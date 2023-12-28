Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660 km menzilli Alpha T5

Çinli otomotiv üreticisi BAIC'in ArcFox isimli elektrikli araç markası, yeni SUV modeli Alpha T5'i tanıttı. 520 AIR, 520 PRO, 520 MAX ve 660 MAX olmak üzere dört farklı versiyonla tercih edilebilecek modelin fiyatı 21.800 ila 28.000 dolar arasında değişiyor.
ArcFox Alpha T5, özellikleriyle neler sunuyor❓
ArcFox Alpha T5; 4690 mm uzunluğa, 1936 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2845 mm aks mesafesine sahip. Tüm versiyonların önden çekişli güç aktarma sistemine sahip olduğu model, 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor.
En üstte yer alan 660 MAX modelinde ise 200 kW güç ve 360 Nm tork üreten bir motor mevcut. Bataryanın da daha farklı olduğu modelde yine CATL kaynaklı 79.2 kWsa'lik üçlü lityum batarya paketi görev yapıyor. Bu model de adından anlaşılabileceği üzere CLTC'ye göre 660 kilometre sürüş menzili vadediyor.
Alpha T5'in maksimum şarj gücü belirtilmemiş ancak 800V elektrik mimarisi ve 10 dakika şarjla 260 km menzil vaadi, otomobilin şarj konusunda iyi olduğunu gösteriyor.
Dış tasarım
Rüzgar direncinin 0.245 Cd olarak açıklandığı modelin yan tarafında çok kollu tasarıma sahip 19 veya 20 inçlik koyu renkli jantlar, kırmızı kaliperler, ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve gizli kapı kolları bulunuyor. Arkada ise aerodinamik yapıya katkı sağlayan bagaj spoyleri ve otomotivde moda haline gelen boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.
İç mekan ve teknolojiler
Markanın iddiasına göre otomobilin kabininde bile milimetrik dalga radarı bulunuyor. Bu radarın yolcuların sağlığı ve güvenliği için arka koltuklardaki yaşamsal belirtileri izlemek üzere konumlandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca Alpha T5'de binden fazla oyuna sahip bulut tabanlı oyun platformu da bulunuyor. Son olarak, bagaj hacmi 400 litre olan otomobilde arka koltukların yatırılmasıyla bu değer 1546 litreye kadar çıkıyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.