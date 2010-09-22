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Zotac'dan dörtlü monitör kurulumuna olanak tanıyan özel tasarımlı GeForce GTX 460

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan dörtlü monitör kurulumuna olanak tanıyan özel tasarımlı GeForce GTX 460
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Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Zotac, çoklu monitör kurulumları için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTS 460 modelini duyurdu. Firma tarafından GeForce GTX 460 3DP olarak isimlendirilen yeni model, referans tasarımlı kartlara göre hem soğutucusu hem de sahip olduğu farklı konnektör sayısı ile fark yaratmayı başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, 710MHz GPU, 1420MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisini destekleyen ekran kartı, üzerinde yer alan üç adet DisplayPort ve bir adet DVI konnektörü ile dörtlü monitör kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Dünyada ilk defa dört kartlı kuruluma olanak tanıyan Fermi tabanlı son kullanıcı kartı olarak tanımlanan yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.

Zotac'dan dörtlü monitör kurulumuna olanak tanıyan özel tasarımlı GeForce GTX 460
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heatblast 9 yıl
4 monitör iyi olamaz ama 3 monitörü destekliyorsa alınabilir
3 veya çerçevesiz 6 monitör kullanımı güzel olur çoklu kullanımda 4 veya 2 monitör fps ve aksiyon oyunlarında çok sorun olur
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orc123456 9 yıl
3 değil 2 çıkış veriyor bu şekilde.

DPlar 1 monitör DVI 1 monitör, DPlardan bağladığınız tüm monitörleri tek monitör olarak görüyor, ayrı ayrı 2 görüntü alabiliyorsunuz yani
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Batuist 9 yıl
sırf 4 adet monitöre bağlamak için bu kartı alacakların sayısı kaçtır acaba???
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Chembond 9 yıl
4 tanesi aynı anda çalışmıyordur sanırım, Nvidia'nın görüntü çıkış yongası aynı anda 3 tane ekrana verebiliyordu diye hatırlıyorum, yanlışsam düzeltin lütfen.

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Kendi haberlerinde yazıyormuş... Tek bir ekranmış gibi yapıp 3 birleşik, 1 yüksek çözünürlük destekli (3 DP + 1 DVI) monitör şeklinde; ayrı monitörler şeklinde 3 monitöre görüntü verebiliyor.

Three DisplayPort connectors enable the ZOTAC GeForce® GTX 460 3DP to support resolutions up to 4800x1200 across three independent displays for true spanned triple-monitor computing.A dual-link DVI output enables connectivity to extreme high-definition displays with the ZOTAC GeForce® GTX 460 3DP for connectivity to a single monitor at resolutions up to 2560x1600 for users without DisplayPort capable displays.
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born2bemad 9 yıl

lan zotac yaktın beni! baştan çıkarsana şu kartı


bi dakka ya 128bit diyo?
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Dovahkiin 9 yıl
born2bemad


lan zotac yaktın beni! baştan çıkarsana şu kartı


bi dakka ya 128bit diyo?



Niye sinirlendin ki 4 tane monitörün mü var


128bit yazım hatası olsa gerek...
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