Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek

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Hızlı bir şekilde tarayıcı pazarında kendisine yer edinmeyi başaran Chromium tabanlı Edge tarayıcı yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor.

Edge tarayıcı daha verimli hale geliyor

Beta sürüm Edge tarayıcıya eklenen sekme dondurma özelliği sayesinde ilk gözlemlere göre bellek kullanımı %32 düşerken işlemci kullanımı da %37 düşmüş. Bununla birlikte Microsoft’un geribildirim verilerine göre test kullanıcılarının batarya kullanımı önemli ölçüde azalmış durumda.

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Ayrıca Chromium 79’dan bu yana aktif olan özellik medya içeriği oynatılan ya da ekran kaydı yapılan sekmeleri dondurma işleminin dışında tutarak kullanıcı deneyimini etkilemiyor.

Üstelik Edge kullanıcıları sekme dondurma için beklenecek süreyi kendi tercihlerine göre sekme terkedildiği gibi devreye girecek şekilde ayarlayabilecekleri gibi saatler sonrası için de konfigüre edebilecek.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı"

Yazılım devine göre şimdilik bazı sekmelerde dondurma işleminden sonra sayfanın çalışmasında sorun yaşansa da bu durum ileride düzeltilecek. Dileyen kullanıcılar Chromium Edge tarayıcısının Beta sürümünü kurarak özelliği deneyimlemeye başlayabilirler.

https://www.windowslatest.com/2020/12/10/microsoft-edge-update-to-dramatically-cut-down-ram-cpu-usage/

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