gpu yapıcak nvida tek gpu oldu başka!!!!

ati'de yapsın geçsin o zaman cift gpu ile...
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cato16 10 yıl
Tamamen saçmalık.
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barcan 10 yıl
Şuan kullanıyorum ve çok memnunum.Kullanıcı testi koymayı düşünüyodum ama hala ss koymayı ögrenemedim XD.Gerçekten çok başarılı bir kart(Kullandıgınız sisteme göre degişir.)
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Sedat. 10 yıl
Orjinalden alıntı: Speed-Step

nVidia, çift GPU'lu ekran kartı arenasına geri dönüyor. Bakalım 55nm üretim teknolojisi ve GTX200 grafik yongalarından güç alan GTX295, ATI'nın gladyatörü HD4870 X2'yi yere serebilecek mi?


Bu videomuzda Zotac GTX295 ile bu soruya cevap arıyoruz.






Mesut abi sizce imzamdaki sisteme Gtx 295 ekran karti ile degiştirirsem çok şey degişir mi ? Çünkü uzun zamandan beri, incelemesini yaptiginiz ekran kartinin peşindeyim.. incelemenizde bi çok alanda şu an kullandigim 4870X2 ekran kartina fark atmiş olarak gördüm.. Ben ekran kartini alirsam SADECE oyun amaçli alicam.. Şu an ki fiyatini ve nerelerde bulabilicegimi biliyormusunuz ? Ve size bir uzman olarak soruyorum sizce imzamdaki sistemi TAM ANLAMİYLA kullanabilmem için imzamdaki sistem bileşenleri yeterlimidir.. hangi parçanin yerine hangi parça gelse ben bu sistemden %100'e yakin performans alabilirim.. Sorumla ilgilenirseniz sevinirim.. Teşekkürler..
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Speed-Step 10 yıl
@Shopar

Merhaba,

Sisteminiz oyunlar için oldukça yeterli görünüyor. GTX295'i taktığınızda bir sorun yaşamadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat HD4870 X2 ile GTX295 arasındaki farkı tam olarak görebilmek için en az 22" (1680x1050) bir monitöre ihtiyacınız var benim tavsiyem ise 24" bir monitör olacaktır. Böylece oyunları 1920x1200 piksel çözünürlükte oynayabilirsiniz.

Üst seviye kartların farkları ancak yüksek çözünürlüklerde net bir şekilde anlaşılabiliyor.
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bestercan 10 yıl
Bu ne böyle 10-0
. Eh be ati yapamadın adam gibi bir kart. Hiç mi öne geçemeyeceksin. Bi daha ati almayacağım.
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pipoTTi 10 yıl
Eski Kral öldü yaşasın yeni kral!!!
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petsiyehable 10 yıl
ati hala gtx 295 i çoğu oyunda Solluyor gtx 295 geçirmemesi lazım.diğer arkadaşın verdiği sitede ise bazı aynı oyun testlerınde ati önde bence sistemden kaynaklanıyor.bide bence alanlar kendi testlerini kendısı yapsın en iyisi bu matematıksel olarak tablosal olarak geçiyor ama 2 kartı kullanan varmı bunu fiziksel olarak yada gösrsel olarak anyacak delikanlı varmı aradakı farkı anlamanız zor.
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Oxygen1777 10 yıl
Kesin alıyorum bu canavarı :D
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JasonBourneProject 10 yıl
İşlemci olarak hep Intel kullanıyorlar ve doğal olarak da Intel destekli anakart kullanmak zorundalar.Ama neden AMD kullanıp test etmiyorlar anlamadım.Belki o zaman HD 4870X2 GTX295'i geçer.Çünkü ATI, AMD ile beraber çalıştığı için HD 4870X2 daha iyi bir performans gösterebilir.Unutmamak gerekir ki GTX295'de Intel'den daha iyi bir performans gösterebilir ama emin değilim.Hep bu kafama takılıyor.''nViDiA Ekran kartıyla Intel mi yoksa AMD mi iyi gider,ATI Ekran kartı ile Intel mi yoksa AMD mi iyi gider?'' Bununla ilgili bir inceleme yapsalar çok güzel olur.(Yoğun istek) :)
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JasonBourneProject 10 yıl
İşlemci olarak hep Intel kullanıyorlar ve doğal olarak da Intel destekli anakart kullanmak zorundalar.Ama neden AMD kullanıp test etmiyorlar anlamadım.Belki o zaman HD 4870X2 GTX295'i geçer.Çünkü ATI, AMD ile beraber çalıştığı için HD 4870X2 daha iyi bir performans gösterebilir.Unutmamak gerekir ki GTX295'de Intel'den daha iyi bir performans gösterebilir ama emin değilim.Hep bu kafama takılıyor.''nViDiA Ekran kartıyla Intel mi yoksa AMD mi iyi gider,ATI Ekran kartı ile Intel mi yoksa AMD mi iyi gider?'' Bununla ilgili bir inceleme yapsalar çok güzel olur.(Yoğun istek) :)
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scheitann 10 yıl
şu reklamlarda yedi bitirdi öldürdü bizi yaa pause yapcaz bekliyoruz da bekliyoruz hızlı al ordan bi defolsun gitsin diye hayret bişi yaa
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