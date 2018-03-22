Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10 bin TL'ye varan hurda teşviki kabul edildi

Meclis’e sunulan 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlayacak “hurda teşviki” tasarısı dün akşam yasalaştı. İşte detaylar...
1 yıl
5b
1
62
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

10 bin TL'ye varan hurda teşviki kabul edildi
Tam Boyutta Gör
 

Meclis’e sunulan 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlayacak “hurda teşviki” tasarısı dün akşam yasalaştı.

Meclis’te dün akşam kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasa kapsamında daha önce tasarı olarak sunulan hurda teşviki de kabul edildi. Buna göre, 16 yaş ve üzeri – 2002 model ve daha eski – model yılındaki araçlar trafikten çekilmesi halinde 10 bin liraya kadar ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak hurda teşviki, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları kapsıyor. Türkiye’de yaşı 16 ve üzerinde olan toplam 6 milyon araç olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında 4.3 milyon otomobil, 163 bin minibüs ve 779 adet kamyon bulunuyor.


https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/milyonlari-ilgilendiren-tasari-yasalasti/1095715 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
skyrime2828 1 yıl en beğenilen
Kuş serisi olmuş 15bin.
Toros olmuş 10bin.
2000 ve öncesi civicler olmuş 20-25 bin.
Boş bir teşvik.
1 Yanıt Yanıtla +69
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 1 yıl
İşe yarar sıfır araba öyle pahalı ki 10000 tl yanında çerez parası kalır.
Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gesi bağları 1 yıl CoreXXX
O serçeye 2000 tl bile vermezler teşvik için. Haberi dikkatli okursanız "10000 Tl'ye kadar" diyor.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
un momento 1 yıl
Saraya michelin yildizi aldir, efendimize badem sutunden tatlilar yemekler yapilsin, vatandasa gelince 10 bin'e varan yardim. lol
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 1 yıl
Ben devlete 10 bin vereyim, benim 58'in kaportasını düzeltsin. Amerikan'a kaporta-boya için 15'den aşağı ağzını açan yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fade to Black 1 yıl
arabanın hurdası bari satılabilseydi.onu da teslim alıyorlar.ötv zaten beleş para 10bin tl az olsa da olur.bunun yanında milletin hurda arabasına da göz dikmişler kendileri değerlendirecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m_alone 1 yıl
Kur, vergiler, faizler nedeniyle ülkedeki gelir gruplarından bir kısmı için araç pazarı zaten ikinci elde oluşuyor. Şimdi tutupta belli bir yaşın üstündeki araçları hurdaya ayırmak için 20-30 bin gibi teşvikler verilse ne olur ?

Alt gelir grubunun alabildiği araçların fiyatı artar üstüne bu araçlar piyasadan çekildiği için alt gelir grubu kendi gelirine uygun araç bulamaz. Döviz kuru sürekli olarak bu dengeyi bozuyor zaten bir de üstüne yüksek teşvikle eski araçlar piyasadan toplansa gariban neye binecek ?
Bana göre 10 binlik teşvik gerçekten hurda olan araçların kayıttan düşmesi için iyi bir rakamdır hatta fazla biledir.

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 1 yıl m_alone
Ama işte 'e kadar meselesi var. Gerçekten hurda olan araçlara 10.000 verilmeyeceği de bir gerçek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zagor_71 1 yıl
Nedense içimde bu yasa çıkmadan önce bazı akepelilerin hurda araçları topladığına dair garip bir his var, 10bin teşvik almak içim kaç kişi 7-8 bini o araçlara verecekse artık. ama bazı uyanıklar 3-4 binden zamanında topladıysa şimdi %100 kar edecekler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 1 yıl
Hic ise yarayacağını sanmıyorum sümbül olmuş 70 80lira sahine binen adam 10k indirim olsa napsın?
Bu belki yararsa elinde eski otomobil kalmış satamayan cok kucuk bir kesimin isine yarar
Bence devlet belli gelirin altindaki insanlardan 10 yilda bir sifir araba vergisi almamali tabi bunun belli sartlari olacak gidip bmw alamayacak ve 5 yildan erken satamayacak ama en azindan güvenlikli bir arac alacak (corolla tarzi orta sinif) bu sahin doganlarin icinde kac insanımız paramparca oldu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 1 yıl
Bunun yerine Türkiyede üretilen araçların ÖTV tutarını bireysel emeklilik devlet katkısı hesabına iade etsinler.
Böylece hem uzun vadeli fon ve birikim artar hem de yerli üretime teşvik olur.
Şimdi birileri çıkıp "o markalar montaj yapıyor" diyecek ama bu firmalar iyi kötü istihdama, yan sanayiye ve bilgi birikimine katkı sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx636 1 yıl
Kimse kusura bakmasın da Türkiye tam bir ahmaklar cenneti
10 bin lira indirim geleceğini bilen ve yasanın Bu Hafta meclisten geçeceğinin Istihbaratını almış olan otomobil distirubutorleri zaten hafta bu başında en az 5.000 TL olmak üzere tüm modellere zam yaptılar sanki miller almak için sıraya girmiş gibi
Hurda Araç Çok sıfır Araç alacak Adam Yok piyasada
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amadeus99 1 yıl zx636
zx636
Kimse kusura bakmasın da Türkiye tam bir ahmaklar cenneti
10 bin lira indirim geleceğini bilen ve yasanın Bu Hafta meclisten geçeceğinin Istihbaratını almış olan otomobil distirubutorleri zaten hafta bu başında en az 5.000 TL olmak üzere tüm modellere zam yaptılar sanki miller almak için sıraya girmiş gibi
Hurda Araç Çok sıfır Araç alacak Adam Yok piyasada

O zamlar Euro zamları birader.
Tarihi rekorunu kırdı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih 1 yıl
Yürümeyen hurdaya 6 7 bin lira ister artık satanlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amadeus99 1 yıl
Yani 5 bine trafikten çekilen araçlar olur. Galeriler falan toplar satmaya çalışır.
Son alıcıya 2000 TL indirim olarak yansır. Bu da satışlarda pek etki yapmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5029 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hurda yasası, hurda teşviki ve
5 etiket daha ötv indirimi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Huawei blockchain tabanlı bir akıllı telefon geliştiriyor 1 yıl Dubai'de dünya rekoru kıran muhteşem ışık şöleni [Galeri] 1 yıl Trump imzayı attı: Çin'den ithal edilen ürünlere 60 milyar dolarlık ek vergi geliyor 1 yıl Samsung, aldığı patentle "kablosuz şarj teknolojisine" büyük ivme kazandırdı 1 yıl Ford SmartLink, eski aracınıza bağlanabilirlik özelliğini getiriyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı: Oyun basını nereye gidiyor? | Konuk : Murat Oktay 1 yıl Deadpool 2 fragmanı yayınlandı 1 yıl BMW, bu yıl bir dizi elektrikli araç konsepti tanıtacak 1 yıl Rusya, Venezuela'nın kripto parası Petro'ya ortak olabilir 1 yıl Dünyanın en pahalı SUV'u 2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla müşteri bekliyor 1 yıl Mark Zuckerberg veri ihlali skandalı hakkında konuştu: Tekrarı yaşanmayacak 1 yıl Siber güvenlikte Türkiye-Katar işbirliği artıyor 1 yıl Sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kazanın görüntüleri yayınlandı 1 yıl Facebook, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerine erişimini kısıtlayacak 1 yıl Chrome'un yeni sürümü otomatik oynatılan sesli videoları engelleyecek 1 yıl Milli silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak, yeni teslimatlar gerçekleşti! 1 yıl NVIDIA'nın yapay zekası bir fotoğrafın stilini diğerine etkileyici şekilde aktarabiliyor 1 yıl Çiftlik Bank vurgunu sonrası 65 şirket Bakanlık denetiminde 1 yıl Hublot'un ilk akıllı saati 2018 Dünya Kupası teması ve uçuk bir fiyatla geldi 1 yıl DirectX Raytracing teknolojisi 3D Mark testlerine de girecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 10 bin TL'ye varan hurda teşviki kabul edildi Sonraki Samsung artık parmak izi sensörü de üretiyor 1 yıl E-devlet'ten hayat kolaylaştıran hizmetler: Okul, adres, elektrik-su abonelik taşıma 1 yıl Yüz tanıma sistemleri konusunda Android üreticileri Apple’ın iki yıl gerisinde 1 yıl Sony Xperia XZ2 serisi batarya konusunda çok başarılı 1 yıl Kendi yazı tipini oluşturan Netflix milyonlarca dolar tasarruf edecek 1 yıl Sıvı soğutmalı masaüstü PC: MSI Infinite X 1 yıl Instagram'ın "retweet" benzeri özelliği "regram" test edilmeye başlandı 1 yıl Uluslararası Af Örgütü: Twitter kadınların insan haklarını ihlal ediyor 1 yıl Google ışık alanı kameralarında uzman Lytro’yu satın alabilir 1 yıl Windows 10'un bir sonraki güncellemesi sadece 30 dakikada yüklenecek 1 yıl İkinci nesil iPhone X modellerinin fiyatı ucuzlayacak 1 yıl Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük 1 yıl Daimler, elektrikli kamyon teslimatlarına hız verdi 1 yıl Tesla'nın Siri entegrasyonu artık Model 3'te de çalışıyor 1 yıl YouTube masaüstünden canlı yayın yapmayı kolaylaştırdı 1 yıl Game of Thrones'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu dizisi: Nightflyers 1 yıl Tesla'nın AutoPilot'u yol çalışması engelini başarılı bir şekilde geçti 1 yıl Hediye sandıkları Star Wars: Battlefront II oyununa geri dönüyor 1 yıl Huawei Mate X, 512 GB depolama alanı ile geliyor 1 yıl Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara Demirören Holding'e satılıyor [KAP'a bildirildi] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim