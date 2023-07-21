10 kentilyon dolar değerindeki asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Kişi başı 1.3 trilyon dolar!

Tam Boyutta Gör Uzay ve Güneş Sistemi sayısız asteroide ev sahipliği yapıyor. Bu asteroitlerin bir kısmı son derece değerli metalleri bünyesinde barındırıyor. Radarlarımıza yakalanan değerli gök cisimlerinden birisi olan “16 Psyche” asteroidinin Dünya’ya doğru yaklaştığı açıklandı. NASA, bu asteroidi incelemek için hazırladığı Psyche uzay aracının fırlatmasına 100 günden az bir süre kaldığını duyurdu.

NASA, 10 kentilyon dolar asteroidi inceleyecek

Uzay ajansının Jet İtki Laboratuarı tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce uzay aracının uçuş yazılımının kapsamlı bir şekilde test edildiği söyledi. Böylece daha önce sondanın 2022'deki orijinal fırlatma tarihini kaçırmasına neden olan önemli bir engel ortadan kalkmış oldu. 16 Psyche olarak bilinen 279 kilometre genişliğindeki asteroidin altın, demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Cevherinin değerinin yaklaşık 10.000.000.000.000.000.000 dolar veya 10 kentilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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NASA, 2020 yılında metal zengini bu cisme ulaşmak için Elon Musk'ın SpaceX'i ile bir iş birliği yaptığını duyurmuştu. 5 Ekim tarihinde planlanan fırlatmada SpaceX’in Falcon Heavy roketi NASA’nın Psyche uzay sondasını taşıyacak. Psyche uzay sondası Dünya’dan 4 milyar kilometre uzağa, Mars ile Jüpiter arasındaki Ana Asteroit Kuşağı'na doğru yolculuğa çıkacak. Uzay aracı varış noktasına ulaştığında 16 Psyche’nin yörüngesinde en az 26 ay geçirecek.

Eşsiz bilgiler elde edilebilir

Tam Boyutta Gör Psyche asteroidi, erken bir gezegenin yapı taşı olan gezegenimsi çekirdeğin bir parçası olabilecek metal zengini bir cismi keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. NASA’nın bu görevi bu nedenden dolayı tamamen bilimsel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Psyche asteroidi, gezegen çekirdekleri ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında kritik bilgilere sahip olabilir.

Bununla birlikte NASA, daha önce Psyche'nin içinde bulunduğu kuşağın 700 kentilyon dolar değerinde cevher zengini asteroitlerle dolu olduğunu belirtmişti. Aslında Psyche en değerli asteroit bile değil. Bilinen en değerli asteroit olan Davida, 27 kentilyon dolarlık değere sahip. Asteroitler gelecek için potansiyel olarak kazançlı bir iş olsa da, uzaydan yüklü miktarda değerli minerallerin Dünya’ya getirilmesini mümkün olsa bile beklememek gerek. Zira ani bir arz bolluğu metal fiyatlarını aşağı çekecektir.

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