10 kentilyon dolar değerindeki asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Kişi başı 1.3 trilyon dolar!

NASA, 10 kentilyon dolar asteroidi inceleyecek
Uzay ajansının Jet İtki Laboratuarı tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce uzay aracının uçuş yazılımının kapsamlı bir şekilde test edildiği söyledi. Böylece daha önce sondanın 2022'deki orijinal fırlatma tarihini kaçırmasına neden olan önemli bir engel ortadan kalkmış oldu. 16 Psyche olarak bilinen 279 kilometre genişliğindeki asteroidin altın, demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Cevherinin değerinin yaklaşık 10.000.000.000.000.000.000 dolar veya 10 kentilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
NASA, 2020 yılında metal zengini bu cisme ulaşmak için Elon Musk'ın SpaceX'i ile bir iş birliği yaptığını duyurmuştu. 5 Ekim tarihinde planlanan fırlatmada SpaceX’in Falcon Heavy roketi NASA’nın Psyche uzay sondasını taşıyacak. Psyche uzay sondası Dünya’dan 4 milyar kilometre uzağa, Mars ile Jüpiter arasındaki Ana Asteroit Kuşağı'na doğru yolculuğa çıkacak. Uzay aracı varış noktasına ulaştığında 16 Psyche’nin yörüngesinde en az 26 ay geçirecek.
Eşsiz bilgiler elde edilebilir
Bununla birlikte NASA, daha önce Psyche'nin içinde bulunduğu kuşağın 700 kentilyon dolar değerinde cevher zengini asteroitlerle dolu olduğunu belirtmişti. Aslında Psyche en değerli asteroit bile değil. Bilinen en değerli asteroit olan Davida, 27 kentilyon dolarlık değere sahip. Asteroitler gelecek için potansiyel olarak kazançlı bir iş olsa da, uzaydan yüklü miktarda değerli minerallerin Dünya’ya getirilmesini mümkün olsa bile beklememek gerek. Zira ani bir arz bolluğu metal fiyatlarını aşağı çekecektir.Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-psyche-mission-enters-home-stretch-before-launch https://markets.businessinsider.com/news/commodities/asteroid-psyche-iron-nickel-gold-nasa-10-quintillion-metals-spacex-2023-7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)