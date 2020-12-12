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    Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek

    Microsoft, Chrome’a eklenen özelliği Edge tarayıcısına ekledi. İlk raporlara göre yeni eklenen özellik işlemci ve bellek kullanımında kaydadeğer düşüş sağlıyor.
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    Tarayıcılar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek
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    Hızlı bir şekilde tarayıcı pazarında kendisine yer edinmeyi başaran Chromium tabanlı Edge tarayıcı yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor.

    Edge tarayıcı daha verimli hale geliyor

    Beta sürüm Edge tarayıcıya eklenen sekme dondurma özelliği sayesinde ilk gözlemlere göre bellek kullanımı %32 düşerken işlemci kullanımı da %37 düşmüş. Bununla birlikte Microsoft’un geribildirim verilerine göre test kullanıcılarının batarya kullanımı önemli ölçüde azalmış durumda.

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    Ayrıca Chromium 79’dan bu yana aktif olan özellik medya içeriği oynatılan ya da ekran kaydı yapılan sekmeleri dondurma işleminin dışında tutarak kullanıcı deneyimini etkilemiyor.

    Üstelik Edge kullanıcıları sekme dondurma için beklenecek süreyi kendi tercihlerine göre sekme terkedildiği gibi devreye girecek şekilde ayarlayabilecekleri gibi saatler sonrası için de konfigüre edebilecek.

    Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı"

    Yazılım devine göre şimdilik bazı sekmelerde dondurma işleminden sonra sayfanın çalışmasında sorun yaşansa da bu durum ileride düzeltilecek. Dileyen kullanıcılar Chromium Edge tarayıcısının Beta sürümünü kurarak özelliği deneyimlemeye başlayabilirler.



    https://www.windowslatest.com/2020/12/10/microsoft-edge-update-to-dramatically-cut-down-ram-cpu-usage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ser Jorah Mormont (Yağız Eren Ildır) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Opera kullanıyordum, 4-5 ay önce Microsoft Edge tarayıcısına geçtim ve şimdiye kadar kullandığım en hızlı tarayıcı diyebilirim. En güzel artısı ise, bellek ve işlemci kullanımının çok çok az olması.
    Opera kullanıyordum, 4-5 ay önce Microsoft Edge tarayıcısına geçtim ve şimdiye kadar kullandığım en hızlı tarayıcı diyebilirim. En güzel artısı ise, bellek ve i...
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Firefox dan sonra gerisi hikaye
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    chromedan daha iyi bellek konusunda
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Opera'dan devam. Bırakamıyorum mereti.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Edge gerçekten Chrome dan çok daha hızlı
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    ibo-wan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten bellek kullanımında daha iyi Chrome'dan.

    Ayrıyeten en önemlisi, chrome gibi arkada hdd zorlayan ve ne olduğu belirsiz tarama programı çalıştırmıyor. Kimseye chrome önermiyorum.
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    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önceliğim : Firefox, sonra Edge.



    Bunların dışında ise Brave

    Asla Chrome kullanmadım, kullanmayacağım.
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    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık Chrome’u daha az RAM ve işlemci kullanarak indirebileceğiz
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Teknolojist_44
    Önyargının dibi. Yeni edgeyi denediniz mi ?
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    Hyper-X (Emre Özkardeşler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vivaldi candır :) Bir ben kullanıyorum herhal :/
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    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    operadan iyisi yok. dahili vpn arada lazım oluyor. dahili reklam engelleyicisi var. bi de ublock kullanıyorum çünkü bazen tek reklam engelleyicisi reklamı algılamakta zorlanabiliyor. çift reklam engelleyici ile reklam yüzü görmedim senelerdir. arayüzü basit alışkanlık yaptı. sekmeleri sabitlediğim sayfa vs. bile her bilgisyarımda aynı.
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    Ser Jorah Mormont (Yağız Eren Ildır) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Opera kullanıyordum, 4-5 ay önce Microsoft Edge tarayıcısına geçtim ve şimdiye kadar kullandığım en hızlı tarayıcı diyebilirim. En güzel artısı ise, bellek ve işlemci kullanımının çok çok az olması.
    Yanıtla +9
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    ORGANIKHOSAF (*_* ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    opera gx oneriyorum
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Shift+esc yapınca görüyorsunuz ki saçma sapan siteler açık onları kapatınca hızlanıyor zaten çoğu sitedde gezerken bi bakın acebookcomu açıyor abi hayatımda kullanmadım neden facebook.com açıyorsun arkada
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Senle alakası yok. Açtığın sitenin alakası vardır facebook ile. Reklam, üyelik vs vs. Mecbur açacak.
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