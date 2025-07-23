Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı
Lynk & Co, elektrikli Z20 modelini daha ulaşılabilir hale getiren iki yeni versiyon tanıttı. Araçta güç ve menzil düşerken tasarım, teknoloji ve güvenlikten ödün verilmedi.
Yeni versiyonlardan biri olan 430 kilometre menzilli arkadan itişli Plus versiyonu yaklaşık 15.200 dolar fiyat etiketiyle sunulurken, daha üst donanımlı Pro versiyonu ise yaklaşık 16.500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılıyor.
Mevcut Z20 modellerinde 250 kW'lık motor kullanılırken, bu yeni versiyonlarda motor gücü 175 kW’a düşürülmüş. Menzil ise 530 kilometreden 430 kilometreye inmiş durumda. Ayrıca jant boyutu 19 inçten 18 inçe çekilmiş, Harman Kardon imzalı 14 hoparlörlü ses sistemi ise artık opsiyonel olarak sunuluyor.
İç mekânda da büyük değişiklikler yapılmamış. 15.4 inçlik merkezi ekran, 13.8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.2 inçlik dijital gösterge paneli yeni versiyonlarda da standart olarak sunuluyor.
Geçtiğimiz aralık ayında piyasaya sürülen Z20, bugüne kadar yaklaşık 27 bin adet sattı. Yeni versiyonların tanıtılması, özellikle Mini, Smart ve Nio gibi rakiplerin fiyatları agresif şekilde düşürdüğü bir dönemde Lynk & Co’nun pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor.
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