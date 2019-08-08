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10 Maddede Samsung Galaxy Note 10

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerini tanıttı. Bu yazımızda Galaxy Note 10'un 10 farklı özelliğini derledik.
11 sa.
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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10 Maddede Samsung Galaxy Note 10
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Samsung, dün gece gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+’ı tanıttı.

Telefonun teknik özelliklerini, yayınladığımız ön inceleme videolarında ve haberlerde detaylı bir şekilde sizlere aktardık. Bu yazımızda ise detaylarda boğulmak istemeyenler için Galaxy Note 10’un dikkat çeken 10 özelliğinden bahsedeceğiz.

Büyük ve küçük Galaxy Note

Samsung, bu sene iki farklı Galaxy Note modeli tanıttı. Galaxy Note 10+ büyük ekranı, 3D ToF kamera sensörü, büyük bataryası ve microSD kart desteği ile Galaxy Note 10’dan daha fazla özelliğe sahip.

Galaxy Note 10, 6.3 inç büyüklüğünde FHD+ ekrana, Galaxy Note 10+ ise 6.8 inç büyüklüğünde QHD+ ekran ile geliyor. Galaxy Note 10, neredeyse tablet bilgisayar büyüklüğünde ekranı ile dikkat çekiyor.

Çentik ortaya geldi

Ön kamera çentiğini Galaxy S10'da ekranın sağ üst köşesine yerleştiren Samsung, Galaxy Note 10'da ekranın orta-üst bölümüne yerleştirmiş.

Video için bokeh modu

Bugün pek çok telefon, fotoğraf çekimi esnasında portre modu (bokeh) ile çekim yapabiliyor. Galaxy Note 10 serisinde bu özelliği video kaydında da kullanabiliyoruz. Bulanıklık şeklini ve şiddeti değiştirebilmek mümkün.

Ayrıca süper dengeli çekim ismindeki yazılımsal özellik sayesinde videolardaki titremeyi ve sarsıntıyı büyük ölçüde azaltıyor. Kamera ile ilgili bir başka ilginç özellik ise sese odaklanma özelliği. Telefon, zoom yaptığınız yerdeki sesi daha fazla ön plana çıkarıyor.

 

Akıllı S Pen

Galaxy Note 10 serisinin kalemi, hareketleri algılayan sensörler sayesinde daha fazla yeteneğe sahip. Telefonu ekrana dokundurmaya gerek kalmadan, sallama ve döndürme hareketleri ile telefonu kontrol edebiliyoruz. Örneğin kalemi aşağı, yukarı hareket ettirerek müziğin sesini kontrol edebilmek mümkün. S Pen, asaya dönüştü.

Kulaklık girişi kaldırıldı

Telefonlarda kulaklık girişini sevenlerin son kalesi olan Samsung da yıkıldı. Galaxy Note 10 serisinde 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmiyor. Samsung, batarya kapasitesini 100 mAh daha büyük yapabilmek için bu girişi kaldırdığını ifade ediyor. Rakipleri kulaklık girişi kaldırdığında ofansif bir şekilde eleştirilerde bulunan Samsung’un 100 mAh için böyle bir karar alması ilginç.

Gear VR desteği bulunmuyor

Galaxy Note 10 ve Note 10+’da Gear VR desteği bulunmuyor. Samsung’un sanal gerçeklik kaskını bu telefonlar ile kullanamayacaksınız. Firma VR teknolojisinden umduğunu bulamamış ve AR teknolojisine yönelecek gibi görünüyor.

PC oyunlarını telefondan oynayın

Galaxy Note 10, PC’deki oyunu telefona yansıtma özelliğine sahip. PlayGalaxy Link ismindeki özellik sayesinde Battlefield, GTA V, Counter Strike vs. gibi dilediğiniz PC oyununu ağ üzerinden telefona aktarabilirsiniz. Tabii bu özelliği kullanabilmek için PC’nizin bu oyunları açabilecek yeteneğe ve evinizdeki ağ sisteminin güçlü olmasına ihtiyaç var.

Bixby butonu kaldırıldı

Samsung’un önceki telefonlarında, sesli asistana daha kolay ulaşım için Bixby butonu yer alıyordu. Galaxy Note 10 ile beraber bu buton kaldırıldı. Bixby’nin Türkçe desteği bulunmadığı için bu buton bizim işimize yaramıyordu.

45W hızlı şarj desteği var, adaptörü yok

Galaxy Note 10 serisi 45W kablolu şarj özelliğini destekliyor. Samsung, kullanıcı deneyimini arttıracak bir yeniliğe yer verdiği zaman genellikle bu özelliğe uygun aksesuarı kutu içerisine sunuyor. Ancak Galaxy Note 10'un 45W şarj desteği olmasına rağmen kutudan 25W adaptör ile çıkıyor. Samsung, 45W hızlı şarj destekli adaptörü ayrı olarak satıyor.

Galaxy Note 10 fiyatı

Galaxy Note 10 serisi, pahalı fiyat etiketleri ile Türkiye’de ön siparişe açıldı. Ürünlerin sevkiyatı, 21 Ağustos tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Galaxy Note 10 256 GB: 9899 TL

Galaxy Note 10+ 256 GB: 11399 TL




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viper17 11 sa. en beğenilen
tek maddede note 10
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TITAN 11 sa.
Bu çöpe 12 bin vereceğime gider tofaş alırım en azından ayağını yerden keser
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teknokaptan 26 dk.
Güzel telefon note 10plus ama ben yinede iPhone ile devam diyorum :)
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AirSupport 4 sa.
Note serisi Samsung’un tek sevdiğim cihaz modeliydi. Ne desem bilemiyorum ülkece geldiğimiz hâle mi ağlıyauım telefona mı.
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R0llingMan 5 sa.
Ölü doğan bir telefon ülkenin %1'nin alabileceği bir fiyatla geldi o %1'de iphone alıyor zaten. Kur vergiler herşey dahil gene etmiyor o fiyat Samsung Türkiye'ye kolay gelsin.
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Kerim5100 10 sa.
Her madde 1000er lira XD
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Bysnbad 10 sa.
Samsung cok souguncu firma oldu birincili elinden alırlar insallah samsung.kullanmiyorum tamam turkiyede vergi cok dolar simdi düşüste yani kazik fiyattan satmak için elinden geleni yapiyorlar istedigi kadar yapsinlar samsungun batisi galaxsi fold gibi olur :😁
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TITAN 11 sa.
Bu çöpe 12 bin vereceğime gider tofaş alırım en azından ayağını yerden keser
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viper17 11 sa. en beğenilen
tek maddede note 10
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ybar 11 sa. viper17
Hislerime tercüman olmuş arkadaş, gerçek tam olarak bu
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