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Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor

Yayınlanan yeni ekran görüntüleri Facebook Messenger'a kaybolan mesaj özelliğinin geleceğini gösteriyor. Kullanıcılar artık mesajlarının ne kadar süreyle görünebilir olacağını belirleyebilecekler.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Kullanıcı gizliliği özellikle son zamanlarda teknoloji şirketlerinin üzerinde durdukları en önemli konu haline geldi. İnsanların yaşamlarındaki herşeyi paylaştıkları Facebook garip bir şekilde bu konudaki en üretken şirket olmuş durumda. Son olarak sahip olduğu mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp da varsayılan olarak uçtan uca şifreleme uygulamaya başadı. Yeni gelişmeler sosyal devin diğer büyük mesajlaşma uygulaması olan Messenger için kendi kendini imha eden mesajlara yöneldiğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a geri arama, sesli mesaj ve ZIP dosyası paylaşım desteği geliyor"
Twitter üzerindeki @iOSAppChanges isimli hesap, Messenger'ın 68.0 numaralı iOS sürümünün kaybolan mesaj özelliğini içerdiğini ortaya koyan ekran görüntüleri paylaştı. Yeni özellik kullanıcıların gönderdikleri mesajlara ömür biçmesini sağlıyor. Bu süreyi dakika, gün, ay ve hatta yıl olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Mesaj süresi sona erdiğinde  ise alıcılar artık içeriği göremiyorlar. Özellik aktif duruma getirildikten sonra ise sohbet ekranında "Kaybolan mesajları açtınız" şeklinde bir uyarı görüntülenerek, yazılan mesajların ne kadar süre görünebilir olacağı bildiriliyor.
Ek olarak Facebook, Messenger uygulaması için bir "gizli sohbet" özelliği geliştiriyor. Mart ayında bu çalışmaları doğrulayan kodların varlığı rapor edilirken uygulamanın 67.0 numaralı iOS sürümünde gizli bir özellik olarak yer aldığı bildirilmişti. Ancak bu seçenek normal kullanıcılar için erişilebilir durumda değil. Telegram gibi gizlilik odaklı mesajlaşma yazılımlarının gün geçtikçe kullanıcı güvenliğine önem veren hamleleri göz önüne alındığında, rekabetçi kalabilmek adına bu tarz özelliklerle uygulamalarını yükseltmeye çalışan Facebook doğru yolda gibi görünüyor.

https://twitter.com/iOSAppChanges/status/726785671076175872/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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huseyinadukeeee 2 yıl
Amaç?
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Ömürcan 3 yıl
Harika!
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Barni Moloztaş 3 yıl
Şu messenger çok sıkıntılı yav
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Facebook Messenger kullanan kaldı mı?
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Celaleddin Rooney 3 yıl Guest-6AEF290E0
Öyle demeyin, facebook hesabı olmadan da messenger'ı kullanabiliyoruz. Şu zamanda hemen hemen herkesin birkaç tane facebook hesabı olduğunu düşünürsek.
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tugares 3 yıl
Yav he he, yok artık müfettiş gecıt
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Şeker Hapı 3 yıl
Ekran fotosu çekmeyi de engellemeleri gerek yoksa bi halta yaramaz hatta ön kamera için bir yazılım geliştirilip kamera gibi aygıtları algıladığı an ekranı kapatıp mesajı silmeli tüm bunlar da açık kaynak olmalı
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zotacing 3 yıl
Facebook 250MB, Messenger 100 küsür MB, daha kendi uygulamana entegte edemeyip whatsapp'dan az özellik sunup, 5 kat fazla yer kaplayan bir şeysin facebook denen varoş sosyal ağ.
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V4LKyR 3 yıl
SS varken pek de güvenmeyin :)
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N. Chomsky 3 yıl

Sosyal ağ kullanıp da gizliliğe önem verdiğini sanmak
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kadirirdem 3 yıl
Bu bence Güzel Olmuş...
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samtiger 3 yıl
Konu nereye kaymış yav
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facebook, messenger ve
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