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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı

    Intel’in 10. nesil işlemcilerin gün geçtikçe yaklaşırken yeni yongalara dair daha fazla detay gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
    2 hf.
    4b
    1
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı

    ABD’li OEM üreticisi Dell hazır sistem pazarında etkili isimlerden. Firmanın yanlışlıkla yayınladığı video yeni nesil XPS modellerini içeriyor. Daha önemlisi ise çözümlerin Intel’in 10. nesil işlemcileri temel alacak olması.

    Yeni nesil XPS sistemler geliyor

    Dell tarafından kısa bir süre içerisinde özel konuma alınan videoda görüldüğü kadarıyla firma 2020 XPS sistemlerinde yeni bir tasarıma sahip kasaya yer vermiş. Minimalist ve yükseltmeye açık yapısının vurgulandığı masaüstü bilgisayarlar Intel’in yaklaşan Comet Lake işlemcileriyle ve 225 watt’a kadar TDP’li ekran kartlarını barındırabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak"

    Intel’in AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini hedef alacağı 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin önümüzdeki çeyrek içerisinde çıkması bekleniyor. Buna karşın tahminler özellikle de önümüzdeki aya yoğunlaşıyor.



    https://wccftech.com/dells-new-xps-desktops-feature-intels-10th-generation-cpus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    enessezgin (Enes Sezgin) 2 hf. en beğenilen
    Bu yanlışlıkla mevzusu da sıktı ha
    Yanıtla +24
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 hf.
    pardon yanlışlıkla habere yorum attım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    SonForum (Huseyin ) 2 hf. aspirin_00
    Bende yanlışlıkla haberi okudum başımıza birşey gelirmi acaba
    Yanıtla +3
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    Sleepless3423 1 hf.
    Konuya yanlışlıkla girdim
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Bunların hepsi intel in "ben daha ölmedim" mottolu PR çalışmaları...
    Yanıtla +2
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 hf.
    Zaten ya yanlışlık oluyor ya da birileri sızdırıyor.Bu sızdırma haberleri DH'de çok kullanılıyor özellikle,bebek bezi reklamı gibi.
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    Sleepless3423 1 hf.
    Konuya yanlışlıkla girdim
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    joven 1 hf.
    İntel 10 nesil işlemcili surface pro 7 tablet PC performans olarak

    çokda başarılı değil çok ısınıyor intel işlemcileri çok sıkıntılı
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    kmlkszhacker 1 hf.
    Bir yanlışlık oldu
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 hf.
    pardon yanlışlıkla habere yorum attım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Bloodin 2 hf.
    Yeni çıkacak bilgisayarlarının tanıtımında "10. Nesil Intel İşlemci" demenin neresi "yanlışlıkla" acaba? İşlemcilerin özelliklerini açık vermiş olsa anlaşılacak ama bu haber değeri bile taşımıyor, "Dell'den 10. Nesil işlemcileri barındıracak yeni XPS masaüstü serisi" diye başlık atıp içerikte de videoyu verseniz çok daha bir haber olurdu, şu anda bu resmen clickbait!!!
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    enessezgin (Enes Sezgin) 2 hf. en beğenilen
    Bu yanlışlıkla mevzusu da sıktı ha
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