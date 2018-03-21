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Tesla'nın AutoPilot'u yol çalışması engelini başarılı bir şekilde geçti

Yeni gelen güncellemeden sonra sahibi tarafından yol çalışması yapılan bir yolda test edilen Tesla'nın AutoPilot'u, çalışmanın yapıldığı alanı fark ediyor ve bu engeli başarılı bir şekilde aşıyor.
1 yıl
2,5b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla'nın AutoPilot'u yol çalışması engelini başarılı bir şekilde geçti
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Tesla Model S sahibi John Sorenson tarafından paylaşılan bir videoda, geçtiğimiz hafta çıkarılan yeni yazılım güncellemesinden sonra Tesla AutoPilot’un yol çalışması sahasında bile sorunsuz çalıştığını gözler önüne seriliyor.

Tesla’nın AutoPilot sisteminin sebep olduğu iddia edilen birkaç kazadan sonra, geçtiğimiz günlerde önemli ve büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sonucu AutoPilot hatırı sayılır bir ilerleme kaydetti. Şirketin yeni Yapay Zeka ve AutoPilot Müdürü Andrej Karpathy ve ekibinin imzasını taşıyan bu güncellemede, “en gelişmiş” olarak nitelendirilen yapay sinir ağı yeniden yazıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Tesla’nın yapay sinir ağının yolculuk esnasında yol çalışması olan bölgeleri fark edebildiğine dair haberler çıkmıştı. 2018.10.4 numaralı son güncellemeden sonra bunun gerçek olup olmadığını deneyen Sorenson, oldukça başarılı bir sonuç aldı.

Yayınlanan videoda Tesla’nın AutoPilot’u şeritleri takip ederek her zamanki seyrinde ilerliyor. Ancak, karşısına yol çalışması çıktığı zaman şerit takibini bırakıp alandaki işaretleri takip ederek bu engeli başarılı bir şekilde geçiyor. AutoPilot bu testi geçse de, şimdilik bu gibi durumlarda kullanılması önerilmiyor.

İşte Model S sahibi John Sorenson’un yayınladığı o video;


https://electrek.co/2018/03/19/tesla-autopilot-handle-construction-zone-new-update/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
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BekirARSLAN 1 yıl
Birgün herkes Tesla gibi arabalara binecek ama biz asla göremeyeceğiz :)
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TSY 1 yıl JQKER
joker-38
kameradan mı videomu hızlı şeritler yüzünden mi bilemedim arabadaki hız 30 diyor benim gözlerim 100 le gidiyormuş gibi görüyor

30 mph.
şükürler olsun bugünde tesla konusu açıldı.
joker-38kameradan mı videomu hızlı şeritler yüzünden mi bilemedim arabadaki hız 30 diyor benim gözlerim 100 le gidiyormuş gibi görüyor
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AlicanNalbat 1 yıl
Biz TT sayesinde video'yu bile izleyemezken elin oğlu orada otonom araç yapıyor, uzaya araç gönderiyor. Vay arkadaş...
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zwartevis 1 yıl
Bugün İzmir'de Model X 100D gördüm.
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TSY 1 yıl zwartevis
zwartvis
Bugün İzmir'de Model X 100D gördüm.

evet ya izmir elektrikli araç konusunda epey iyi durumda. epey tesla ve diğer elektrikli araçlar mevcut. ankara istanbul bursada o kadar göremiyorum.
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zolzauza 1 yıl
Gelsin İstanbul trafiğinde gezsin ortalıkta da bir görelim :)
Tesla İstanbul Challenge :)
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MaDMaxiBo 1 yıl zolzauza
Geziyordur muhtemelen. Sahibinden de 50 tane Tesla var satışta, 30 tanesi Model S. Bir kısmı sipariş olabilir ama kullanılmış da var satışta.
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BekirARSLAN 1 yıl
Birgün herkes Tesla gibi arabalara binecek ama biz asla göremeyeceğiz :)
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tobepeople 1 yıl BekirARSLAN
Görmesek de olur ama en azından bu gavurların arabalarını ülkemize getirebilelim ve fiyatı onların aldığı gibi cüzi miktarlar kadar olsun (!)Umut işte olmayacak olsa da!
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JQKER 1 yıl
kameradan mı videomu hızlı şeritler yüzünden mi bilemedim arabadaki hız 30 diyor benim gözlerim 100 le gidiyormuş gibi görüyor
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TSY 1 yıl JQKER
joker-38
kameradan mı videomu hızlı şeritler yüzünden mi bilemedim arabadaki hız 30 diyor benim gözlerim 100 le gidiyormuş gibi görüyor

30 mph.
şükürler olsun bugünde tesla konusu açıldı.
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Schnitter 1 yıl JQKER
joker-38
kameradan mı videomu hızlı şeritler yüzünden mi bilemedim arabadaki hız 30 diyor benim gözlerim 100 le gidiyormuş gibi görüyor

amerika mil kullandığı için mil olarak gösteriyor. Bizde ortalama 75 km hız yani.
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
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tesla model s, tesla otopilot özelliği ve
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