Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660 km menzilli Alpha T5

Çinli otomotiv üreticisi BAIC'in ArcFox isimli elektrikli araç markası, yeni SUV modeli Alpha T5'i tanıttı. 520 AIR, 520 PRO, 520 MAX ve 660 MAX olmak üzere dört farklı versiyonla tercih edilebilecek modelin fiyatı 21.800 ila 28.000 dolar arasında değişiyor.

ArcFox Alpha T5, özellikleriyle neler sunuyor❓

ArcFox Alpha T5; 4690 mm uzunluğa, 1936 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2845 mm aks mesafesine sahip. Tüm versiyonların önden çekişli güç aktarma sistemine sahip olduğu model, 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör 520 AIR, PRO ve MAX modellerinde 185 kW güç ve 360 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. CATL tarafından üretilen 65 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılan modeller, CLTC'ye göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

En üstte yer alan 660 MAX modelinde ise 200 kW güç ve 360 Nm tork üreten bir motor mevcut. Bataryanın da daha farklı olduğu modelde yine CATL kaynaklı 79.2 kWsa'lik üçlü lityum batarya paketi görev yapıyor. Bu model de adından anlaşılabileceği üzere CLTC'ye göre 660 kilometre sürüş menzili vadediyor.

Alpha T5'in maksimum şarj gücü belirtilmemiş ancak 800V elektrik mimarisi ve 10 dakika şarjla 260 km menzil vaadi, otomobilin şarj konusunda iyi olduğunu gösteriyor.

Dış tasarım

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'nin ön bölümünde oldukça agresif bir tasarım karşımıza çıkıyor. Y şekilli aydınlatmalardan oluşan üçgen farlar, alçak burun ve parlak siyah çerçevelere sahip hava girişler, bu alanda göze çarpan detaylar arasında.

Rüzgar direncinin 0.245 Cd olarak açıklandığı modelin yan tarafında çok kollu tasarıma sahip 19 veya 20 inçlik koyu renkli jantlar, kırmızı kaliperler, ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve gizli kapı kolları bulunuyor. Arkada ise aerodinamik yapıya katkı sağlayan bagaj spoyleri ve otomotivde moda haline gelen boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.

İç mekan ve teknolojiler

Tam Boyutta Gör İç mekan ise oldukça sade bir tasarıma sahip. İki kollu direksiyon simidinin arkasında herhangi bir dijital gösterge paneli bulunmuyor. Tüm fonksiyonlar ortadaki 15.6 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Söz konusu sistem, Qualcomm Spandragon 8155 yonga setinden güç alıyor. Ambiyans aydınlatmasının da şık bir görünüm kattığı alanda 50W kablosuz şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve bolca depolama alanı bulunuyor.

Markanın iddiasına göre otomobilin kabininde bile milimetrik dalga radarı bulunuyor. Bu radarın yolcuların sağlığı ve güvenliği için arka koltuklardaki yaşamsal belirtileri izlemek üzere konumlandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca Alpha T5'de binden fazla oyuna sahip bulut tabanlı oyun platformu da bulunuyor. Son olarak, bagaj hacmi 400 litre olan otomobilde arka koltukların yatırılmasıyla bu değer 1546 litreye kadar çıkıyor.

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Çinli elektrikli SUV'lara yenisi eklendi: 660km menzilli Alpha T5