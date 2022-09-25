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    İkinci nesil Xiaomi Mi Box 4K sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor

    Teknoloji devi Xiaomi, ikinci nesil Mi Box 4K üzerinde çalışmalara başladı. Sertifika sitelerinde görüntülenen yeni cihaz, neler sunacak? İşte özellikleri ve tasarımı 
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    İkinci nesil Xiaomi Mi Box 4K yakında geliyor: İşte özellikleri
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    Xiaomi tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Mi Box 4K, uygun fiyatı ve etkileyici yetenekleri ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından Xiaomi, Mi Box 4K'nın ikinci nesil modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sertifika sitelerinde görünmeye başlayan yeni cihazın, tasarımı ve detayları gün yüzüne çıktı.

    Yeni Xiaomi Mi Box 4K neler sunacak?

    ABD Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) MDZ-28-AA model numarası ile görüntülenen ikinci nesil Xiaomi Mi Box 4K, birinci nesil modelin ana detaylarını korurken Apple TV 4K ile benzer hatlara sahip olacak gibi görünüyor. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi yeni cihaz, 4K çözünürlüğe kadar destek sunacak ve USB, 3,5mm ses jakı, Bluetooth ve Wi-Fi 5G ile donatılacak.

    İkinci nesil Xiaomi Mi Box 4K yakında geliyor: İşte özellikleri
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    Bununla birlikte sertifika sitesinde tüm aksesuarları ile listelenen yeni cihaza, uzaktan kumanda, HDMI uzatma kablosu, 5W güç adaptörü (5V-1A) eşlik edecek.

    Hatırlamak gerekirse birinci nesil Xiaomi Box 4K, 4K'ya kadar çözünürlük, dört çekirdekli Amlogic S905X işlemci, 2GB RAM ve 8 GB dahili depolamaya sahipti. Ayrıca Netflix, Amazon Prime Video ve diğer dijital platformlar için HDR desteğini de beraberinde getirdi. İkinci nesil Xiaomi Mi Box hakkında bilinenler ise halen kısıtlı diyebiliriz. Öte yandan yeni cihazın sertifika sitelerinde görünmeye başladığını düşünürsek, yakın bir zamanda duyurulabilir.

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    homebird 7 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 11 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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