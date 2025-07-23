Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Lynk & Co, elektrikli kompakt modeli Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonunu tanıttı. Yeni seçeneklerle birlikte seriye “Fiji Yeşili” adlı yeni bir dış renk seçeneği de eklendi. Bu versiyonlarda, maliyeti düşürmek adına batarya kapasitesi ve motor gücü gibi teknik özelliklerde sadeleştirmelere gidildi.

Yeni versiyonlardan biri olan 430 kilometre menzilli arkadan itişli Plus versiyonu yaklaşık 15.200 dolar fiyat etiketiyle sunulurken, daha üst donanımlı Pro versiyonu ise yaklaşık 16.500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılıyor.

Mevcut Z20 modellerinde 250 kW'lık motor kullanılırken, bu yeni versiyonlarda motor gücü 175 kW’a düşürülmüş. Menzil ise 530 kilometreden 430 kilometreye inmiş durumda. Ayrıca jant boyutu 19 inçten 18 inçe çekilmiş, Harman Kardon imzalı 14 hoparlörlü ses sistemi ise artık opsiyonel olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Aracın temel tasarım dilinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. “The Next Day” adı verilen modern çizgiler, çerçevesiz kapılar ve aynalar gibi özgün detaylar bu yeni versiyonlarda da yer alıyor. Boyutlar açısından da herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Araç; 4460 mm uzunluğa, 1845 mm genişliğe ve 1573 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2755 mm olan modelin sürtünme katsayısı ise 0.25 Cd.

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İç mekânda da büyük değişiklikler yapılmamış. 15.4 inçlik merkezi ekran, 13.8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.2 inçlik dijital gösterge paneli yeni versiyonlarda da standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni versiyonlarla birlikte Z20’ye özel kapsamlı bir yazılım güncellemesi de yayınlandı. Güncelleme; akıllı park yardımı, güvenlik modu, harita ve navigasyon sistemi, uygulama entegrasyonu ve araç kontrol fonksiyonlarını kapsıyor. Kullanıcılar artık uzaktan park özelliği ve gelişmiş güvenlik izleme sisteminden yararlanabiliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında piyasaya sürülen Z20, bugüne kadar yaklaşık 27 bin adet sattı. Yeni versiyonların tanıtılması, özellikle Mini, Smart ve Nio gibi rakiplerin fiyatları agresif şekilde düşürdüğü bir dönemde Lynk & Co’nun pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor.

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Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı

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