10 bin TL'ye varan hurda teşviki kabul edildi

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Meclis’e sunulan 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlayacak “hurda teşviki” tasarısı dün akşam yasalaştı.

Meclis’te dün akşam kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasa kapsamında daha önce tasarı olarak sunulan hurda teşviki de kabul edildi. Buna göre, 16 yaş ve üzeri – 2002 model ve daha eski – model yılındaki araçlar trafikten çekilmesi halinde 10 bin liraya kadar ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak hurda teşviki, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları kapsıyor. Türkiye’de yaşı 16 ve üzerinde olan toplam 6 milyon araç olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında 4.3 milyon otomobil, 163 bin minibüs ve 779 adet kamyon bulunuyor.

https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/milyonlari-ilgilendiren-tasari-yasalasti/1095715