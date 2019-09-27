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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    0-400-0 km/s rekorunun yeni sahibi Koenigsegg Regera

    Koenigsegg, bundan iki yıl önce kırdığı 0-400-0 km/s rekorunu Regera ile ileriye taşıdı. 1500 beygirlik hibrit canavar, turu 31.49 saniyede tamamlayarak dünya rekorunun sahibi oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    0-400-0 km/s rekorunun yeni sahibi Koenigsegg Regera
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    Bundan iki yıl önce Agera RS ile kırdığı 0-400-0 km/s rekorunu hala elinde bulunduran Koenigsegg, kendi rekorunu bu kez Regera ile geçti. 16 °C’de deniz seviyesinden 70 metre yükseklikteki piste çıkan hiper otomobil, dünya rekorunu 31.49 saniyeye çekti.

    Koenigsegg Regera’nın imza attığı dünya rekoru 23 Eylül Pazartesi günü İsveç ormanlarındaki Rada uçak pistinde gerçekleşti. 1500 beygirlik bu canavarın sürücü koltuğunda ise markanın fabrika sürücüsü Sonny Persson bulunuyordu.

    Bir önceki 0-400-0 km/s dünya rekoru 4 Kasım 2017’de 33.29 saniyede Koenigsegg Agera RS ile kırılmıştı. Regera ise turun 0-400 km/s bölümünü 22.87 saniyede, 400-0 km/s bölümünü ise 8.62 saniyede tamamladı.

    Aşağıdaki videoda Koeingsegg tarafından kaydedilen görüntüleri izleyebilirsiniz.



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    hazarRS 2 sa. en beğenilen
    Zamanında Bugatti'nin en yüksek hız rekorunun hikayesini okumuştum. Son sürate çıkabilmek için arabanın belli bir süre belli bir hız aralığında gidip motorun hazırlanması gerekiyormuş. Yani 0'dan gaza basıp son sürate öyle kolay ulaşamıyor. Önce 200km/h, sonra 300km/h değerlerinde bir süre gidilip öyle son sürate erişiliyor.
    Fakat koenigsegg cayır cayır 0-400 yapmış, muhteşem bir mühendislik ürünü belli ki.
    Zamanında Bugatti'nin en yüksek hız rekorunun hikayesini okumuştum. Son sürate çıkabilmek için arabanın belli bir süre belli bir hız aralığında gidip motorun ha...
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    34sem 51 dk.
    YouTube da bilmemen ayip diye bi Kanal var. Markalarin hikayesini anlatiyorlar. Bu markanin onunu kesmisler zamaninda. Bugun heawei'ye yapilanlar gibi diyebiliriz.
    Bu adamlar cilgin. Daha araba alamadim. Adamlarin derdine bak. xD
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    742617000027 56 dk.
    Bugatti dediğin otomobil 16 silindirlik yumurta şu kadar beygir olsun da nasıl yaparsanız yapın demişler kasa yakışıklı ve siyahi rapçiler, futbolcular sayesinde popüleritesi var diye alınıyor hepsi bu koenigsegg deki vizyon, misyon hiçbirinde yok
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    hazarRS 2 sa. en beğenilen
    Zamanında Bugatti'nin en yüksek hız rekorunun hikayesini okumuştum. Son sürate çıkabilmek için arabanın belli bir süre belli bir hız aralığında gidip motorun hazırlanması gerekiyormuş. Yani 0'dan gaza basıp son sürate öyle kolay ulaşamıyor. Önce 200km/h, sonra 300km/h değerlerinde bir süre gidilip öyle son sürate erişiliyor.
    Fakat koenigsegg cayır cayır 0-400 yapmış, muhteşem bir mühendislik ürünü belli ki.
    Yanıtla +8
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    Ussuz 2 sa.
    Fren anını da görseydik fena olmazdı koenigsegg
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