Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor

Kullanıcı gizliliği özellikle son zamanlarda teknoloji şirketlerinin üzerinde durdukları en önemli konu haline geldi. İnsanların yaşamlarındaki herşeyi paylaştıkları Facebook garip bir şekilde bu konudaki en üretken şirket olmuş durumda. Son olarak sahip olduğu mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp da varsayılan olarak uçtan uca şifreleme uygulamaya başadı. Yeni gelişmeler sosyal devin diğer büyük mesajlaşma uygulaması olan Messenger için kendi kendini imha eden mesajlara yöneldiğini gösteriyor.

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Twitter üzerindeki @iOSAppChanges isimli hesap, Messenger'ın 68.0 numaralı iOS sürümünün kaybolan mesaj özelliğini içerdiğini ortaya koyan ekran görüntüleri paylaştı. Yeni özellik kullanıcıların gönderdikleri mesajlara ömür biçmesini sağlıyor. Bu süreyi dakika, gün, ay ve hatta yıl olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Mesaj süresi sona erdiğinde ise alıcılar artık içeriği göremiyorlar. Özellik aktif duruma getirildikten sonra ise sohbet ekranında "Kaybolan mesajları açtınız" şeklinde bir uyarı görüntülenerek, yazılan mesajların ne kadar süre görünebilir olacağı bildiriliyor.

Ek olarak Facebook, Messenger uygulaması için bir "gizli sohbet" özelliği geliştiriyor. Mart ayında bu çalışmaları doğrulayan kodların varlığı rapor edilirken uygulamanın 67.0 numaralı iOS sürümünde gizli bir özellik olarak yer aldığı bildirilmişti. Ancak bu seçenek normal kullanıcılar için erişilebilir durumda değil. Telegram gibi gizlilik odaklı mesajlaşma yazılımlarının gün geçtikçe kullanıcı güvenliğine önem veren hamleleri göz önüne alındığında, rekabetçi kalabilmek adına bu tarz özelliklerle uygulamalarını yükseltmeye çalışan Facebook doğru yolda gibi görünüyor.

https://twitter.com/iOSAppChanges/status/726785671076175872/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw