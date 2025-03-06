A101 marketler Apple’dan daha ucuza iPhone 16e ve Samsung Galaxy S25 satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin Ekstra ürünler kataloğu bu hafta sürprizlerle geliyor. Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 16e ve Samsung Galaxy S25 amiral gemileri çıkar çıkmaz katalogda da satışa sunuldu.

6 Mart Perşembe A101 Ekstra teknoloji ürünleri

6 Mart Perşembe A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz satışa çıkan iPhone 16e yer alıyor. 6.1 inç OLED ekran, A18 çip, Apple Intelligence, 48 megapiksel ikisi bir arada kamera sistemi olan iPhone 16e modeli Apple mağazasından bir miktar daha ucuza 46999TL bulunabiliyor.

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Diğer taraftan 6.3 inçlik ekran, Apple A18 Pro çip, 256GB depolama, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3582mAh batarya gibi özelliklerle iPhone 16 Pro modeli 79899TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak 6.2 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragnon 8 Elite yonga seti, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 12GB RAM, 256GB depolama, 4000mAh batarya gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S25 modeli de 52999TL olarak satılacak.



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6 Mart Perşembe A101 Ekstra kataloğunda neler var?