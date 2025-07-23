Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı

    Lynk & Co, elektrikli Z20 modelini daha ulaşılabilir hale getiren iki yeni versiyon tanıttı. Araçta güç ve menzil düşerken tasarım, teknoloji ve güvenlikten ödün verilmedi.

    Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lynk & Co, elektrikli kompakt modeli Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonunu tanıttı. Yeni seçeneklerle birlikte seriye “Fiji Yeşili” adlı yeni bir dış renk seçeneği de eklendi. Bu versiyonlarda, maliyeti düşürmek adına batarya kapasitesi ve motor gücü gibi teknik özelliklerde sadeleştirmelere gidildi.

    Yeni versiyonlardan biri olan 430 kilometre menzilli arkadan itişli Plus versiyonu yaklaşık 15.200 dolar fiyat etiketiyle sunulurken, daha üst donanımlı Pro versiyonu ise yaklaşık 16.500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılıyor.

    Mevcut Z20 modellerinde 250 kW'lık motor kullanılırken, bu yeni versiyonlarda motor gücü 175 kW’a düşürülmüş. Menzil ise 530 kilometreden 430 kilometreye inmiş durumda. Ayrıca jant boyutu 19 inçten 18 inçe çekilmiş, Harman Kardon imzalı 14 hoparlörlü ses sistemi ise artık opsiyonel olarak sunuluyor.

    Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aracın temel tasarım dilinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. “The Next Day” adı verilen modern çizgiler, çerçevesiz kapılar ve aynalar gibi özgün detaylar bu yeni versiyonlarda da yer alıyor. Boyutlar açısından da herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Araç; 4460 mm uzunluğa, 1845 mm genişliğe ve 1573 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2755 mm olan modelin sürtünme katsayısı ise 0.25 Cd.

    İç mekânda da büyük değişiklikler yapılmamış. 15.4 inçlik merkezi ekran, 13.8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.2 inçlik dijital gösterge paneli yeni versiyonlarda da standart olarak sunuluyor.

    Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni versiyonlarla birlikte Z20’ye özel kapsamlı bir yazılım güncellemesi de yayınlandı. Güncelleme; akıllı park yardımı, güvenlik modu, harita ve navigasyon sistemi, uygulama entegrasyonu ve araç kontrol fonksiyonlarını kapsıyor. Kullanıcılar artık uzaktan park özelliği ve gelişmiş güvenlik izleme sisteminden yararlanabiliyor.

    Geçtiğimiz aralık ayında piyasaya sürülen Z20, bugüne kadar yaklaşık 27 bin adet sattı. Yeni versiyonların tanıtılması, özellikle Mini, Smart ve Nio gibi rakiplerin fiyatları agresif şekilde düşürdüğü bir dönemde Lynk & Co’nun pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 3 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 6 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 11 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stilizan 1 mg kullanıcı yorumları len ne demek çamaşır makinesi amortisör arızası nasıl anlaşılır 1 saniyelik elektrik çarpması en uzun menzilli elektrikli araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum