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10 yaşındaki çocuk Instagram'ı hackleyerek 10 bin dolar kazandı

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın bir açığını keşfeden 10 yaşındaki Finlandiyalı çocuk Bug Bounty programı kapsamında Facebook'tan 10 bin dolarlık para ödülü kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram sunucularından diğer kullanıcıların yorumlarını silmenin bir yolunu bulan çocuk Facebook'tan 10 bin dolar ödül kazandı. Jani isimli 10 yaşındaki Finlandiyalı çocuk, keşfettiği güvenlik açığıyla Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki yorumları silebileceğini idda ediyordu. Bunun üzerine harekete geçen Instagram güvenlik ekibi bunu ispatlamasını istedi.
Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor"
Jani, test hesabında yer alan bir yorumu silerek Instagram yetkililerine sistemi nasıl hackleyebildiğini gösterdi. Çocuğun babası ise Finli haber sitesi Iltalehti'ye yaptığı açıklamada Jani ve ikiz kardeşinin görünürde güvenli olan web sitelerinin açıklarını bulma konusunda oldukça hevesli olduklarını ancak Instagram'ı hacklemenin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük başarı olduğunu söyledi.
Jani'ye takdim edilen 10 bin dolarlık ödül, kod hataları ve güvenlik açıkları bulmaları için beyaz şapkalı hackerlara ve diğer güvenlik araştırmacılarına para ödülü sunan Facebook'un Bug Bounty (Hata Avcısı) programı kapsamında verildi. Facebook sadece 2015 yılında 13 bin hata bildirimi alarak 210 farklı araştırmacıya 936 bin dolar ödül dağıtmış durumda.

http://mashable.com/2016/05/03/facebook-instagram-hack/#2GY4U9admGqo Yorum Yaz
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MPT-76 3 yıl en beğenilen
Bize helal olsun demek düşer. 10 yaşında böyle bir başarı.
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OverClocK1ng 3 yıl
Bizde çocuklar 3 yaşında konuşmayı öğrenirler. Hatta çocuklarına İngilizce öğretmeyen tanıdıklarım falan bile var. Erken yaşta fazla yüklenmek istemediklerini söylüyorlar. Ama bir arkadaşım, çocuğuna bebek yaştan itibaren 3 dil öğretmeye başladı ve çocuk şu an 3 dil konuşabiliyor. Bebekler, aynı anda 3 dile kadar öğrenebiliyorlarmış.
Ama 4 yaşında çocuk, piano virtüözü olabiliyor.
Biz ise çocuklarımızı eğitimden kaçırıyoruz...
Piano virtüözü. 4 yaşında...
Bizde çocuklar 3 yaşında konuşmayı öğrenirler. Hatta çocuklarına İngilizce öğretmeyen tanıdıklarım falan bile var. Erken yaşta fazla yüklenmek istemediklerini s...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Helal olsun
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sefagun 3 yıl
helal olsun ne diyelim harbiden helal olsun keşke bizde böyle birşeyler öğrenebilsek ne biliyim güvenlik açığı buluyim para versinler bana ahahahaha
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Helal olsun valla ne diyelim.
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Nalimali 3 yıl
Instagram'ı hacklemek çok zor olmamalı nede olsa daha tablet versiyonunda uygulaması olmayan bir program,üretici,şirket. Ama çocuk yaşta bu kadar olayı ciddiye alıp hackelemesi, ayakta alkışlanır bizimkilerde 25kr ile yarım saat açtırsınlar
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moffaka 3 yıl
Hack zaten açıklardan yararlanılarak yapılır.
Parola_18
buna hack denmez yazılımcının siteyi kodlarken düşünmedigi aklına gelmedigi bi açıgı bulmak bundan öte bişey deil

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kadirirdem 3 yıl
Bize Helal olsun demek düşer...
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shafck 3 yıl
Biz netten bu haberi okurken Kanal D ana haber bülteninde:
"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI - Çocukların tekrar sokaklara inmesi için ne yapmalıyız? Çünkü misket zeka geliştirir, bilgisayar geri zekalılaştırır" minvalinde bir haber vardı. BIRAKIN BEBELERİ NEYE İLGİLİLERSE ONA YÖNELSİNLER (küfür)
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bydvd 3 yıl
biz yılda yarısını alamıyoz o paranın çoçuk gelsen 10 dakkada 10 bin dolar al vay.... kafayı yememek elde değil...
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BekirTemel 3 yıl
ayakta alkışlanır böyle heçkır
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Scientifique 3 yıl
yalanın bu kadarı olur babası yapmıştır oğlum yaptı diyordur bizim millet ammada saf
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Parola_18 3 yıl
buna hack denmez yazılımcının siteyi kodlarken düşünmedigi aklına gelmedigi bi açıgı bulmak bundan öte bişey deil
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shadowtr 3 yıl Parola_18
çocuk açığı bulmuş ve test hesabını hackleyerek bunu ispatlamış.
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Piêr Dé Sans 3 yıl Parola_18
Hack in ne olduğunu zannediyorsunuz merak ettim cidden.
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9unkarekoku 3 yıl
İlginç bir de şurdan bakın demekki bazı popüler siteler bile 10 yaşında bir çocuğun hackleyebileceği açıklar barındırabiliyor :D
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