Zotac'dan dörtlü monitör kurulumuna olanak tanıyan özel tasarımlı GeForce GTX 460

Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Zotac, çoklu monitör kurulumları için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTS 460 modelini duyurdu. Firma tarafından GeForce GTX 460 3DP olarak isimlendirilen yeni model, referans tasarımlı kartlara göre hem soğutucusu hem de sahip olduğu farklı konnektör sayısı ile fark yaratmayı başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, 710MHz GPU, 1420MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisini destekleyen ekran kartı, üzerinde yer alan üç adet DisplayPort ve bir adet DVI konnektörü ile dörtlü monitör kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Dünyada ilk defa dört kartlı kuruluma olanak tanıyan Fermi tabanlı son kullanıcı kartı olarak tanımlanan yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.