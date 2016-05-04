10 yaşındaki çocuk Instagram'ı hackleyerek 10 bin dolar kazandı

Instagram sunucularından diğer kullanıcıların yorumlarını silmenin bir yolunu bulan çocuk Facebook'tan 10 bin dolar ödül kazandı. Jani isimli 10 yaşındaki Finlandiyalı çocuk, keşfettiği güvenlik açığıyla Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki yorumları silebileceğini idda ediyordu. Bunun üzerine harekete geçen Instagram güvenlik ekibi bunu ispatlamasını istedi.

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Jani, test hesabında yer alan bir yorumu silerek Instagram yetkililerine sistemi nasıl hackleyebildiğini gösterdi. Çocuğun babası ise Finli haber sitesi Iltalehti'ye yaptığı açıklamada Jani ve ikiz kardeşinin görünürde güvenli olan web sitelerinin açıklarını bulma konusunda oldukça hevesli olduklarını ancak Instagram'ı hacklemenin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük başarı olduğunu söyledi.

Jani'ye takdim edilen 10 bin dolarlık ödül, kod hataları ve güvenlik açıkları bulmaları için beyaz şapkalı hackerlara ve diğer güvenlik araştırmacılarına para ödülü sunan Facebook'un Bug Bounty (Hata Avcısı) programı kapsamında verildi. Facebook sadece 2015 yılında 13 bin hata bildirimi alarak 210 farklı araştırmacıya 936 bin dolar ödül dağıtmış durumda.

http://mashable.com/2016/05/03/facebook-instagram-hack/#2GY4U9admGqo