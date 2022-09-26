Ekran altı kameralı ve parmak izi sensörlü ZTE Axon 30S tanıtıldı

Bildiğiniz üzere ZTE’nin Axon serisi altında birkaç premium akıllı telefon modeli mevcut. Şirket, sürpriz bir şekilde Axon 40 Ultra ve 40 Pro modellerinden sonra Axon 30S’i piyasaya sürdü. 8GB 128GB ve 12GB 256GB seçenekleriyle gelen ZTE Axon 30S, geçen yıl tanıtılan Axon 30’a kıyasla ufak değişiklikler içeriyor; yazılım güncellemesiyle birkaç kamera işlevi eklenmiş ve fiyatı düşürülmüş.

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Ekran altı kamera ve parmak izi sensörü

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ZTE Axon 30s’in 6.9 inç AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, full HD+ çözünürlük sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisinden güç alan telefonun arkasında iki büyük kamera sensörü dikkat çekiyor. Ana kamera 64MP, ultra geniş kamera 8MP. Diğer iki küçük sensörden tahmin edeceğiniz üzere makro (5MP) ve derinlik (2MP) sensörü. Ön kamera ise 16 megapiksel. Selfie kameradan bahsetmişken, kamera ekran altına gizlendiğinden çentik veya delik yok. Bu arada yalnızca kamera değil, parmak izi sensörü de ekran altına yerleştirilmiş.

ZTE Axon 30s özellikleri

Ekran: 6.92 inç, Full HD+, 20.5:9, 120Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Bellek: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB UFS 3.1, 12GB LPDDR5 RAM + 256GB UFS 3.1

Arka kamera: 64MP, 8MP 119 derece ultra geniş, 5MP 3cm makro, 2MP f/2.4 derinlik sensörü

Ön kamera: 16MP

Batarya: 4200 mAh, 55w hızlı şarj

Biyometrik doğrulama: Ekran içi parmak izi

Yazılım: Android 12, MyOS12

Boyut ve Ağırlık: 170.2 x 77.8 x 8mm, 189 g

ZTE Axon 30s fiyatı

MyOS ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Axon 30s, 55w hızlı şarj desteği sunan 4200 mAh bataryaya sahip. 8GB RAM 128GB depolama alanlı modeli tercih ederseniz fiyat, 237 dolar. 12GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı 307 dolar. Telefon, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

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ZTE Axon 30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı