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iLuv'dan yeni bir taşınabilir hoparlör çözümü; iSP150

iLuv, taşınabilir hoparlör çözümü iSP150'yi kullanıcılara sundu.
9 yıl
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Haber Editörü
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iLuv'dan yeni bir taşınabilir hoparlör çözümü; iSP150
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iLuv'un yeni taşınabilir hoparlörü iSP150

Daha önce iPod ve iPhone'lar ile kullanılmak üzere hazırlanan hoparlörünü duyurduğumuz iLuv firması, şimdi de mobil cihazlarla kullanılmaya yönelik taşınabilir hoparlör çözümünü kullanıcılara sundu.

iSP150 model isimli ürün, 3,5 mm standart stereo jack girişi ile kişisel medya oynatıcılar, cep telefonları veya bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Güç kaynağı olarak ise 2 seçenek sunulmuş; ister USB bağlantısı ile ister 4 adet AAA boyutunda pil ile kullanılabiliyor. Üzerindeki düğme ise ses seviyesinin kontrol edilebilmesini sağlıyor(ayrıca açma/kapama düğmesi olarak kullanılıyor). Firma, sürücü özellikleri hakkında henüz bilgi vermedi. Taşınabilir hoparlör arayanlar için güzel bir alternatif olabilecek iSP150, 35 Dolar'lık fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor.

 


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anadolulu1 9 yıl
güzel bir ürün gibi bir çok tüketicinin ilgisini çekecektir
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sahafiec 9 yıl
...
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Denubis 9 yıl
Ürün çok hoş görünüyor. ses kalitesi nasıldır acaba?
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