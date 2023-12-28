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    Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660 km menzilli Alpha T5

    Çinli üreticilerden yeni modeller gelmeye devam ediyor. Bu kez BAIC'in elektrikli araç markası ArcFox yeni bir SUV tanıttı. Agresif tasarıma sahip modelin özellikleri de dikkat çekici.

    Çinli otomotiv üreticisi BAIC'in ArcFox isimli elektrikli araç markası, yeni SUV modeli Alpha T5'i tanıttı. 520 AIR, 520 PRO, 520 MAX ve 660 MAX olmak üzere dört farklı versiyonla tercih edilebilecek modelin fiyatı 21.800 ila 28.000 dolar arasında değişiyor.

    ArcFox Alpha T5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    ArcFox Alpha T5; 4690 mm uzunluğa, 1936 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2845 mm aks mesafesine sahip. Tüm versiyonların önden çekişli güç aktarma sistemine sahip olduğu model, 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor.

    Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660km menzilli Alpha T5 Tam Boyutta Gör
    520 AIR, PRO ve MAX modellerinde 185 kW güç ve 360 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. CATL tarafından üretilen 65 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılan modeller, CLTC'ye göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

    En üstte yer alan 660 MAX modelinde ise 200 kW güç ve 360 Nm tork üreten bir motor mevcut. Bataryanın da daha farklı olduğu modelde yine CATL kaynaklı 79.2 kWsa'lik üçlü lityum batarya paketi görev yapıyor. Bu model de adından anlaşılabileceği üzere CLTC'ye göre 660 kilometre sürüş menzili vadediyor.

    Alpha T5'in maksimum şarj gücü belirtilmemiş ancak 800V elektrik mimarisi ve 10 dakika şarjla 260 km menzil vaadi, otomobilin şarj konusunda iyi olduğunu gösteriyor.

    Dış tasarım

    Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660km menzilli Alpha T5 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV'nin ön bölümünde oldukça agresif bir tasarım karşımıza çıkıyor. Y şekilli aydınlatmalardan oluşan üçgen farlar, alçak burun ve parlak siyah çerçevelere sahip hava girişler, bu alanda göze çarpan detaylar arasında. 

    Rüzgar direncinin 0.245 Cd olarak açıklandığı modelin yan tarafında çok kollu tasarıma sahip 19 veya 20 inçlik koyu renkli jantlar, kırmızı kaliperler, ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve gizli kapı kolları bulunuyor. Arkada ise aerodinamik yapıya katkı sağlayan bagaj spoyleri ve otomotivde moda haline gelen boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.

    İç mekan ve teknolojiler

    Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660km menzilli Alpha T5 Tam Boyutta Gör
    İç mekan ise oldukça sade bir tasarıma sahip. İki kollu direksiyon simidinin arkasında herhangi bir dijital gösterge paneli bulunmuyor. Tüm fonksiyonlar ortadaki 15.6 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Söz konusu sistem, Qualcomm Spandragon 8155 yonga setinden güç alıyor. Ambiyans aydınlatmasının da şık bir görünüm kattığı alanda 50W kablosuz şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve bolca depolama alanı bulunuyor.

    Markanın iddiasına göre otomobilin kabininde bile milimetrik dalga radarı bulunuyor. Bu radarın yolcuların sağlığı ve güvenliği için arka koltuklardaki yaşamsal belirtileri izlemek üzere konumlandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca Alpha T5'de binden fazla oyuna sahip bulut tabanlı oyun platformu da bulunuyor. Son olarak, bagaj hacmi 400 litre olan otomobilde arka koltukların yatırılmasıyla bu değer 1546 litreye kadar çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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