Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı

ABD’li OEM üreticisi Dell hazır sistem pazarında etkili isimlerden. Firmanın yanlışlıkla yayınladığı video yeni nesil XPS modellerini içeriyor. Daha önemlisi ise çözümlerin Intel’in 10. nesil işlemcileri temel alacak olması.

Yeni nesil XPS sistemler geliyor

Dell tarafından kısa bir süre içerisinde özel konuma alınan videoda görüldüğü kadarıyla firma 2020 XPS sistemlerinde yeni bir tasarıma sahip kasaya yer vermiş. Minimalist ve yükseltmeye açık yapısının vurgulandığı masaüstü bilgisayarlar Intel’in yaklaşan Comet Lake işlemcileriyle ve 225 watt’a kadar TDP’li ekran kartlarını barındırabilecek.

Ayrıca Bkz. "Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak"

Intel’in AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini hedef alacağı 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin önümüzdeki çeyrek içerisinde çıkması bekleniyor. Buna karşın tahminler özellikle de önümüzdeki aya yoğunlaşıyor.

https://wccftech.com/dells-new-xps-desktops-feature-intels-10th-generation-cpus/

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