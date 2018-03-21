Tesla'nın AutoPilot'u yol çalışması engelini başarılı bir şekilde geçti

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Tesla Model S sahibi John Sorenson tarafından paylaşılan bir videoda, geçtiğimiz hafta çıkarılan yeni yazılım güncellemesinden sonra Tesla AutoPilot’un yol çalışması sahasında bile sorunsuz çalıştığını gözler önüne seriliyor.

Tesla’nın AutoPilot sisteminin sebep olduğu iddia edilen birkaç kazadan sonra, geçtiğimiz günlerde önemli ve büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sonucu AutoPilot hatırı sayılır bir ilerleme kaydetti. Şirketin yeni Yapay Zeka ve AutoPilot Müdürü Andrej Karpathy ve ekibinin imzasını taşıyan bu güncellemede, “en gelişmiş” olarak nitelendirilen yapay sinir ağı yeniden yazıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Tesla’nın yapay sinir ağının yolculuk esnasında yol çalışması olan bölgeleri fark edebildiğine dair haberler çıkmıştı. 2018.10.4 numaralı son güncellemeden sonra bunun gerçek olup olmadığını deneyen Sorenson, oldukça başarılı bir sonuç aldı.

Yayınlanan videoda Tesla’nın AutoPilot’u şeritleri takip ederek her zamanki seyrinde ilerliyor. Ancak, karşısına yol çalışması çıktığı zaman şerit takibini bırakıp alandaki işaretleri takip ederek bu engeli başarılı bir şekilde geçiyor. AutoPilot bu testi geçse de, şimdilik bu gibi durumlarda kullanılması önerilmiyor.

İşte Model S sahibi John Sorenson’un yayınladığı o video;

https://electrek.co/2018/03/19/tesla-autopilot-handle-construction-zone-new-update/