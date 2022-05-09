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    ZTE Axon 40 Ultra tanıtıldı: Görünmez ön kameralı amiral gemisi

    Çinli üretici ZTE yeni amiral gemisi akıllı telefonunu resmen tanıttı. Axon 40 Ultra olarak adlandırılan model Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve ekran altına gizlenmiş ön kamera ile geliyor.
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    ZTE Axon 40 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    ZTE markası ince çerçeveli (0.6 mm) tasarım ve ekran altı ön kamera teknolojisiyle dikkat çeken amiral gemisi Axon 40 Ultra'yı tanıttı. Akıllı telefon, ekran panelinin altına gizlenmiş selfie kamerası ile son derece şık bir görünüm sunuyor.

    ZTE Axon 40 Ultra 2480 × 1116 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç AMOLED ekranla geldi. DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsayan panel maksimum 1500 nit parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Cihazda ekran içi parmak izi tarayıcısı mevcut.

    ZTE Axon 40 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Snapdragon 8 Gen 1'den güç alıyor

    Amiral gemisi gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alıyor. Bu platforma 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 3.1 depolama birimi eşlik ediyor. Çinli şirket yeni telefonunda 80W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir pile yer vermiş.

    ZTE Axon 40 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    ZTE Axon 40 Ultra'nın üçlü ana kamera sistemi var:

    • 64 megapiksel Sony IMX787 ana sensör: (f/1.6), 7P lens, OIS + EIS
    • 64 megapiksel Sony IMX787 ultra geniş açılı sensör: (f/2.35), otomatik odaklama, 4 cm'den makro modu
    • 64 megapiksel telefoto kamera: (f/3.5), otomatik odaklama, OIS + EIS, 5.7x optik yakınlaştırma

    Cihazda yüz tanıma ile kilit açma desteği sunan 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

    ZTE Axon 40 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Stereo hoparlör ve sıvı soğutma sistemi

    Akıllı telefonun diğer özelliklerini DTS:X Ultra destekli stereo hoparlörler, sıvı soğutma sistemi, çift SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. ZTE Axon 40 Ultra, 13 Mayıs'ta Çin'de satışa çıkacak.

    ZTE Axon 40 Ultra Özellikleri:

    • Ekran: 6.8 inç AMOLED, FullHD+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 8/12/16 GB
    • Depolama: 256/512 GB, 1 TB
    • İşletim sistemi: Android 12 (MyOS 12)
    • Arka kamera: 64 + 64 + 64 megapiksel
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 80W kablolu şarj, 15W kablosuz şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Çift SIM, GPS, NFC, USB-C portu
    • Renkler: Siyah, Gümüş
    • Boyutlar: 163.28 × 73.56 × 8.41 mm
    • Ağırlık: 204 gr

    ZTE Axon 40 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    ZTE Axon 40 Ultra Fiyatları

    • 8 GB RAM + 256 GB ROM - 743 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB ROM - 787 dolar
    • 12 GB RAM + 512 GB ROM - 862 dolar
    • 16 GB RAM + 1 TB ROM - 1.085 dolar
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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