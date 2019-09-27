0-400-0 km/s rekorunun yeni sahibi Koenigsegg Regera

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Bundan iki yıl önce Agera RS ile kırdığı 0-400-0 km/s rekorunu hala elinde bulunduran Koenigsegg, kendi rekorunu bu kez Regera ile geçti. 16 °C’de deniz seviyesinden 70 metre yükseklikteki piste çıkan hiper otomobil, dünya rekorunu 31.49 saniyeye çekti.

Koenigsegg Regera’nın imza attığı dünya rekoru 23 Eylül Pazartesi günü İsveç ormanlarındaki Rada uçak pistinde gerçekleşti. 1500 beygirlik bu canavarın sürücü koltuğunda ise markanın fabrika sürücüsü Sonny Persson bulunuyordu.

Bir önceki 0-400-0 km/s dünya rekoru 4 Kasım 2017’de 33.29 saniyede Koenigsegg Agera RS ile kırılmıştı. Regera ise turun 0-400 km/s bölümünü 22.87 saniyede, 400-0 km/s bölümünü ise 8.62 saniyede tamamladı.

Aşağıdaki videoda Koeingsegg tarafından kaydedilen görüntüleri izleyebilirsiniz.